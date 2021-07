Kühlungsborn

Ein Hauptgrund für Urlauber, nach Kühlungsborn zu reisen, ist der Ostseestrand.Dieser erstreckt sich über eine Länge von knapp fünf Kilometer und hat insgesamt 28 Zugänge. Fast vier Kilometer lang ist die Strandpromenade, die vom Bootshafen im Osten bis hin zum Balticplatz im Westteil des Ostseebades führt.

2800 Strandkörbe über 5 Kilometer Strand

An den meisten Strandzugängen besteht die Möglichkeit, Strandkörbe direkt beim privaten Anbieter zu mieten. Der Tagespreis für einen zweisitzigen Korb liegt bei durchschnittlich 12 Euro. Insgesamt stehen den Gästen 2800 Körbe zur Verfügung. Die Badewasserqualität der Ostsee vor Kühlungsborn erfüllt auch höchste Ansprüche, zu erkennen an der Blauen Flagge, die schon seit vielen Jahren jeden Sommer im Ostseebad und übrigens auch am Bootshafen weht.

An den Badestellen zwischen den Buhnen finden die Gäste überwiegend seichten sandigen Untergrund und nur an wenigen Stellen Steine vor. „Hier findet jeder Gast seine Lieblingsstelle. Dass unser Strand sich so lang erstreckt und über weite Teile mit einer Promenade verbunden ist, macht ihn so besonders“, meint Jörg Schoof, Sprecher der Strandkorbvermieter in Kühlungsborn.

An zwei Strandzugängen sind Hunde erlaubt

Hunde sind an den speziell dafür ausgewiesenen Abschnitten erlaubt. Diese befinden sich östlich vom Bootshafen sowie zwischen den Zugängen 14 und 15 und den Zugängen 25 und 26 (Campingplatz). Auf der Promenade und im Stadtgebiet besteht für Hunde Leinenzwang.

Kurtaxe am gesamten Strand

Der gesamte Strand ist für Gäste kurtaxpflichtiges Gebiet. Die Gebühr beträgt zwei Euro pro Person und Tag in der Hauptsaison und einen Euro in der Nebensaison. Kinder bis zu 18 Jahren sind von der Kurtaxpflicht befreit. Entrichtet wird die Gebühr in der Regel bei den Gastgebern, oder in der Touristinformation.

14 Toilettenhäuschen tagsüber geöffnet

Mit Beginn der Saison im Mai werden die Abschnitte an den Zugängen 8 (Nähe Konzertgarten Ost) und 18 (Konzertgarten West) tagsüber von Rettungsschwimmern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an den beiden Hauptstationen bewacht, in den Sommermonaten kommen weitere Rettungstürme hinzu. Im Einzugsbereich der beiden Haupttürme 8 und 18 befinden sich auch behindertengerechte Badestege. Entlang des Kühlungsborner Strandes befinden sich insgesamt 14 Toilettenhäuschen, die tagsüber geöffnet sind und täglich gereinigt werden. Die Hälfte davon verfügt über behindertengerechte Toiletten.

Wo kann ich für den Strandbesuch parken?

Schwierig ist es, in der Nähe des Kühlungsborner Strandes einen Parkplatz zu bekommen. Einige wenige als reine Behindertenparkplätze ausgewiesene Stellflächen befinden sich in dem schmalen Küstenschutzstreifen zwischen der Ostseeallee und der Strandpromenade in Nähe der Zugänge, 8, 10, 11 und 18. Wenige öffentliche kostenpflichtige Parkflächen in direkter Strandnähe sind neben dem Konzertgarten Ost angelegt. Eine größere Anzahl an kostenpflichtigen Parkplätzen befindet sich im Parkdeck Rudolf-Breitscheid-Straße und am Bootshafen in Ost sowie im Reuterstieg, an der Schulzentrift, der Poststraße, der Tannenstraße sowie am Ende der Waldstraße in Kühlungsborn West. Von diesen Parkplätzen sind es bis zum Strand zwischen 5 und 10 Minuten Fußweg.

Die Preise für die Parkstandzeit sind unterschiedlich und variieren zwischen 0,50 Euro und 3 Euro je Stunde. Ladestationen für E-Autos sucht man an den genannten Parkplätzen allerdings vergeblich, in ganz Kühlungsborn existiert bislang nur eine öffentliche Ladesäule im Lindenpark im Ortsteil Ost.

Fahrradständer an fast allen Strandzugängen

Gut zu erreichen ist der Strand mit dem Fahrrad, denn entlang der Küste verläuft der Europäische Radwanderweg. Stabile Fahrradständer befinden sich an fast allen Zugängen. Das Befahren der Strandpromenade mit Fahrrädern, E-Bikes, Tretmobilen oder E-Scootern ist jedoch nicht erlaubt! Wer ein Fahrrad, E-Bike oder Tretmobil ausleihen möchte, kann zwischen mehreren Anbietern, die sich über den gesamten Ort verteilen, wählen. Bei den Vermietern erhalten Gäste dann auch die aktuell gültigen Radtourkarten.

Kann ich am Strand Sport treiben?

Sportliche Freizeitaktivitäten werden ebenfalls direkt am Strand oder in Strandnähe vor allem in der Hauptsaison regelmäßig von externen Dienstleistern angeboten. Dazu gehört das Wassersport-Center mit Surf- und Segelkursen am Anglersteig in West ebenso wie der Kletterwald hinter der Ostseeallee und Aktivitäten am Sportstrand zwischen Seebrücke und Bootshafen.

Besondere Attraktion neben dem Strand

Interessantes aus der Ortsgeschichte des erst 1938 gegründeten Ostseebades Kühlungsborn und zur Entwicklung des Bäderwesens erfahren Gäste bei einem Besuch der Heimatstube im Haus „Rolle“. Organisierte Kinderanimation, Kinderprogramme, Kreativkurse und Ortsrundgänge hat das Ostseebad ebenfalls anzubieten. Informationen über aktuelle Angebote erhalten Interessenten in der Touristinformation im Haus des Gastes „Laetitia“ an der Ostseeallee 19. Im Haus befindet sich die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK). Kurkonzerte finden überwiegend in den beiden Konzertgärten an der Ostseeallee ebenfalls in Strandnähe statt.

Eine besondere Attraktion ist im Sommer das Strandkorbkino in Kühlungsborn. In etwa 60 Strandkörben, die in zwei Halbkreisen aufgestellt sind oder auf der selbst mitgebrachten Decke können es sich Filmliebhaber bequem machen und aktuelle Kinohits auf der Großleinwand verfolgen. Das romantische Meeresrauschen gibt es gratis dazu.

Gibt es Imbisse am Strand?

Reine Strandkioske, die hungrige und durstige Badegäste mit Bockwurst, Pommes, Eis und Cola versorgen, gibt es entlang des Kühlungsborner Strandes nicht. Dafür aber bietet das Ostseebad eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen, von denen sich einige direkt an der Promenade befinden, andere aber nicht sehr weit entfernt sind. Das Angebot reicht von der kultigen Currywurst übers Fischbrötchen bis hin zum Hamburger. Und auch an Eiscafés mangelt es nicht.

