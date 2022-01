Kühlungsborn

Ganz so jugendlich ist sie nicht mehr, die Jugendherberge der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Kühlungsborn. Deshalb soll das Haus in der Hermannstraße 17 umfassend modernisiert werden. „Es soll Hostel-Charakter behalten“, sagt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Awo-Regionalverbandes Bad ­Doberan. Der Nutzungszweck bleibt der gleiche wie bisher: Schulklassen, Kindergartengruppen, Vereine und Verbände kommen hierher. „Das ist uns wichtig, wir sind ja ein sozialer Verband.“ Allerdings will die Awo in der Hermannstraße auch sozial schwachen Familien die Möglichkeit geben, in Kühlungsborn Urlaub zu machen. „Es ist natürlich nicht das klassische Hotel“, sagt Kathrin Polz. „Eine schöne und einfache Unterkunft.“ In der Regel sind es Vier- bis Sechsbettzimmer. Sie sind weitestgehend mit Dusche und WC ausgestattet – aber nach alten Standards. Die Bäder, die Leitungen und die Heizungsanlage müssten erneuert werden, sagt die Geschäftsführerin.

Aufteilung der Zimmer wird flexibler

Auch die Aufteilung der Zimmer soll nach der Modernisierung etwas flexibler sein. In Familienzimmern soll es dann beispielsweise die Möglichkeit geben, eine Zwischentür zu schließen, um für Eltern und Kinder getrennte Bereiche zu haben. Die Bauanträge sind gestellt.

„Im ersten Zug wird der Fahrstuhl gemacht“, sagt Kathrin Polz. Das sei nicht ganz einfach, weil der von außen an das Gebäude angebaut werden müsse. Außerdem soll es barrierefrei werden. Das Haus wird während der Arbeiten weiter in Betrieb sein.

Wohngruppe zieht nach Kröpelin

Das Gebäude in der Hermannstraße ist seit Anfang der 90er-Jahre in Trägerschaft der Awo. Vorher war es ein Kinderheim. Davon gab es damals zwei in Kühlungsborn, das andere war im Hansa Haus am Meer. „Wir haben es von der Stadt Hannover gekauft, mit der Auflage, es weiter für Kinder und Jugendliche zu öffnen“, sagt Kathrin Polz. „Wir sind dann Schritt für Schritt mit den Kindern rausgezogen.“ Zuerst entstand eine Wohngruppe in Steffenshagen, dann eine weitere am Kellerswald in Bad Doberan. Eine Wohngruppe mit Jugendlichen lebt derzeit noch in Kühlungsborn. „Die wird mittelfristig aber auch rausziehen“, sagt Kathrin Polz. „Wir haben die Möglichkeit, in Kröpelin etwas Neues zu bauen, so dass das ganze Haus kernsaniert werden kann. Das ist eine schöne Sache.“ In Kröpelin ist die Awo gerade in neue, größere Räume in der Kühlungsborner Straße 2 umgezogen. „Wir fühlen uns dort wohl in Kröpelin, das passt gut.“ Dort soll dann auch die Wohngruppe untergebracht werden.

Haus ist derzeit nicht belegt

Die Kühlungsborner Jugendherberge ist momentan zwar geöffnet, Gäste sind aber nicht da. Die Corona-Zeit war auch für die Einrichtung in Kühlungsborn schwierig. „Schulklassen beginnen eigentlich im Mai mit den Klassenfahrten, das war noch vor Corona“, sagt Kathrin Polz. „Und wenn es Lockerungen gab, sind sie auch gekommen. Wie die Hotels durften wir ja auch öffnen.“ Allerdings hätten die Schulen vom Ministerium eine Erlaubnis benötigt, um Klassenfahrten machen zu können.

Buchungszahlen bei Jugendherbergen dramatisch eingebrochen

Dieses Problem hat auch das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH). Die Corona-Pandemie hatte die Buchungszahlen dort dramatisch sinken lassen. Maßgeblich verantwortlich für diese Entwicklung waren die coronabedingten Stornierungen von Klassenfahrten und Jugendgruppenreisen, den Kernzielgruppen der Jugendherbergen, die in gewöhnlichen Geschäftsjahren rund zwei Drittel der Gäste im DJH-Landesverband MV ausmachen. Und allein von Familien- und Individualgästen können die Jugendherbergen nicht leben. Das Bildungsministerium habe inzwischen aber auf die Bitten reagiert und den Schulen die Erlaubnis für die Planung der Schulfahrten im Jahr 2022 erteilt, sagte Kai-Michael Stybel, Vorstand des Landesverbandes MV.

Beim DJH gebe es für dieses Jahr bereits einen guten Vorbuchungsstand, der optimistisch stimme. Schulklassen, Vereine oder Chöre hätten schon gebucht oder ihre konkreten Absichten für einen Aufenthalt geäußert.

Auch das Jugendherbergswerk bringt seine Unterkünfte auf Vordermann – und hat eine Investitionskampagne gestartet. Die zwölf noch geöffneten Jugendherbergen des DJH in Mecklenburg-Vorpommern werden modernisiert. „Es bringt nichts, die Häuser kaputtzusparen“, sagte Kai-Michael Stybel.

Von Cora Meyer