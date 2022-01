Kühlungsborn: In diesen Straßen wird 2022 gebaut

Kühlungsborn

Auf Straßen und Fußwegen in Kühlungsborn tut sich in diesem Jahr einiges: Die Stadt hat eine lange Liste an Vorhaben, die 2022 abgearbeitet werden soll. Im Pfarrweg sind die Bauarbeiter bereits seit längerem am Werk. Die ersten beiden Bauabschnitte sind bereits abgeschlossen, der dritte läuft gerade. Momentan erneuert der Zweckverband Kühlung (ZVK) den Schmutz- und Regenwasserkanal. Der Pfarrweg soll im April komplett fertiggestellt sein.

Neue Laternenmasten im Ehm-Welk-Anger

Zu einem Großteil abgeschlossen sind auch die Bauarbeiten im Ehm-Welk-Anger. Dort werden noch Trafos aufgestellt. „Auch die Verlegung der Straßenbeleuchtungskabel kommt noch“, sagt Stefan Westermeier, Mitarbeiter im Bauamt. Außerdem wird auch gleich ein Glasfaserkabel in die Erde gebracht. Mit der Straßenbeleuchtung in diesem Bereich hatte es mehrfach Probleme gegeben. Die sollen nun ein Ende haben. „Die Masten werden auch im Laufe des Jahres erneuert“, sagt Stefan Westermeier. „Das machen wir in Eigenleistung mit dem Bauhof.“

Anglersteig wird gepflastert

Vor kurzem haben die Arbeiten am Riedensteig hinter dem Campingplatz begonnen. Im Anschluss wird dann auch der Anglersteig erneuert. Bisher sei er in einer sparsamen Bauweise errichtet, mit einer Spritzdecke, erklärt Stefan Westermeier. Nun solle der Anglersteig eine hochwertige Pflasterung erhalten und frostsicher aufgebaut werden. „Er soll eine Aufenthaltsqualität bieten“, sagt der Bauamtsmitarbeiter. Im Frühjahr soll es losgehen. Hier stimmt die Stadt ihre Arbeiten mit ZVK und den Stadtwerken Rostock ab. Der Zweckverband baut einen neuen Kanal, die Stadtwerke verlegen eine neue Gasleitung. „Wir hoffen, dass wir recht früh anfangen können, um vor der Saison fertig zu werden“, sagt der Bauamtsmitarbeiter.

Neue Straße An der Mühle

Die Anlieger haben bereits ein Informationsschreiben erhalten. Informationsveranstaltungen abzuhalten sei wegen der Pandemie nicht möglich. Deshalb bekommen die betroffenen Bürger nun Post – „und wir stehen für Rückfragen und Anregungen zur Verfügung“, sagt Stefan Westermeier. Auch die Anwohner im Schulweg und An der Mühle bekommen demnächst einen Brief vom Bauamt. Denn auch dort wird noch in diesem Jahr gebaut. An der Mühle aus Richtung Cubanzestraße kommend hat die Stadt Kühlungsborn ein Grundstück gekauft und will dort eine neue Straße bauen. Auch der Schulweg ist sanierungsbedürftig: Es gibt viele Schlaglöcher, die Parkplätze sind unbefestigt, die Randbereiche nicht ausgebaut. Das soll sich ändern. Momentan bereitet das Bauamt die Ausschreibung der nötigen Arbeiten aus. Befestigt und mit einer wassergebundenen Decke versehen wird auch der Fußweg Am Achterstieg.

Noch am Anfang stehen die Planungen im Onkel-Bräsig-Weg. Es geht um ein kurzes Teilstück, das in sehr schlechtem Zustand ist. Hier werden nach Angaben des Bauamtsmitarbeiters Straße und Straßenbeleuchtung erneuert und die Parkplätze angebunden.

Für den Auffangparkplatz Ost am Doberaner Landweg ist die grobe Planung abgeschlossen. Nun laufen das Verfahren zur B-Plan-Änderung und verkehrstechnische Planungen. Außerdem führt die Stadt noch Verhandlungen zum Grunderwerb.

Auch der Ausbau des Glasfasernetzes geht 2022 weiter.

Brücke über den Fulgenbach wird erneuert

Komplett erneuert wird die Fußgängerbrücke über den Fulgenbach hinter dem Restaurant „Vielmeer“. Sie wurde 2006 komplett aus Holz gebaut und weist mittlerweile massive Bauschäden auf. „Die Laufbohlen sind morsch, das Geländer und der Handlauf sind schadhaft“, sagt Stefan Westermeier. Deshalb wird nun eine Stahlkonstruktion errichtet. Der Laufbelag ist allerdings auch weiterhin aus Holzbohlen. Dazu werde Lärchenholz verwendet. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen.

Planungen für Ostseeallee dauern an

Ein weiteres Großprojekt auf der Agenda der Stadt Kühlungsborn ist die Ostseeallee. Derzeit laufen die Planungen für die Erneuerung. „Wir wollen uns die Zeit nehmen, die wir brauchen und nichts übers Knie brechen“, sagt Stefan Westermeier. Deshalb sei nicht damit zu rechnen, dass die Bauarbeiten in der Ostseeallee noch in diesem Jahr beginnen. Mit einer Ausnahme: Der Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Morada-Hotel wird in Kürze gesperrt. Der ZVK saniert einen Kanal.

Von Cora Meyer