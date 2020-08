Kühlungsborn

Am Himmel über der Seebrücke in Kühlungsborn wird es dieses Jahr an Silvester dunkel bleiben. „ Höhenfeuerwerke schließen wir derzeit aus. Ebenso zentrale Veranstaltungen. Andere Optionen werden geprüft“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). „Sobald man etwas macht, scharen sich die Massen.“ Und das müsse nach der Corona-Vorschriften vermieden werden. „Man kann nicht an die Vernunft der Leute appellieren.“

Die Gestaltung des Jahreswechsels in Kühlungsborn werde seiner Ansicht nach eine gemeinsame Anstrengung der Tourismusbetriebe. „Wir müssen alle daran arbeiten, wir müssen umdenken“, sagt der Geschäftsführer. Die Angebote der TFK seien aufgrund der Corona-Bestimmungen beschränkt. „Wir können uns nur im umfriedeten Bereich bewegen, und immer nur in zulässigen Größen.“ Nach derzeitigem Stand werde die TFK in den Konzertgärten Veranstaltungen für das Silvesterwochenende anbieten. „Die ganze Woche wird wohl nicht möglich sein.“

Viele Menschen böllern selbst

„Ich denke, die Gäste werden auch kommen, wenn es kein Feuerwerk gibt“, sagt Ingo Kalms, Geschäftsführer des Hotels Waldkrone. „Unsere Vorbuchungsstände sind jedenfalls gut, nicht schlechter als letztes Jahr.“ Die Gäste fragten zwar nach, ob es ein Feuerwerk gibt, sagt Ingo Kalms. Sollte das nicht so sein, würden sie eben selbst mehr Feuerwerk machen.

„Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Leute unterwegs sind“, sagt auch Christian Kerber, Leiter des Hotels Polar-Stern. Das große Feuerwerk an der Seebrücke sei sicherlich eine Attraktion. Viele könnten aber sicher auch damit leben, wenn es abgesagt würde. „Es gibt immer noch genug Leute, die etwas in die Luft schießen.“ Wenn es denn erlaubt ist: Im vergangenen Jahr hatte die Stadt auf dem Seebrückenvorplatz und dem Gelände des Konzertgarten West das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten.

„Massen klug entzerren“

„Wenn es kein Feuerwerk gibt, ist das sicher ärgerlich für die Gäste“, sagt Reiner Kukeit, Inhaber der Appartementvermietung Zimmer am Meer. „Wir haben meist Stammgäste und die gehen davon aus, dass sie das gewohnte Programm bekommen. Da wird die Enttäuschung groß sein.“ Nun sei die TFK gefordert, Alternativen anzubieten. „Man muss es hinkriegen, dass die Leute auseinanderrücken“, sagt Reiner Kukeit, „Man muss kreativ gegenlenken.“

Christian Kerber glaubt, dass das noch passieren wird. „Es gibt ja schon Möglichkeiten, ohne die Gäste zu enttäuschen, wenn man die Ballungspunkte am Balticplatz und an der Seebrücke klug entzerrt.“ Seiner Ansicht nach sollte die Stadt Besuchern zu Silvester etwas bieten. Wie Ulrich Langer ist auch Christian Kerber der Überzeugung, „alles, was man macht, zieht Leute an und die stehen dicht beieinander.“ Eine andere Möglichkeit könnte seiner Ansicht nach sein, eine Lasershow von einem Boot aus zu veranstalten. „Dann könnten sich die Zuschauer am Strand besser verteilen.“

Winterbeleuchtung als Attraktion

Als Alternative zum Feuerwerk kann Reiner Kukeit sich beispielsweise eine Beleuchtung der Seebrücke oder ausgewählter öffentlicher Gebäude vorstellen. „Das wäre schön, um den Druck von der Seebrücke wegzunehmen.“

Ähnlich wie zum vergangenen Stammgastwochenende könnte das Rathaus auch künftig angestrahlt werden. Quelle: Rolf Barkhorn

Das könnte beispielsweise eine Winterbeleuchtung leisten. Einen Vorschlag dafür stellt TFK-Geschäftsführer Ulrich Langer kürzlich dem Tourismusausschuss vor. Zusätzlich zur Weihnachtsbeleuchtung könnten beispielsweise Wege indirekt angeleuchtet werden und größere Leuchtobjekte an zentralen Punkten aufgestellt werden. Die Winterbeleuchtung könnte vom Stammgastwochenende im November bis in den Februar hinein stehen bleiben. „Wir wollen auch spezielle Fotoplätze einrichten, wo die Leute sich in den Lichtkörpern fotografieren können“, sagt Ulrich Langer.

Gewerbetreibende hätten außerdem die Möglichkeit, für ihre Geschäfte oder Restaurants Elemente der Winterbeleuchtung zu erwerben und auch bei sich aufzustellen. „Als Motive denkbar sind beispielsweise Anker, Möwen und Strandkörbe.“

Durch Travemünde in Schleswig-Holstein zug im vergangenen Winter eine Herde LED-Elche. Ähnliche Objekte sind auch in Kühlungsborn denkbar. Quelle: dpa

Die LED-Objekte würden speziell angefertigt. „Wir müssen uns überlegen, mit welchen Stellen wir anfangen wollen, Kühlungsborn ist ein Riesengebiet“, sagt der TFK-Geschäftsführer. Er präsentierte dem Ausschuss beispielhaft das Angebot eines Herstellers. Es beinhaltet die Stadtteile West, Ost, den Hafen und die Promenade.

Kosten von bis zu 525 000 Euro

Für die Objekte fallen 250 000 bis 400 000 Euro an, für Auf- und Abbau kämen noch einmal 80 000 bis 125 000 Euro dazu. „Den könnte aber eventuell auch der Bauhof leisten, das würde Kosten sparen. Ich denke, es finden sich Mittel und Wege, dass wir das über die Kurtaxe mitfinanzieren können“, sagt Ulrich Langer. „Die Summe ist natürlich erst einmal abstrakt. Zielführend wäre ein Budget über mehrere Jahre.“

Die Idee einer Winterbeleuchtung überzeugte die Mehrheit der Ausschussmitglieder. Das Vorhaben muss nun allerdings offiziell ausgeschrieben, die Mittel dafür in den Haushalt der Stadt eingestellt werden. „Das ist in diesem Jahr vermutlich nicht mehr möglich“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Von Cora Meyer