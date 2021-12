Kühlungsborn

Alles neu macht der Winter: Viele Gastgeber in Kühlungsborn nutzen die Zeit, wenn im Ort weniger los ist, für Renovierungsarbeiten.

„Wir machen eine Menge“, sagt Sebastian Koller vom Hotel Polar-Stern. Unter anderem wird eine neue Heizungsanlage eingebaut. „Wir wollen energieeffizienter werden“, sagt er. „Die steigenden Energiepreise setzen uns zu.“

Doch das Hotel in der Ostseeallee will nicht nur Energie sparen, sondern auch selbst erzeugen: „Wir decken das Dach vom Wintergarten und der Gartenlounge neu. Dabei wolle man auch eine Photovoltaikanlage installieren. Das passt perfekt zu unseren beiden Ladesäulen.“

Investition in neue Technik

Bei den geplanten Arbeiten gehe es um die „Aufwertung der Gastqualität“. Die Zimmer bekommen neue Vorhänge und Toiletten, außerdem werden drei neue Duschen eingebaut. Lokale Unternehmen seien damit beauftragt worden.

„Wir haben vor, ein neues Schließsystem einzubringen, damit wir mit der Zeit gehen und zukunftsfähig aufgestellt sind“, sagt Sebastian Koller. Perspektivisch soll es dadurch den Gästen auch ermöglicht werden, außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption anzureisen. „Aber das ist noch Zukunftsmusik.“

Zusätzlich zu den üblichen Maler- und Instandsetzungsarbeiten investiert das Hotel Polar-Stern auch in die Ausstattung, zum Beispiel in Weinkühlschränke für das Restaurant. „Wir nutzen die buchungsschwache Zeit. In der ersten Januarwoche sind wir noch ganz gut gebucht.“ Vom 9. bis zum 19. Januar schließt das Hotel dann.

Schließzeit wird ausgenutzt

Ähnlich ist es in der Upstalsboom Hotelresidenz & Spa. „Wir schließen im Januar drei Wochen, weil wir unseren Küchenfußboden neu machen“, sagt Kira Schriewer, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. „Ohne Küche kann man ein Hotel ja nicht öffnen. Das muss man ausnutzen.“

Unter anderem im Spa sind Renovierungsarbeiten geplant. „Außerdem werden natürlich unsere Zimmer weiter renoviert“, sagt Kira Schriewer. Das Hotel geht dabei nach einem bestimmten Turnus vor, nachdem regelmäßig eine bestimmte Anzahl an Zimmern auf Vordermann gebracht wird.

Schönheitskur für das Grand Hotel

Durchgehend geöffnet ist das Grand Hotel in Heiligendamm. Aber auch dort ist man über die Wintermonate nicht untätig. „Wenn es ein bisschen ruhiger ist, können wir in jedes einzelne Zimmer und schauen, was aufgefrischt werden muss“, sagt Juliane Rhode, Director of Sales und Marketing. „Wir haben Maler und Techniker im Haus, die Ausbesserungsarbeiten machen“, sagt sie.

„Weil wir nicht wissen, was weiter passiert, sind derzeit keine Anbauten geplant.“ Stattdessen bekommt das Hotel eine Schönheitskur in den öffentlichen Bereichen. Fahrstühle werden aufpoliert, Teppiche ausgebessert und ausgewechselt. „Wir machen das jedes Jahr, aber es fallen immer unterschiedliche Dinge an.“

Baumpflege auf dem Campingplatz

Auch auf dem Campingpark in Kühlungsborn wird im Winter gewerkelt. „Am 9. Januar machen wir zu und am 10. geht es direkt los mit den Bauarbeiten“, sagt Gunnar Lange, einer der Geschäftsführer.

„Es gibt keinen Winterschlaf. Wir werden mit dem Ausbau der Komfortstellplätze weitermachen.“ Dafür werden Rasengittersteine aus recyceltem Kunststoff ausgelegt. Außerdem gehört eine kleine Terrasse dazu. 30 bis 40 dieser befestigten Stellplätze sollen in diesem Winter entstehen. Nach einem Wasserschaden stehen außerdem Sanierungsarbeiten in einem Waschhaus auf dem Programm.

„Wir haben drei große Sanitärgebäude mit 100 Waschbecken, 80 Toiletten und 70 Duschen“, sagt Gunnar Lange. „Das muss alles gereinigt und unterhalten werden. Wir bauen alles auseinander, reinigen und spülen die Abflüsse und machen eine Kanalreinigung.“ So wolle man vermeiden, dass es während der Saison zu Verstopfungen komme.

Auch für Baumpflegearbeiten sei nun Zeit. Etwa 850 Bäume stehen auf dem Platz. Sie werden gesichtet und von Totholz befreit. Zudem wird der Platz gereinigt, das Laub zusammengefegt und aus den Hecken gepustet. „Damit wir pünktlich zur Saison am 11. März wieder aufmachen können.“

Von Cora Meyer