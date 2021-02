Kühlungsborn

Seit mehreren Wochen wird sonntags auf dem Balticplatz in Kühlungsborn der „Jerusalema“-Tanz getanzt. Das ist jetzt vorbei. Nachdem am vergangenen Wochenende Hunderte Menschen der Tanzaufführung zugeschaut haben und dabei Abstände nicht eingehalten und keine Masken getragen worden seien, wird die Stadt die Tanzaufführung jetzt unterbinden. Das teilte Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) auf der Stadtvertretersitzung am Donnerstagabend mit.

Schon Polizisten, Schüler und andere hätten zu dem Lied „Jerusalema“ getanzt, „aber es ändert nichts daran, selbst wenn die Abstände und Hygieneregeln eingehalten werden, was augenscheinlich immer der Fall war“, so Rüdiger Kozian. „Letzten Sonntag ist das aus dem Ruder gelaufen.“

Es habe Massenansammlung von Zuschauern gegeben, was nicht der Fall sein dürfe. Die Stadt habe sich umfangreich bei Polizei, Landrat und Gesundheitsamt erklären müssen. „Wir haben den Hinweis bekommen, das zu unterbinden. Viele sehen den Tanz als Alternative zur körperlichen Ertüchtigung, als Vorsorge, aber wir müssen das unterbinden, wir sollen die Tanzveranstaltung verhindern.“

Tanzen als Daseinsvorsorge

Ein Rostocker, der am Sonntag dabei war, weist in einer Mail an die Redaktion darauf hin, dass beim Tanzen die Mindestabstände eingehalten wurden. Er ist der Auffassung, dass es sich um eine Ansammeln und keine Versammlung oder Veranstaltung handle. Spontane Ansammlungen seien laut Paragraf 8 der Corona-Schutzverordnung Mecklenburg-Vorpommern nicht verboten. Tanzen als sportliche Bewegung an der frischen Luft unter Einhaltung der geforderten Abstandsregeln diene der Daseinsfür- und -vorsorge und sei damit zulässig. Die Polizei hatte Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen, mit der Begründung, dass gegen die Corona-Landesverordnung Paragraf 8 Absatz 1 und Paragraf 11 Absatz 2 verstoßen worden sei.

Laut Polizei haben sich 400 Menschen auf dem Balticplatz versammelt, etwa 50 hätten getanzt. Dem widerspricht der Rostocker. „Es waren keine 400 Menschen vor Ort, wenn dann nur maximal gut 250, wobei 60 bis 80 Menschen tanzten.“ Der Tanz sei von der Polizei nicht moniert worden. „Es wurde kritisiert, dass die Menschen drumherum zu dicht standen.“ Dies sei verschiedentlich, aber nicht generell der Fall gewesen. Die Polizei sei nicht zu den Zuschauenden gegangen, um sie zur Einhaltung des Mindestabstands aufzufordern.

Öffentliche Tanzaufführungen müssen beim Landkreis Rostock nicht angemeldet werden, informiert Landkreissprecherin Petra Zühlsdorf-Böhm. Sie seien nach der Corona-Landesschutzverordnung untersagt. Der Vollzug der Verordnung liege in der Zuständig des Bürgermeisters. Er trage die Verantwortung, dass geltendes Recht eingehalten wird.

Von Anja Levien