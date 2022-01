Kühlungsborn

Kaffee, Kuchen oder Brötchen holen, ohne aus dem Auto auszusteigen: Das könnte schon bald in Steffenshagen möglich sein. Konditor Frank Röntgen will dort einen Drive-thru bauen. In Steffenshagen produziert er Torten, Pralinen und anderes für seine Kaffeehäuser, gebacken wird dort aber auch.

„Ich habe die Pandemie dafür genutzt, dass ich die Mitarbeiterunterkünfte ausgebaut habe“, sagt der Unternehmer. Dabei habe er überlegt, wie er hygienegerecht das Geschäft aufrechterhalten könne. „Corona wird uns ja noch länger begleiten.“ Es sei geplant, dass die Kunden ihren Kaffeebecher, ihre Brötchentüte oder die bestellten Torten durch ein besonderes Fenster ausgehändigt bekommen. „Man fährt ran und bekommt es angereicht“, sagt Frank Röntgen. „Das ist ein zeitgerechtes Konzept. Ich denke, es könnte eine Ergänzung sein zum Café.“ Das werde in Steffenshagen gut angenommen. Dort sei das Angebot allerdings kleiner als in den größeren Kaffeehäusern in Rostock, Warnemünde, Kühlungsborn und Ahlbeck. Darüber hinaus seien die Steffenshäger froh, dass sie weiterhin ihren Bäcker im Ort haben.

Am Standort Steffenshagen sollen Kunden bald vom Auto aus durch ein spezielles Fenster Kaffee, Kuchen und Brötchen bestellen können. Quelle: Cora Meyer

Außenflächen werden neu gestaltet

Außerdem plant Frank Röntgen, auf dem Gelände in Steffenshagen die Außenflächen neu zu gestalten. „Ein Ziel ist es, dass sich Insekten dort wieder wohlfühlen.“ Dafür will er vor allem einheimische Pflanzen nutzen. „Die kommen dann auch im Café auf den Tisch. Ich will lokale Aspekte nach vorne bringen.“ Auch Kräuter sollen angebaut werden, die dann in der Küche verwendet werden können. Das sei alles Teil eines Konzepts. Dazu gehört unter anderem auch ein Kneipp-Pfad für die Mitarbeiter. Gleichzeitig sei die Idee mit dem Drive-thru eine Vorbereitung darauf, falls dass möglicherweise die Ladengeschäfte wegen Corona wieder zugemacht werden könnten. Gastronomie mit Autoschalter dürfte diesen geöffnet halten. „Man muss die Zeit nutzen, um mit klugen Ideen voranzukommen.“

Bäderkarren als Imbiss in Kühlungsborn

Das will der Konditor auch für Kühlungsborn erreichen. Dort hat die Stadt in diesem Jahr zum zweiten Mal mobile Gastronomiestände ausgeschrieben, um in der Corona-Zeit das Restaurantangebot im Ort zu ergänzen. Diese Idee denkt Frank Röntgen weiter. Ihm schwebt ein Konzept vor, in das mehrere ortsansässige Gastronomen eingebunden sind. „Ich hatte schon ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Er fand die Idee interessant“, sagt Frank Röntgen. Und er habe einen Prototyp entwickelt und bauen lassen. Der sehe ähnlich aus wie der kleine Bäderkarren, aus dem heraus an der Seebrücke in Kühlungsborn Tickets für die „MS Baltica“ verkauft werden – nur eben größer. Die Farben, so stellt es sich Frank Röntgen vor, könnten je nach Angebot variieren. So könne man die Karren, in denen es Getränke, süße oder herzhafte Speisen gibt, schnell erkennen. „Klassisch für Kühlungsborn wäre aber natürlich Blau.“

Gastronomen sollten zusammenarbeiten

Außen könne man die Bäderkarren durch ausklappbare Podeste ergänzen, innen könnte sie jeder Gastronom nach seinen Bedürfnissen ausstatten. „Bei mir ist zum Beispiel ein Kneter, eine Aufmachstation und ein Rollautomat drin. Außerdem gibt es einen Ofen, eine Schankstation und eine Ausgabe.“ Wünschenswert sei, dass sich die Gastronomen untereinander abstimmten, um ein ganzheitliches und möglichst vielseitiges Angebot zu erreichen. „Darum geht es. Ich habe schon mit anderen gesprochen. Wir brauchen Kooperation.“

Ziel sei es, dass der Gast das mobile Angebot in Anspruch nehmen könne. „Das zu initiieren sehe ich bei der TFK.“ Nach der Vorstellung von Frank Röntgen könnte die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH die Bäderkarren anschaffen und mit einer gewissen Basisausstattung ausrüsten. Gastronomen könnten sich dann darum bewerben und sie pachten. „Zum Beispiel für fünf Jahre.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frank Röntgen ist überzeugt: „Wir haben keinen gastronomischen Notstand in Kühlungsborn.“ Allerdings verlangten die Gäste einen zu jeder Zeit verfügbaren Lieblingsplatz. Das sei nicht möglich. „Ein qualitativ hochwertiges mobiles Konzept könnte hilfreich sein.“ Ein weiterer Vorteil der Idee sei, dass der Bäderkarren in Kühlungsborn auf einer 170-jährigen Historie basiere. Die mobilen Gastronomiestände darin wären ein Alleinstellungsmerkmal. „Ich denke, wir hätten bei Touristen bundesweite Aufmerksamkeit“, sagt er.

Von Cora Meyer