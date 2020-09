Kühlungsborn

Seit etwa zehn Tagen können Schüler in Kühlungsborn wieder regelmäßig am Unterricht der Kreismusikschule des Landkreises Rostock „ Friedrich von Flotow“ teilnehmen. Coronabedingt findet der Instrumentalunterricht aber nicht wie gewohnt in den Räumen des Schulzentrums statt.

Während das Schulzentrum und die Grundschule sich erst einmal darauf konzentrieren, für ihre Schützlinge den normalen Unterricht abzusichern, treffen etwa 75 Musikschüler beider Schulen ihre externen Ausbilder an anderen Orten im Ostseebad.

Zeichen von Zivilcourage

Viermal in der Woche üben die angehenden Musikanten im Pavillon des Hotels Aquamarin und einmal in der Woche in der Pfarrscheune der evangelischen Kirchgemeinde. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir von der Hotelleitung und der Gemeinde so großartig unterstützt werden. Die Entscheidung der Schule mussten wir akzeptieren. Dass uns in diesen schwierigen Zeiten dann die Räume von Außenstehenden zur Verfügung gestellt werden, ist für mich auch ein Zeichen von Zivilcourage“, betonte Ulrike Bennöhr, Direktorin der Kreismusikschule.

Sie kam am Mittwoch extra nach Kühlungsborn, um sich persönlich bei Hotelmanager Stephan Giersberg mit einem Blumenstrauß zu bedanken. Und als besonderen Dank gab es noch einen Musikvortrag dazu. Der 14-jährige Toni Schmidt spielte auf dem E-Piano die „Ballade pour Adeline“ von Richard Clayderman und das ohne Noten!

Hilfe wird gewährt, solange sie benötigt wird

Stephan Giersberg erklärte, dass das Hotel Aquamarin der Kreismusikschule in dieser Sache gern helfe. „Musikerziehung ist sehr wichtig“, sagte der Manager und bot an, dass der Musikunterricht im Hotelpavillon solange stattfinden könne, wie es nötig sei. Die Gäste des Hotels würden durch das Musizieren nicht gestört, versicherte Giersberg und ergänzte, dass für den Fall, dass der Pavillon doch mal für eine andere Nutzung gebraucht würde, auch noch Ausweichmöglichkeiten im Haus vorhanden seien.

Ulrike Bennöhr, die Giersberg als „couragierten und hilfsbereiten“ Manager bezeichnete, berichtete, dass die Schüler aus Kühlungsborn ohne diese Hilfe nur die Möglichkeit gehabt hätten, ihren Unterricht im Gebäude der Musikschule in Bad Doberan zu erhalten. „Für die Schüler und die Eltern wäre das mit einem größeren Aufwand an Zeit und Kosten verbunden“, so die Direktorin. Auch beim Pastorenehepaar Borchert hatte sie sich schon persönlich mit einem Blumenstrauß bedankt.

Von Rolf Barkhorn