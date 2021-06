Kühlungsborn

Im Corona-Testzentrum in Kühlungsborn wird bald auch geimpft. Am Donnerstag, den 29. Juni, rückt ein mobiles Impfteam der Bundeswehr in dem Ostseebad an. Verimpft werden nach Angaben von Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski 150 Dosen des Vakzins von Biontech-Pfizer. Wer sich impfen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden. Die Stadt hat dafür unter www.kborn-impft.de eine eigene Internetseite eingerichtet. „Dort können auch Anamnese- und Einwilligungsbogen abgerufen werden“, sagt Stefanie Zielinski. Die können die Impfwilligen dann bereits im Vorfeld ausfüllen und ebenso wie den Impfpass mitbringen. „Wir haben uns für die Terminvergabe entschieden, damit man nicht so lange warten muss, gerade bei den Temperaturen. Die Bundeswehr plant im Vier-Minuten-Takt“, sagt die Bürgeramtsleiterin.

Weitere Termine möglich

Der Impftag dauert von 9 bis 17 Uhr, das Parken direkt vor Ort ist möglich. „Wenn der Termin gut angenommen wird und die Bundeswehr das Personal stellen kann, kriegen wir weitere Termine. Dafür gibt es eine Warteliste auf der Internetseite“, sagt Stefanie Zielinski.

Sie betont: „Jeder ab 12 Jahren kann sich anmelden, das ist keine Veranstaltung nur für Kühlungsborner.“

Testzentrum länger geöffnet

Das Testzentrum der Stadt ist gut ausgelastet. In den ersten neun Tagen des Juni wurden 3700 Tests durchgeführt, jetzt sind es zwischen 800 und 1000 am Tag, teilt die Bürgeramtsleiterin mit. Deshalb plant die Stadt, einen weiteren Übergangsparkplatz zwischen Wittholz-Ring und Testzentrum zu schaffen, damit die Zufahrt zum Pflegeheim von parkenden Autos freigehalten wird. Zudem wurden die Öffnungszeiten am Wochenende ausgedehnt. Geöffnet ist nun montags bis freitags von 8 bis 17.45 Uhr, samstags von 9 bis 14.45 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Auch Personal wird im Testzentrum gebraucht: „Wir suchen regelmäßig ehrenamtliche Helfer ab 16 Jahren“, sagt Stefanie Zielinski. Sie erhalten einen Stundenlohn von 10 Euro. Bewerber sollten sich an das DRK wenden.

Von Cora Meyer