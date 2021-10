Kühlungsborn

Das Kürbisgesicht grinst verwegen unter seinen Augenbrauen aus Glitzersteinchen, daneben steht eine Wanne voll mit gesammelten Kastanien und wartet darauf, von den Kindern der AWO-Kita „Bummi“ in Kühlungsborn zu Ketten und hutzeligen Figürchen verarbeitet zu werden. „Kastanienmännchen mache ich am liebsten“, sagt die fünfjährige Emily mit einem Lächeln. Die erste Ladung für Oma und Opa hat sie schon zu Hause gebastelt. Fast täglich wird in der „Heringsgruppe“ mit rund 20 Kindern zwischen vier und sechs Jahren gebastelt und gewerkelt.

Für das Laternenfest haben die Kleinen gemeinsam mit den Erziehern Kürbisse ausgehöhlt, bemalt und beklebt, Baumrinden gesammelt und angemalt und mit Zierkürbissen, Eicheln und Kastanien zu herbstlichen Dekorationen verarbeitet. „Die Kreativität möglichst früh zu fördern, ist für die Entwicklung der Kinder sehr wichtig. Es stärkt die Konzentration und die Feinmotorik. Außerdem ist es für jedes Kind eine schöne Bestätigung, selbst etwas hergestellt zu haben“, sagt Erzieher Tino Mitmeier. Das zeigt sich auch bei der fünfjährigen Lotte, die stolz ihr selbst gemachtes Holzmännchen präsentiert, das sie aus kleinen Stöckchen gefertigt und auf ein grünes Blatt Papier aufgeklebt hat.

Auch die Großen machen mit

„Daran sieht man, was unsere Arbeit ausmacht. Die Kinder sind sehr interessiert und machen auch zu Hause weiter“, sagt Erzieherin Nane Kroeplin. Mit ihrer Begeisterung haben die Steppkes nun sogar die Großen angesteckt, die hin und wieder ebenfalls in der Kita kreativ sein dürfen: „Wir hatten schon mal eine Omi, die bei uns eine Märchenstunde gehalten hat, oder einen Opa, der bei einer Waldführung etwas über Pflanzen und Bäume erzählt hat“, sagt die 33-Jährige. „Vom Basteln bis zum Backen machen wir hier eigentlich alles mit den Kindern.“

Auch in anderen Kitas des Landes dürften zu dieser Jahreszeit wieder viele herbstliche Kunstwerke entstehen: Deswegen sucht die OSTSEE ZEITUNG auch in diesem Jahr wieder die kreativste Kita in Mecklenburg-Vorpommern: Gebastelt werden können Kunstwerke zu zwei unterschiedlichen Themenbereichen: „Mein Freund der Baum“ – dabei können aus Blättern, Rinde, Kastanien oder anderen Baummaterialien Kunstwerke entstehen, oder „Mein Freund der Drache“. Gemeint ist kein Ungeheuer, sondern ein Flugdrache zum Steigen lassen. Dass dieser fliegen kann, ist keine Voraussetzung. Das Kunstwerk kann entweder ein selbst gemaltes Bild, ein gebastelter Drache, eine Figur aus Kastanien und Blättern oder etwas vollkommen anderes sein – Hauptsache, es ist herbstlich und gefällt den Kindern.

Eingereicht werden sollte ein Foto von dem Kunstwerk, das die Teilnehmer online hochladen können und mit einigen Zeilen zur Kita, Kitagruppe und zur Entstehung versehen sollten. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021. Per Online-Umfrage können die OZ-Abonnenten dann für ihre Favoriten stimmen. Die zwei Gewinner-Kitas erhalten jeweils einen 200 Euro Spielzeug-Gutschein. Wer sich an der Online-Umfrage beteiligt, hat die Chance auf einen 25-Euro Amazon-Gutschein. Zudem berichtet die OZ über die schönsten Einsendungen.

„Wir sind das ganze Jahr kreativ“

Gewinner im vergangenen Jahr war die Kita „Kinderburg“ aus Poppendorf (Landkreis Rostock). Rang zwei und drei belegten die Kinder der integrativen Kita „Die Kirchenmäuse“ aus Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) und die Kita „Gipfelstürmer“ aus Neubukow (Kreis Rostock).

Auch Tino Mitmeier und Nane Kroeplin wollen sich auf jeden Fall mit ihrer Kita-Gruppe am OZ-Bastelwettbewerb beteiligen: „Ich finde die Idee toll“, sagt die 33-Jährige. „Wir haben gerade verschiedene Falttechniken ausprobiert und kleine Drachen gebastelt. Die würden gut an unseren Baum am Fenster passen, den die Kinder aus Fingerfarbe gemalt haben.“

Bis zum Einsendeschluss haben die „Heringe“ der Kita „Bummi“ noch zwei Wochen Zeit. Trotzdem dürfte die Auswahl schwerfallen: „Schließlich sind wir das ganze Jahr kreativ“, sagt Kroeplin und lacht.

Von Stefanie Büssing