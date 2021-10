Kühlungsborn

Ein Vereinssportlehrer oder Sportkoordinator für die Sportvereine in Kühlungsborn? Das wurde zuletzt im Sozialausschuss der Kühlungsborner Stadtvertretung beraten. Dafür soll jetzt der Bedarf durch Einbeziehung aller infrage kommenden Vereine ermittelt werden, berichtet Ausschussmitglied Iris Eichler (Die Linke).

Frühestens ab 2023 möglich

Für die Bedarfsermittlung bleibt genug Zeit, denn die Antragsfrist für Förderanträge, die beim Kreissportbund und beim Landessportbund für eine Co-Finanzierung einzureichen sind, endet am 31. Oktober. „Die Schaffung einer solchen Stelle in Kühlungsborn ist frühestens ab dem Jahr 2023 möglich“, sagt Eric Kerkow, Geschäftsführer des Kreissportbundes im Landkreis Rostock. Wie hoch die Förderung von Kreis und Land dann genau ausfallen könnte, stehe noch nicht fest. Bisher seien solche Personalstellen, von denen es im Landkreis aktuell fünf gebe, vom Landkreis mit bis zu 6000 Euro und vom Landessportbund mit bis zu 10 000 Euro jährlich gefördert worden. Ausgehend von einem Bruttojahresgehalt von 35 000 Euro für eine Vollzeitstelle blieben dann noch 19 000 Euro, für die der beantragende Verein selbst oder eine Kommune als weiterer Unterstützer aufkommen müsste.

Eric Kerkow (29), Geschäftsführer Kreissportbund Landkreis Rostock Quelle: privat

An eine Förderung sind Bedingungen geknüpft. So muss der Antragsteller Mitglied im Kreissportbund sein und mindestens 500 Mitglieder zählen. „Die Zahl muss stabil sein und ist jährlich nachzuweisen“, erklärt Kerkow.

500 Mitglieder aber zählt aktuell kein Verein in Kühlungsborn, auch wenn einige Klubs gerade im Nachwuchs großen Zulauf registrieren. Das trifft für den Tennisclub ebenso zu wie für die Handballer. Als Andreas Köster vor einem Jahr nach Kühlungsborn kam und zusammen mit Attila Aszalo beim SV Empor das Handballtraining übernahm, zählte die Abteilung 26 Mitglieder, jetzt sind es 160.

Andreas Köster, Vorsitzender SV Empor Kühlungsborn Quelle: privat

SV Empor zählt schon 420 Mitglieder

„Der Zuwachs in diesem einen Jahr war enorm. Wir haben so etwas wie einen Hype losgetreten. Damit war zwar nicht zu rechnen, aber ich freue mich sehr darüber“, sagt Andreas Köster. Der 53-Jährige ist nicht nur für die Handballer im Ostseebad zuständig. Er wurde auch zum Vorsitzenden des Sportvereins Empor gewählt. Damit löste Köster Wolfgang Baade ab, der nach 15 Jahren nicht mehr für den Vorsitz kandidierte. Der Mehrspartenverein, zu dem Abteilungen wie Schach, Freizeitvolleyball und rhythmische Sportgymnastik gehören, zählt aktuell 420 Mitglieder. Auch das wären noch nicht genug für die Anstellung eines Vereinssportlehrers.

So stellt Köster auch klar: „Aktuell sehen wir als Verein und Abteilung Handball noch keinen Bedarf für eine solche Stelle. Langfristig gesehen wäre es eine tolle Sache.“ Köster sieht Potenzial für weiteres Wachstum in der Abteilung Handball, hat allerdings noch ein anderes Problem ausgemacht: „Bevor wir überhaupt über eine Vollzeitstelle sprechen, müssen wir uns über die aktuelle Hallensituation unterhalten. Die Kapazitäten sind sehr begrenzt und gerade im Winter, wenn auch andere Sportler die Halle nutzen möchten, stoßen wir als Hallensportart an unsere Grenzen.“

Auch die Fußballer im Ostseebad kommen allein nicht auf die magische Zahl für eine geförderte Personalstelle. Der FSV Kühlungsborn zählt aktuell 260 Mitglieder, hätte aber ebenfalls gern einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der das ehrenamtliche Funktionsteam des Vereins enorm entlasten könnte.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

KSB: Kooperation bei diesem Vorhaben ratsam

„Weil wir diese Situation und die Sorgen unserer Vereine kennen, haben wir dazu geraten, dass mehrere Vereine kooperieren. Das ist möglich“, betont Eric Kerkow, fügte aber hinzu, dass es bei einer Kooperation zwischen Vereinen mit verschiedenen Sportarten ratsam sei, die Stelle für einen Koordinator einzurichten. Ein Verein würde dann die Rolle des Trägers übernehmen, bei dem der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin angestellt ist. Die Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner wird vertraglich geregelt.

Norman Ruß, Kühlungsborner Liste (KL) Quelle: Rolf Barkhorn

Mit dieser Variante kann sich auch Norman Ruß anfreunden. Als Stadtvertreter der Kühlungsborner Liste und Vorstandsmitglied des FSV Kühlungsborn hatte er in doppelter Funktion an der Ausschusssitzung teilgenommen. „Der Segelclub und der Tennisclub hatten erklärt, dass sie kein Interesse haben. Deshalb wurden von den größeren Vereinen erst einmal wir Fußballer und der SV Empor gebeten, uns über eine mögliche Kooperation zu verständigen. Kleinere Partner könnten aber noch dazukommen. Etwas Zeit haben wir ja jetzt, um ein gutes Konzept zu machen“, sagt Norman Ruß.

Sorgen, dass der Löwenanteil von 19 000 Euro für die Finanzierung nicht aufgebracht werden könnte, hat er nicht. „Die Stadt hat die Vereine in den vergangenen Jahren immer super unterstützt. Außerdem hat Bürgermeister Rüdiger Kozian schon signalisiert, dass er offen ist für die Schaffung einer solchen Personalstelle für die Sportvereine“, erklärt Ruß.

Von Rolf Barkhorn