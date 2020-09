Kühlungsborn

Eine Nummer kleiner werden die Veranstaltungen in Kühlungsborn im kommenden Jahr. „Stand heute sind Großveranstaltungen in der Form, wie wir sie hatten, 2021 nicht zu erwarten“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). Grund dafür sind die Auflagen zur Eindämmung des Corona-Virus. „Alles geht nur im umfriedeten Bereich“, sagt Ulrich Langer. „Da müssen wir mittelfristig anders planen und uns Konzepte ausdenken.“

So werde es wohl mehr Veranstaltungen in beiden Konzertgärten geben, vielleicht auch weitere Gastronomieangebote. Mehr Konzerte bedeuteten aber auch zusätzliche Kosten: „Wir müssten zwangsläufig auch auf weitere regionale und überregionale Künstler zurückgreifen, sonst wird es ja irgendwann langweilig.“

Anzeige

Einsparungen bei Festivals, Mehrkosten für Personal

In den vergangenen Monaten sind wegen des Corona-Virus zahlreiche Konzerte ausgefallen. Dadurch habe die TFK nach Angaben von Ulrich Langer zwar Geld eingespart. Auf der anderen Seite hätte man auch zusätzliche Mitarbeiter für Reinigung, Security, Kontrolle und Datenerfassung einstellen müssen, um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu überwachen. „Das hält sich aber im Rahmen und ist ohnehin alternativlos“, sagt Ulrich Langer.

Weitere OZ+ Artikel

Eingespart worden sei auch bei den Großveranstaltungen. Über das Jahr verteilt sind in Kühlungsborn etwa das Ostsee Open Air und das Sea and Sand ausgefallen. „Wir haben dadurch, dass wir diese nicht durchführen konnten, die Liquidität, um andere Veranstaltungen, die durch einen erhöhten Aufwand natürlich teurer wurden, auch anzubieten.“

Kurkonzerte sind Pflicht

Das Budget der TFK reiche für Großveranstaltungen dieser Art nicht aus. „Deshalb haben wir sie über die letzten Jahre auch zum großen Teil kostendeckend entwickelt“, sagt der Geschäftsführer. Die Veranstaltungen sollten sich selber tragen. „Wenn sie nicht stattfindet, habe ich keine Unkosten und keine Einnahmen“, sagt Ulrich Langer. „Das spiegelt sich dann zwar in unserem Wirtschaftsplan wieder, hat aber keine Auswirkungen auf die Veranstaltungen, die wir zur Daseinsvorsorge anbieten müssen.“ Dazu gehören beispielsweise die klassischen Kurkonzerte, die ein Ostseebad vorhalten müsse und die sich aus der Kurtaxe finanzierten.

Geld für Rückschläge einplanen

Einen Teil der Kosten von Großveranstaltungen wie dem Ostsee Open Air trägt die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH aber auch selbst. „Bei einem Konzert einer Band wie Revolverheld wird so kalkuliert, dass sich diese eine Veranstaltung rechnet“, sagt Ulrich Langer. „Das gesamte Konstrukt Ostsee Open Air mit mehreren Veranstaltungen wird natürlich dadurch nicht mitfinanziert“, sagt er. „Einen Teil davon nehmen wir aus unserem Budget. Geld, das wir für die Großveranstaltungen nicht brauchten, konnten wir umschichten.“ Aufgabe der TFK sei es weder Gewinne zu erzielen, noch Rücklagen zu bilden. Trotzdem kann letzteres in den kommenden Monaten notwendig werden. „Die Krise ist ja nicht vorbei“, sagt Ulrich Langer. „Es kann ja auch sein, was keiner hoffen will, dass es wieder zu Rückschlägen kommt, und dann ist es gut, wenn man irgendwie Rücklagen hat.“

Veranstaltungen am Strand denkbar

Außer den zusätzlichen Veranstaltungen in den Konzertgärten gebe es vielleicht auch die Möglichkeit, im kommenden Jahr „etwas am Strand zu etablieren für mehrere Wochen“, sagt Ulrich Langer. „Da sind uns etwas die Hände gebunden, weil wir keinen Zugriff auf einen eigenen Strandabschnitt haben außer dem Sportstrand.“ Den soll es in dieser Form aber weiterhin geben. „Das Sportangebot brauchen wir.“

„Alle Veranstaltungen, bei denen wir es verantworten können, finden statt“, sagt der TFK-Geschäftsführer. Das sei allerdings mit mehr Aufwand für die Gäste verbunden, um die Corona-Vorschriften einzuhalten. „Aber wir sind ja auch froh, dass wir es in diesem Rahmen überhaupt anbieten können.“

Dafür habe die TFK nach Angaben von Ulrich Langer auch Anerkennung aus der Kulturszene bekommen. „Es war für uns wichtig, die lokalen Künstler zu unterstützen, insbesondere die, die das hauptberuflich machen. Wir konnten aber zum Beispiel größere Gruppen aus Berlin oder Hamburg dieses Jahr nicht ranholen.“

In Stein gemeißelt sind die Veranstaltungspläne allerdings nicht. Es kommt auf das Infektionsgeschehen an. „Wir können immer nur von dem ausgehen, was wir wissen“, sagt Ulrich Langer. „Wir hoffen, dass sich das mit Frühling nächsten Jahres erledigt hat.“

Von Cora Meyer