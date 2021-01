Kühlungsborn

Es ist auffällig still im Atrium – wie im ganzen Haus. Alle Zimmer sind leer, Restaurant, Spa-Bereich und Pub geschlossen. Ein Zustand, der Stephan Giersberg fremd ist und an den er sich auch gar nicht gewöhnen will. Der Manager des Hotels Aquamarin in Kühlungsborn hat in vorherigen Jahren selbst im sonst umsatzschwachen Monat Januar ein gut gefülltes Haus erlebt.

„Im vergangenen Jahr waren im Januar 50 Prozent unserer Zimmer belegt. Das war dann noch mal eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr“, berichtet Giersberg. Doch seit November ist das Haus wie alle anderen Hotels und Pensionen im Land wegen des Lockdowns geschlossen. Die meisten der 50 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. „Das wurde erfreulicherweise relativ schnell genehmigt“, sagt der Hotelmanager.

Auch die mit Einführung des Lockdowns zugesagte „Novemberhilfe“ habe das Unternehmen bereits erhalten. „Wir sind gerade dabei, die Dezemberhilfe zu beantragen“, ergänzt Giersberg. Die Ungewissheit, wie es weitergeht und wann der Hotelbetrieb wiederaufgenommen werden könne, mache ihn schon etwas unruhig, räumt er ein und sagt: „Aber selbst wenn die Zahl der Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht bald wieder geringer sein wird, wüsste ich nicht, wo Gäste herkommen sollten. In anderen Bundesländern, wo viele unserer Gäste herstammen, wird es sicher noch länger dauern“, prognostiziert Stephan Giersberg.

Eine genaue Prognose, wann die Hotels wieder öffnen werden, könne er nicht abgeben, sagt er. „Optimistisch gerechnet werden wir Ostern wieder Gäste haben, pessimistisch betrachtet kann es auch noch bis Pfingsten dauern“, meint der Hotelchef. Auch wenn ein großer Teil der Belegschaft zu Hause bleibt, ist im und am Haus auch etwas zu tun.

Die Haustechniker, unterstützt von den drei Auszubildenden und weiteren Mitarbeitern, nutzen derzeit die Zwangspause für dringende Reparaturen, für Arbeiten im Außenbereich und Renovierungen. „Das versuchen wir möglichst in Eigenleistung abzudecken“, erklärt Giersberg. Auch der Telefonanschluss der Rezeption bleibt erreichbar für potenzielle Gäste, die eines der 99 Doppelzimmer oder eine der 13 Ferienwohnungen buchen wollen – für den Sommer oder für einen früheren Zeitraum, sofern es wieder möglich ist.

„Wir nehmen Buchungen an, aber sie stehen unter Vorbehalt“, betont der Manager. In das Jahr 2021 blickt er trotz der schwierigen Situation optimistisch: „Für negative Gedanken würde ich genauso viel Energie aufbringen müssen wie für positive. Da denke ich lieber positiv!“

