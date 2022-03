Kühlungsborn

Einen kräftigen neuen Anstrich hat nicht nur das Hinweisschild am Straßenrand bekommen. Auch in der Wohnstätte Ostseeblick zwischen Kühlungsborn und Wittenbeck tut sich einiges. In der Einrichtung, die auf den ersten Blick wie eine Ferienwohnanlage aussieht, sollen suchtkranke Männer zurück in ein geregeltes Leben finden. Die meisten, sagt Einrichtungsleiterin Grit Papenhagen, seien alkoholabhängig. Sie ist Leiterin des Internationalen Bundes im Landkreis Rostock – und will die Wohnstätte neu ausrichten. „Es gibt hohen Handlungsbedarf“, sagt die Sozialpädagogin. „Wir wollen weg von der Pflege hin zur Wiedereingliederung.“ Viele der Männer kämen direkt aus der Entgiftung in die Einrichtung. Ziel sei es, dass sie wieder einen Arbeitsplatz finden. „Das kann auch auf dem zweiten Arbeitsmarkt sein, eine geringfügige Beschäftigung oder ein Engagement in Werkstätten“, sagt Grit Papenhagen. Die Leistungsfähigkeit der Männer sei ganz unterschiedlich, ergänzt Teamleiterin Ulrike Lüth. „Es kommt darauf an, in welchem Stadium der Erkrankung sie zu uns kommen.“ Bei einigen gebe es auch psychische Einschränkungen. „Aber sie brauchen das, um zu sehen, dass sie noch nützlich sind, dass sie trotzdem noch ein liebenswerter Mensch sind.“

Hilfe zu Arbeitsplatz und eigener Wohnung

Manchmal sei es allerdings schwer, die Männer zu motivieren. „Einigen reicht ein Spaziergang oder wenn sie einmal am Tag einkaufen gehen“, sagt Ulrike Lüth. Zudem sei der Tag in der Wohnstätte durch die Mahlzeiten strukturiert. Viel mehr Angebote gab es bisher allerdings nicht, der Schwerpunkt lag auf der Pflege. Das soll sich jetzt ändern. Der Internationale Bund hat unter anderem eine Ergotherapeutin angestellt. Außerdem soll es ein regelmäßiges Gesprächsangebot geben. „Und wir begleiten die Männer, wenn sie Termine haben oder helfen ihnen bei der Suche nach einem Praktikumsplatz.“ Außerdem sei ein Therapiegarten geplant, die Bewohner versorgen die Katze, die Hühner und die Meerschweinchen und helfen bei der Gebäudepflege. Darüber hinaus möchte der IB möchte einen Sportraum einrichten. „Wir wollen den Tag gut strukturieren, damit sie beschäftigt sind“, sagt Grit Papenhagen. „Langeweile ist schädlich.“

„Es ist wichtig, den Leuten eine Perspektive zu zeigen, damit sie nicht in ein Loch fallen und wieder anfangen zu trinken“, sagt Ulrike Lüth. „Aber es geht ja nicht nur um die Wiedereingliederung in Arbeit.“ Das zweite große Ziel sei, dass die Männer wieder allein wohnen. Dazu soll es in der Einrichtung eine Testwohnung geben. Sie entsteht in dem kleinen Nebengebäude. Der Bewohner soll sich dort komplett selbst versorgen, selbst einkaufen und auch selbst für sich kochen.

Bewohner bekommen nach Umbau mehr Platz

In dem Haus, das abgeschieden zwischen den Feldern liegt, sind derzeit noch Büros und Besprechungsräume untergebracht. Damit ziehen die Mitarbeiter ins 3. Geschoß des Hauptgebäudes um. Dort entsteht auch eine Schlafgelegenheit mit Dusche für die Mitarbeiter, die 24 Stunden am Tag in der Wohnstätte im Dienst sind. „Den Bewohnern gibt es Sicherheit, dass sie immer jemanden ansprechen können“, sagt Grit Papenhagen. Durch den Umbau wolle man aber vor allem mehr Platz für die Bewohner schaffen. 12 Einzel- und Doppelzimmer stehen den momentan 20 Bewohnern derzeit zur Verfügung. Der neueste Bewohner ist vor einem halben Jahr eingezogen, der längste wohnt bereits seit mehreren Jahren dort. Das birgt Konfliktpotential. „Nicht jeder will unbedingt alleine sein“, sagt Grit Papenhagen. Einige bräuchten auch jemanden zum Reden.

Stellenweise sei es jedoch sehr eng. „Wir wollen auch Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten schaffen“, sagt Grit Papenhagen. Außerdem wolle man die Gelegenheit nutzen, um die Wohnungen zu renovieren und mit neuen Möbeln auszustatten. Alles sei „in die Jahre gekommen.“

Der Verein Internationaler Bund hat die Wohnstätte zum 1. Januar übernommen. Neben zwei Pflegekräften sind hier Therapeuten, Sozialpädagogen und eine Hauswirtschafterin beschäftigt, weiteres Personal wird derzeit gesucht. Die Bewohner kommen vorwiegend aus Mecklenburg-Vorpommern. „Wir haben aber auch Anfragen aus Magdeburg“, sagt Ulrike Lüth. „Viele sagen, sie wollen aus ihrem alten Umfeld raus.“ Oft sei durch die Suchterkrankung auch der Kontakt zur Familie abgebrochen. „Auch das ist dann unsere Aufgabe“, sagt die Teamleiterin.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alkoholverbot wird kontrolliert

In der Hausordnung steht ein absolutes Alkoholverbot. Kontrolliert wird unregelmäßig, gefunden werde aber nur selten etwas. Ulrike Lüth weiß: „Die Bewohner konsumieren ihren Alkohol nicht hier, sondern haben Verstecke außerhalb.“ Die allermeisten lebten aber abstinent – und seien fest entschlossen. „95 Prozent wollen es für sich schaffen“, sagt sie. Bei einigen merke man aber schon, dass sie noch nicht so weit seien. „Da kann man dann schon fast das Zimmer freihalten“, sagt die Teamleiterin, denn diese Männer kämen mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder. Suchtkranke seien jedoch schwer zu beurteilen. „Wenn man es selber nicht kennt, kann man es nicht einschätzen.“

Von Cora Meyer