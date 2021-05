Kühlungsborn: Hotels und Ferienwohnungen haben noch Zimmer frei 

Kühlungsborn

Die Vorfreude wächst und die Anrufe nehmen zu: Ab Freitag dürfen die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern wieder Gäste aus dem eigenen Bundesland empfangen. Ab dem 4. Juni können dann wieder Urlauber aus ganz Deutschland kommen. „Seit das bekannt ist, klingelt das Telefon“, sagt Christine Bentz, Leitung Marketing und Personal im „Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn“.

„Wir haben uns entschieden ab dem 4. Juni für alle zu öffnen“, sagt sie. „Wir freuen uns sehr und haben auch noch Zimmer frei.“ Zumindest für die ersten Wochen: „Es gibt aber im Juli und August schon Zeiträume, die ausgebucht sind“, sagt Christine Bentz. „Es hat auch vorher schon viele Reservierungen gegeben. Wir sind gut gebucht für den Sommer.“

Kurzentschlossene haben bessere Chancen

Das ist auch die Pension „Wotan“ in der Ostseeallee. „Wir sind ab Eröffnung ausgebucht“, sagt Inhaber Mike Stemmer. In der ersten Woche, wenn nur Gäste aus dem eigenen Bundesland kommen dürfen, rechnet er immerhin mit einer eine Auslastung von 50 Prozent. Dann haben Kurzentschlossene also noch eine Chance.

Mike Stemmer rechnet damit, dass die Nachfrage noch eine Weile anhalten wird. „Wir sind ein Saisonbetrieb und machen normalerweise im Oktober zu. Aber dieses Jahr werden wir es ganzjährig probieren“, sagt er. „Ich gehe davon aus, dass wir dann zumindest an den Wochenenden ausgebucht sind. Auch im letzten Jahr hatten wir schon eine sehr gute Nachsaison.“

Viele Gäste warten schon lange

Auch im Hotel „Polar-Stern“ in der Ostseeallee bereitet man sich auf den Start vor. „Wir sind schon sehr gut gebucht, aber hier und da ist noch eine Lücke“, sagt Leiter Christian Kerber. „Ein großer Teil der Gäste wartet schon lange darauf, endlich kommen zu dürfen: Viele, die es sich zeitlich erlauben konnten, haben die Buchungen einfach immer weiter geschoben.“ Deshalb sei der Stand gleich zu Beginn entsprechend gut. Auch das Hotel „Polar-Stern“ öffnet erst am 4. Juni für alle Gäste – „damit wir ihnen das anbieten können, was sie gewohnt sind.“

Wer spontan ist, hat auch im Apart-Hotel „Rosenhof“ noch die Chance auf eine Unterkunft. Hier war man auf eine Öffnung am 14. Juni eingestellt, die zunächst von der Landesregierung in Aussicht gestellt worden war. Ab diesem Termin sei alles ausgebucht, informiert eine Mitarbeiterin. Ab dem 4. Juni gebe es noch freie Kapazitäten. Allerdings seien auch jetzt schon keine Hotelzimmer mehr verfügbar, sondern nur noch Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe.

Täglich kommen neue Anfragen

Wer eine Ferienwohnung mieten möchte, kann auch bei Reiner Kukeit noch fündig werden. Über seine Appartementvermittlung „Zimmer am Meer“ bietet er etwa 300 Wohnungen an – von 35 bis 150 Quadratmetern ist alles dabei. Reiner Kukeit rechnet für den Wiederbeginn mit einer Auslastung von etwa 70 Prozent. „Es kommen jeden Tag viele Anfragen“, sagt er. Auf der anderen Seite sei die Ungewissheit noch sehr groß. „Viele vergessen, dass es erstmal nur für Gäste aus Mecklenburg losgeht.“

Reiner Kukeit rechnet damit, dass sich die Preise demnächst bei vielen Wohnungen um bis zu 10 Prozent erhöhen könnten. „Die Inflation ist wieder spürbar, der Mindestlohn geht nach oben, es gibt Coronaaufschläge in vielen Branchen. Das sehen auch die meisten Ferienwohnungseigentümer.“

Preise steigen wegen der Nachfrage

Urlauber können nicht nur bei den Hotels und Pensionen direkt, sondern auch zentral über die Webseite der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) buchen. Allerdings gibt es auf www.kuehlungsborn.de ab Ende Juli bis Anfang August keine Unterkünfte mehr. Das teilte Katja Seppelt mit, die bei der TFK für Marketing und PR zuständig ist. Das betreffe auch die nähere Umgebung des Ostseebades. „Die Nachfrage zur Anreise besteht jetzt ab Juni. Die Leute buchen ab mindestens sieben bis zehn Übernachtungen.“ Wegen der starken Nachfrage für einen Urlaub in Kühlungsborn hätten sich auch die Preise erhöht. Ein Hotelzimmer kostet im Durchschnitt ab 190 Euro, eine Ferienwohnung mit zwei Zimmern ist für durchschnittlich 110 Euro zu haben.

Von Cora Meyer