Heiratswillige in Kühlungsborn lassen sich in der Planung ihres schönsten Tages offenbar nicht vom Corona-Virus bremsen. Aufgrund der hohen Nachfrage sind in dem Ostseebad schon jetzt alle verfügbaren Termine für das Jahr 2021 ausgeschöpft. Aus Kapazitätsgründen kann das Standesamt Kühlungsborn keine weiteren Trauungstermine vergeben.

Ab August 2021 können Interessierte dann wieder Termine für das Jahr 2022 reservieren. Auch in den Vorjahren waren die Hochzeitstermine in Kühlungsborn schon im Januar alle ausgebucht. Der Ort gehört zu den beliebtesten Heiratslocations in Mecklenburg-Vorpommern.

