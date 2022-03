Kühlungsborn

Die Stadtvertretung von Kühlungsborn erreicht die meisten Jugendlichen in der Stadt nicht. Das zumindest sagt Kemal Ünlü. Der 16-Jährige steht mit mehreren Freunden in den Startlöchern, in dem Ostseebad einen Jugendbeirat zu gründen. Beschlüsse der Stadtvertreter, Themen der Fachausschüsse – davon bekämen er und seine Altersgenossen kaum etwas mit. „Anscheinend fehlt das Medium“, sagt Kemal Ünlü. Er glaubt, dass die Politik und Verwaltung dazu verstärkt soziale Medien einsetzen müssten – und ist gern bereit, sie mit dem Jugendbeirat dabei zu unterstützen. Offiziell formiert hat sich das Gremium noch nicht, es fehlt noch ein Schreiben von der Stadt, sagt der Schüler. Allerdings hätten sie schon Ideen gesammelt.

Mehr Plätze für Jugendliche

„Von Grund auf geht es uns hier in Kühlungsborn ja gut“, sagt der Schüler. „Eines der größten Probleme sind Aufenthaltsmöglichkeiten für kältere Tage.“ Es fehlten Räume oder überdachte Sitzplätze. Draußen sitzen könne man wetterbedingt nur wenige Monate im Jahr. „Kühlungsborn ist eine wunderschöne Stadt“, sagt er. „Aber davon gibt es zu wenig. Umso bedauerlicher, zumal Kühlungsborn seiner Ansicht nach die finanziellen Mittel habe. Auch ein Club fehle.

„Kühlungsborn muss nicht zu einer Partymeile werden“, sagt der 16-Jährige. „Aber ein oder zwei Angebote wären super, damit man nicht immer nach Doberan fahren muss.“ Davon könnten auch Urlauber profitieren, denn: „Kühlungsborn ist unfassbar unattraktiv für Jugendliche, die hier Urlaub machen.“

Bürgermeister Rüdiger Kozian ist froh, dass sich wieder ein Jugendbeirat in Kühlungsborn bildet. Er freut sich auf die Anregungen der Jugendlichen, die natürlich berücksichtigt würden. Allerdings, sagt der Bürgermeister, könne die Stadt selbst natürlich keinen Club betreiben.

Beschlüsse über Instagram verständlich machen

Kemal Ünlü wurde durch die Schulleiterin des Schulzentrums, Ute Schmidt, auf die Idee gebracht, sich im Jugendbeirat zu engagieren. „Ich würde es gut finden, wenn wir hören, was in der Stadt abgeht, wie die Gelder fließen. Wir wissen zu wenig.“

Der Schülersprecher glaubt, dass der Jugendbeirat mehr mitbekommen und den jungen Menschen eine Stimme geben könnte. Das sei nötig, denn das Durchschnittsalter in der Stadtvertretung sei hoch. „Dort sind andere Interessen“, sagt er. Die Jugendlichen würden nicht mit einbezogen und hätten Angst, dass man sie nicht ernst nimmt. „Deshalb wissen sie nicht, was abgeht.“ Kemal Ünlü glaubt, dass ein Jugendbeirat diese Lücke schließen könnte. „Es ist wichtig für die Jugendlichen, zu wissen, wen sie fragen können“, sagt er.

Der Beirat würde Fragen beantworten und Ideen sammeln. Er würde aber auch informieren. Zu den Stadtvertretersitzungen beispielsweise könne er sich eine Instagramseite vorstellen, auf der in einem Beitrag nach jeder Sitzung die Beschlüsse in leicht verständlicher Sprache zusammengefasst würden.

Kemal Ünlü selbst interessiert sich sehr für Politik. Er ist Schülersprecher und will etwas bewegen. Warum sich so wenige seiner Altersgenossen engagieren, ist ihm nicht ganz klar. „Vielleicht muss man ihnen das Gefühl geben, dass sie teilhaben können“, sagt er. „Man interessiert sich nicht für etwas, das man nicht beeinflussen kann.“ Möglicherweise liege es aber auch daran, dass viele ihre Zukunft nicht in Kühlungsborn sähen. „Dass man zum Studium weggehen muss, ist in Mecklenburg ja fast schon normal“, sagt der 16-Jährige. Er selbst wolle im Ort bleiben und hofft, in Rostock studieren zu können.

Hoffnung auf Unterstützung beim Start

Bisher hätten sich fünf junge Leute zwischen 16 und 18 Jahren zusammengefunden, die sich im Beirat engagieren wollen. Kemal Ünlü hofft, dass es mehr werden, wenn der Beirat seine Arbeit offiziell aufnimmt und „die Leute wissen, worauf sie sich einlassen.“ Er hofft, dass auch Jüngere sich mit ihren Anliegen an den Beirat wenden. „Für uns alle ist das komplett neu“, sagt er. Deshalb würden sich die Jugendlichen freuen, wenn sich ein erfahrener Stadtvertreter oder Verwaltungsmitarbeiter fände, der ihnen anfangs zur Seite steht und die Prozesse erklärt. „Eine Einführung wäre hilfreich“, sagt Kemal Ünlü, damit der Beirat seriös arbeiten könne.

Früher seien Jugendliche direkt zur Stadt gegangen und hätten nach Geld für Geräte für den Jugendclub gefragt, sagt er. „Ich verstehe nicht, warum das heute keiner mehr macht.“ Auf der anderen Seite habe er aber auch das Gefühl, dass sich lange niemand um die Jugendlichen gekümmert habe. Der Jugendbeirat will beide Seiten wieder zusammenbringen.

Von Cora Meyer