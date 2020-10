Kühlungsborn

Skaten und Roller fahren, Fußball spielen, aber auch Handarbeiten und Videospiele sind nur einige der Angebote im Jugendzentrum ( Juz) in Kühlungsborn. Die jungen Menschen nehmen sie gerne an – auch oder gerade in Zeiten von Corona. „Auch wir hatten zeitweise geschlossen, als es im März so schlimm war“, sagt Mitarbeiterin Viola Haefke. „Ende April, Anfang Mai haben wir dann peu a peu angefangen, wieder Kinder auf den Außenbereich zu lassen,“ sagt sie. Dort, vor dem Gebäude des Jugendzentrums an der Straße Zur Asbeck, gibt es einen Fußballplatz, einen Basketballplatz und eine Skaterbahn. „Es ist ein Glück, dass wir das haben“, sagt Viola Haefke. Die staatlich anerkannte Erzieherin hatte ihre berufliche Laufbahn im Maschinenbau begonnen. Jetzt teilt sie sich die Arbeit im Juz mit Thomas Engels.

Von Vorteil sei auch gewesen, dass das Gebäude recht groß sei, „so dass wir die Gruppen verteilen können. Viele Angebote seien aber auch an der frischen lauft gelaufen. Auch im Jugendzentrum mussten die Corona-Vorschriften eingehalten werden. „Das Tragen einer Maske in den Räumen und Hände desinfizieren kennen sie ja ohnehin aus der Schule“, sagt Viola Haefke. Auch in der Corona-Zeit sei das Zentrum gut besucht. „Es gibt kaum einen Unterschied zum Vorjahr, teilweise waren es im Juli sogar ein paar Kinder mehr.“ Sie konnten ihre Freizeit im Jugendzentrum verbringen. „Im Durchschnitt hatten wir im September 22 Kinder“, sagt die Erzieherin.

Kurse beginnen nach den Herbstferien

So „richtig“ los geht es im Jugendzentrum aber erst mit dem Ende der Herbstferien wieder. Jetzt starten die Kurse. Sport, Handarbeit, Kreativität und gesunde Ernährung gehören zum Programm. Vieles davon läuft in Zusammenarbeit mit dem Ganztagesbereich des nahegelegenen Schulzentrum. Von hier kommen die meisten Besucher. Sie können im Jugendzentrum auch ihre Hausaufgaben machen.

Viola Haefke und ihr Kollege Thomas Engels betreuen hauptsächlich Kinder zwischen 10 und 16 Jahren. Das Konzept sei die offene Kinder- und Jugendarbeit. Die Besucher können frei wählen, was sie tun möchten. Nicht alle beteiligen sich an den Kursen. „Viele sind schon so verplant in ihrer Freizeit“, sagt Viola Haefke, „dass sie einfach nur herkommen und Freunde treffen wollen.“ Einige nutzten auch die Spielkonsole, um gemeinsam mit mehreren zu spielen – natürlich gewaltfreie Spiele. Sonst säßen viele zu Hause allein vor dem Bildschirm“, sagt Viola Haefke. Einen Fernseher gibt es im Jugendzentrum auch. Genutzt werde der aber nicht. „Die Jugendlichen gucken doch heute alle auf dem Handy“, sagt Viola Haefke. Im Juz spielten sie eher Brettspiele. Außerdem gibt es einen Tischkicker, eine Dartscheibe, einen Airhockey-Tisch, Bücher, Bälle und einen reichhaltigen Fundus an Materialien für das kreative Gestalten

„Wichtig sind die sozialen Kontakte“, sagt sie. Nicht nur unter Gleichaltrigen. Auch die Mitarbeiter sind stets ansprechbar, wenn die Jugendlichen Sorgen oder Probleme haben. „Entweder sie kommen von selbst oder wir stellen fest, wenn ein Kind sich zurückzieht oder immer traurig erscheint.“ Oft reiche es, wenn die Kinder sich mal aussprechen können. „Da arbeiten wir auch mit der Sozialarbeiterin des Schulzentrums und dem Jugendamt des Landkreises zusammen“, sagt Viola Haefke. „Wir sind immer für die Kinder da.“ Damit die Jüngeren den Weg ins Juz finden, holen die Mitarbeiter sie auch schon mal von der Schule ab. „Es ist ja nur ein kurzer Weg“, sagt Viola Haefke. Allerdings sei das Jugendzentrum ein Stück entfernt von der Straße gelegen und etwas schwer zu finden. „Das hat aber auch einen Vorteil: Hier dürfen die Kinder auch mal laut sein.“

Umzug aus dem Bürgerhaus in renoviertes Gebäude

Ursprünglich war das Jugendzentrum in Kühlungsborn in der Rudolf-Breitscheid-Straße im Bürgerhaus untergebracht. „Das war gruselig“, sagt Viola Haefke. „Es war verräuchert, die Fenster waren schwarz und es gab einen Biertresen.“ Das Gebäude an der Asbeck beherbergte damals die Förderschule. Es wurde von der Stadt vor etwa zehn Jahren umfassend renoviert. Dabei durften die Mitarbeiter des Jugendzentrums sich einbringen. „Wir haben vorher die Grundrisse bekommen“, sagt Viola Haefke. Auch bei der farblichen Gestaltung und der Einrichtung hätten sie ein Mitspracherecht gehabt. Generell sei der Kontakt mit der Stadt sehr gut. Sie finanziert das Jugendzentrum. „Es ist unser Vorteil, dass wir ein Budget haben und nicht immer Mittel einwerben müssen.“ Es sei sogar möglich, Wünsche vorzubringen. Etwa den, auf einer freien Fläche neben der Skaterbahn noch eine Halfpipe aufzubauen. „ Kühlungsborn hat eine recht große Skatergemeinde“, sagt die Erzieherin. Und die Bahn am Juz ist die einzige ihrer Art im Ostseebad. „Wenn es passt, wird es gemacht“, sagt Viola Haefke.

Vormittags treffen sich unter anderem Volkshochschulkurse oder der Seniorenbeirat in den Räumen. Die Küche, in der die Kinder kleine Snacks und Getränke kaufen, aber auch mal selber Plätzchen backen können, wird ab und zu von Schulklassen genutzt.

Viola Haefke hofft, dass das Jugendzentrum nicht noch einmal wegen Corona schließen muss. „Denn die Leidtragenden sind die Kinder, weil sie sich ja nicht treffen können.“

Von Cora Meyer