In Kühlungsborn gehört die Feuerwehr zur Familie: „Mein Opa war in der Feuerwehr“, sagt William, „und er hat immer viel mit mir gemacht.“ Jetzt ist der Junge selbst in die Jugendwehr eingetreten. So ähnlich lief es auch bei Maik Garkisch, der heute Wehrführer ist. Über seinen Vater kam er zur Feuerwehr. 30 Jahre ist das jetzt her.

In diesem Jahr feiert die Jugendwehr der freiwilligen Feuerwehr 30-jähriges Jubiläum. Jugendarbeit gab es dort allerdings auch schon vor der Wende. Unter dem Namen „junge Brandschutzhelfer“ wurden Jungen und Mädchen an Technik herangeführt. „Früher hatten wir noch einen kleinen Anhänger und die Kinder sind hinterhergegangen“, sagt Maik Garkisch. Inzwischen habe sich die Technik rapide nach oben entwickelt – und auch die Ausbildung verändert.

Vor der Wende junge Brandschutzhelfer

„Ich habe damals noch die Kinder aus Wittenbeck und Bastorf mit dem Auto eingesammelt“, sagt Hans-Joachim Kaser. Er gründete die Jugendwehr 1991. Im Vergleich zu den jungen Brandschutzhelfern habe sich allerdings zunächst nicht viel verändert. „Wir sind einmal im Jahr zum Zeltlager nach Kägsdorf oder Bad Doberan gefahren oder haben mit den Kindern eine Schnitzeljagd gemacht“, sagt er. Auch die heutigen Möglichkeiten für die Übungsdienste habe es damals noch nicht gegeben. „Wir mussten uns unsere Ecken suchen“, sagt Hans-Joachim Kaser. „Wir haben auf dem Sportplatz trainiert oder am Karpfenteich.“ Schließlich brauche man etwas Platz, um einen Schlauch auszurollen. Auch die Qualität der Ausrüstung sei eine ganz andere gewesen: „Wir haben damals mit Trainingshose angefangen und keine vernünftigen Schuhe gehabt“, sagt er. „Und wenn ich mir die Kinder jetzt angucke, ist das etwas ganz anderes.“

Ausflüge fördern den Zusammenhalt

In die Schutzkleidung hat die Stadt Kühlungsborn gerade investiert. „Gerade in der Corona-Zeit haben wir alles komplett umgedreht, vom Stiefel bis zum Helm“, sagt Rudi Ossenbrück, der heutige Jugendwart. Auch neue Schränke hätte die Jugendwehr bekommen. 29 Kinder und Jugendliche engagieren sich dort derzeit, neben Rudi Ossenbrück und seiner Stellvertreterin kümmern sich drei Betreuer um die Jungen und Mädchen. „Wir haben mit Corona einen enormen Schub gekriegt“, sagt er. Die Jugendlichen lernen die Grundlagen der Brandbekämpfung. „Aber wir wollen ihnen auch etwas mitgeben.“ Dazu gehören beispielsweise Kenntnisse in Erster Hilfe. „Aber man darf immer den spielerischen Aspekt nicht verlieren“, sagt Rudi Ossenbrück. „Deshalb machen wir nebenbei viele Ausflüge.“ Das Zeltlager gibt es immer noch, außerdem fährt die Jugendwehr in den Hansapark oder besucht beispielsweise die Berufsfeuerwehr in Rostock.

Zwei Generationen: Hans-Joachim Kaser (links) gründete die Jugendwehr in Kühlungsborn. Heute ist Rudi Ossenbrück Jugendwart.

„Das spielt eine riesengroße Rolle“, sagt der Jugendwart. „Da entwickeln wir den Zusammenhalt.“ Denn es gehe nicht nur darum, Feuerwehrwissen zu vermitteln, sondern auch, als Team zusammenzuarbeiten. Die meisten Jugendlichen kämen zwar wegen des technischen Aspekts. Aber die Freizeitgestaltung spiele auch eine Rolle.

Feuerwehren machen Jugendarbeit

„Die Jugendfeuerwehr ist mittlerweile nicht mehr nur das Nachwuchsorgan für die Freiwillige Feuerwehr“, sagt Matthias Nowatzki, Referent für Jugendwehren im Landesfeuerwehrverband MV. „Sie hat sich zur Jugendorganisation entwickelt.“ Freiwillige Feuerwehren gebe es in fast jedem kleinen Ort. „Und sie sind oft fast die einzige gesellschaftliche Organisation, die dort Jugendarbeit betreibt.“ Die Wehren legten viel Wert darauf. „Die Jugendlichen lernen nicht nur, wie ein Schlauch aufgerollt wird, sondern es geht auch um Wertevermittlung, Spaß haben und gesellschaftliche Aspekte.“ Außerdem würden Jugendwarte und Betreuer, aber auch Wehrführer regelmäßig geschult. „Wir haben hoch motivierte Feuerwehren und Ausbilder“, sagt Matthias Nowatzki. Man dürfe nicht vergessen, dass die ja auch noch zu 100 Prozent in der Einsatzabteilung mitwirkten. „Die Anforderungen nehmen zu.“ Rudi Ossenbrück und sein Team nehmen das in Kauf: „Wir opfern unsere Zeit gern“, sagt er.

„Jugendfeuerwehren spielen eine sehr, sehr große Rolle für die freiwilligen Feuerwehren“, sagt Matthias Nowatzki. Oftmals seien sie die einzige Nachwuchsgewinnung. „Wenn die Kinder das System toll finden, sind sie Feuer und Flamme für die Feuerwehr – und wenn sie nicht wegziehen, treten die meisten über in die aktive Wehr“, sagt Matthias Nowatzki. Die Erfahrung von Rudi Ossenbrück ist etwas anders. Die Kinder kämen oft mit zehn oder zwölf Jahren zur Feuerwehr. „Da testet man sich aus, geht dann vielleicht doch zum Fußball.“ Durch Ausbildung oder Studium gingen dann später noch einmal ein paar Jugendliche verloren, die aus Kühlungsborn wegziehen. „Wenn es am Ende zwei bis drei sind, die den Sprung schaffen, sind wir sehr gut aufgestellt.“

