Sie sind zwar bereit, aber nicht besonders zuversichtlich: Die Kühlungsborner Hoteliers blicken gespannt in Richtung Ostern. Denn am 22. März wollen die Bundesregierung und die Länderchefs entscheiden, ob sie dann wieder öffnen dürfen.

Maria Kuhl, Leiterin der Hotelresidenz Upstalsboom, rechnet nicht damit: „Ostern ist zu einem relativ unrealistischen Szenario geworden“,sagt sie. „Das weiß man eigentlich schon seit Wochen.“ Die Situation mit den Mutationen des Corona-Virus sei noch recht nebulös. Deshalb orientiere man sich im Upstalsboom eher in Richtung Pfingsten. „Wir hoffen auf einen guten Sommer.“

Upstalsboom in Kühlungsborn auf Öffnung vorbereitet

Sollte es doch früher losgehen, sei man seit Wochen gewappnet. „Wir sind so vorbereitet, dass wir möglichst wenig Zeit und Aufwand brauchen, um unsere Türen zu öffnen“, sagt Maria Kuhl. „Jeden Tag, den wir länger zuhaben, nutzen wir für Schönheitsarbeiten und Schulungen.“ Das Upstalsboom ist derzeit noch im noch im Notbetrieb, rüstet aber für den Sommer personell auf. „Offene Stellen werden wir besetzen“, sagt die Leiterin. „Das müssen wir tun, sonst sind wir nicht handlungsfähig.“ Denn ein großes Haus wie das Upstalsboom benötige auch bei eingeschränkter Gästezahl eine bestimmte Menge an Personal.

„Wir haben uns angewöhnt, unseren Gästen möglichst frühzeitig eine Perspektive zu geben, damit die Hoffnungen nicht immer neu bröckeln“, sagt Maria Kuhl.

„Öffnung braucht rechtzeitigen Vorlauf“

Auch Jörg Schlottke, Geschäftsführer des Aparthotel Am Weststrand, glaubt nicht daran, Ostern aufmachen zu dürfen. „Im Gipfel war nicht eine einzige Perspektive dazu“, sagt er. „Wir kalkulieren mit Pfingsten.“ Die Öffnung von Hotels und Pensionen braucht seiner Ansicht nach einen gewissen Vorlauf: „Es bringt nur etwas, wenn es rechtzeitig klar ist, damit die Leute sicher sein können, wohin sie reisen dürfen und buchen können.“ Der Betrieb funktioniere nur, wenn es entsprechende Buchungen gebe. Die lägen jetzt im März nur bei fünf bis 10 Prozent. „Da brauche ich nicht aufmachen.“ Je weiter die Jahreszeit fortgeschritten sei, desto größer sei allerdings auch die Lust, Urlaub zu machen. „Viele buchen jetzt schon für Mai und Juni“, sagt Jörg Schlottke. Ihn stört, dass es für die Branche momentan keine Perspektive gibt. „Man vertröstet die Gäste von Woche zu Woche. Das ist nicht so schön.“

Grundsätzlich seien er und seine Mitarbeiter aber immer auf eine mögliche Öffnung vorbereitet: „Sobald das Signal kommt, kann ich von heute auf morgen aufmachen.“

„Ich denke nicht, dass wir Hoteliers vor Mitte/Ende April öffnen dürfen“, sagt auch Irina Rudnick, Geschäftsführerin der Meergut Hotels. „Dafür ist die aktuelle Lage noch zu unsicher.“ Das sei auch bei den Gästen spürbar. „Zwar bekommen wir viele Anfragen, jedoch besteht der Gast darauf, kurzfristig kostenfrei stornieren zu können. Verständlich.“ Bevor Bestellungen bei Zulieferern für Lebensmittel oder ähnliches wieder auf ein Normalmaß hochgefahren werden, wird es etwas dauern. „Wir räumen uns dafür mindestens eine Woche Zeit ein, bevor wir wieder öffnen dürfen“, sagt die Geschäftsführerin.

Am Freitag wird der Landtag in Schwerin in einer weiteren Sondersitzung über die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen debattieren. Auf das Ergebnis will Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) Kühlungsborn und Präsident des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern warten. Erst dann lasse sich absehen, was die bundesweite Einigung für die einzelnen Regionen bedeute. Sie hänge zwar immer noch sehr von den Inzidenzen ab, sei aber übersichtlicher als beim letzten Corona-Gipfel. In Kühlungsborn bereitet sich die TFK weiterhin auf Ostern vor. Je nach geltenden Verordnungen will man ein Freizeitangebot machen.

Campingplatz hofft auf Ostergeschäft

Die Hoffnung auf Ostern noch nicht aufgegeben hat man auf dem Campingplatz Ostseecamp Seeblick in Meschendorf. Hier arbeitet man weiter auf die Öffnung hin, die planmäßig am 19. März sein sollte. „Eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht“, sagt Mit-Geschäftsführer Leander Lange. „Wir müssen ja Gewehr bei Fuß stehen. Die Gäste fragen nach, sie drängeln und wenn sie kommen, müssen wir ihnen die Qualität bieten, die sie erwarten.“ Auch personell ist das Ostseecamp schon vorbereitet. Das könnte zum Problem werden. „Mit dem Personal muss man langfristig planen“, sagt Leander Lange. „Die Leute haben wir alle letztes Jahr schon eingestellt und viele Verträge gehen am 1. März schon los. Wenn wir nicht öffnen dürfen, winkt natürlich wieder Kurzarbeit. Das wäre schlecht für unsere Leute. Die haben alle Lust und warten auf Gäste.“

Für den kleinen Supermarkt auf dem Campingplatz würden derzeit nur nicht-verderbliche waren geordert. „Aber in das Sortiment geht auch Geld rein, so dass wir hoffen, es bald verkaufen zu können“, sagt der Geschäftsführer. Zu Ostern wäre der Campingplatz ausgebucht. „Allein am 27. März hätten wir über 50 Anreisen. Wenn sie uns das Ostergeschäft nehmen, hallt das das ganze Jahr nach, das holt man nicht mehr auf.“

