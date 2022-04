Kühlungsborn: Kirchengemeinde begrüßt neue alte Glocken

Kühlungsborn

Zwei neue Bronzeglocken nimmt die evangelische Kirchengemeinde Kühlungsborn am Ostermontag in Empfang. Sie haben bereits ein erstes Leben hinter sich: Die Glocken gehörten zuvor einer Kirchengemeinde in Düsseldorf. Eine ihrer Kirchen wurde entwidmet. Die Glocken hatten viele Jahre dort ihren Dienst versehen. Anschließend standen sie einige Zeit auf dem Gelände einer Glockengießerei in Gescher in der Nähe von Osnabrück. Gut 500 Kilometer legten die zwei Bronzeglocken von dort bis zu ihren neuen Wirkungsort in der St.-Johannis-Kirche zurück.

„Der Erwerb dieser Glocken zeigt, dass unsere Gemeinde versucht, nachhaltig zu handeln, um Ressourcen zu schonen“, teilt Pastor Matthias Borchert mit. Viele Spender aus Kühlungsborn und auch aus dem Bundesgebiet hätten es der Kirchengemeinde ermöglicht, dass nun die beiden Stahlglocken im Kirchturm ersetzt werden können. Die Glocken wiegen 583 und 294 Kilogramm. Sie werden zunächst in der Kirche aufgestellt. Wenn die Arbeiten im Glockenturm beendet sind, sollen sie dann ihren Platz in der Glockenstube des Kirchturmes erhalten. Dort hängt außerdem bereits eine kleine Bronzeglocke aus dem Jahr 1492.

Von Cora Meyer