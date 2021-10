Kühlungsborn: Kitesurfer auf der Ostsee vermisst – Suchaktion läuft

Kühlungsborn

Auf der Ostsee vor Kühlungsborn wird seit Sonntag ein Kitesurfer vermisst. Mit einem Großaufgebot waren Feuerwehr und Seenotretter vor Ort. „Um 16.03 Uhr kam der Einsatzbefehl“, sagt Maik Garkisch, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn, der den Einsatz leitete. Nach Aussagen von Seiten der Feuerwehr hätten mehrere Augenzeugen vom Riesenrad in Kühlungsborn West aus einen Kitesurfer gesehen, der sehr weit in Richtung Westen abgetrieben war.

Rettungskräfte zu Wasser und aus der Luft

Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren in Wittenbeck und Bastorf. Die Freiwillige Feuerwehr Rerik ließ ihr Boot auf dem Campingplatz in Meschendorf zu Wasser und beteiligte sich von dort an der Suche. Die Kameraden aus Bad Doberan kamen ihnen auf dem Wasser vom Bootshafen in Kühlungsborn Ost aus entgegen. Auf dem Wasser waren außerdem das Seenotrettungsboot „Konrad Otto“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und ein Minensucher im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber aus Güstrow mit Wasserretter an Bord unterstützte die Suche aus der Luft. Außerdem hatte sich der Rettungshubschrauber „Sea King“ von Borkum aus auf den Weg gemacht.Vom Strandabgang aus verfolgten zahlreiche Schaulustige den Einsatz.

Blau-weißes Segel wird gesucht

„Gegen 17.30 Uhr hat sich noch mal ein Zeuge gemeldet und gesagt, dass es sich um ein blau-weißes Segel handeln soll“, sagte der Einsatzleiter. Gesichtet wurde es aber – auch aus der Luft – nicht. Wegen des Westwindes entschlossen sich die Retter, das Suchgebiet am Abend etwas in Richtung Osten zu verlagern.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit blieb die Suche jedoch erfolglos. Die Reriker Feuerwehrleute brachen den Einsatz in Meschendorf ab und fuhren nach Kühlungsborn. Maik Garkisch kündigte an, am späten Abend die Einsatzkräfte der Feuerwehr abzuziehen.

Von Cora Meyer