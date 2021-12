Kühlungsborn

Es ist fast vollbracht: Das städtebauliche Konzept für den Stadtteil Kühlungsborn West ist fertiggestellt. Nach einem Beschluss der Stadtvertreter hatten sich die beauftragten Planungsbüros Destination Lab und Arkitema Architects in den vergangenen sieben Monaten damit beschäftigt. Die Ergebnisse ihrer städtebaulichen Untersuchungen werden sie auf der Stadtvertretersitzung am 16. Dezember vorstellen. Anschließend stimmen die Stadtvertreter darüber ab.

Das städtebauliche Konzept basiert zu aller erst auf den Vorgaben und Zielstellungen der Stadtvertretung. Die Planer sollten fehlende Wegebeziehungen und Angebote in Kühlungsborn West untersuchen und ermitteln, wie man den Stadtteil attraktiver gestalten und das bestehende Parkplatzproblem lösen könne. Darüber hinaus stellte die weitere Entwicklung des Baltic-Parks und der Villa Baltic ein Kernthema der städtebaulichen Betrachtung dar.

Zu diesen Schwerpunktthemen wurde mit verschiedenen Fachleuten, Vertretern der Stadtgesellschaft, der Stadtverwaltung und der Politik diskutiert und erste Ideenansätze entwickelt. Neben den Fachleuten sollten sich von Anfang an aber auch die Kühlungsborner Bürger in die Planungen einbringen. Im Rahmen von zwei Bürgerdialogen im Juni und Oktober vergangenen Jahres und einer begleitenden Onlinebeteiligung wurden alle Vorschläge und Ideen mit den interessierten Kühlungsbornern besprochen.

Baltic-Park aufwerten

Im Ergebnis enthält das städtebauliche Konzept für Kühlungsborn West drei Fokusgebiete:

Im Fokusgebiet 1 soll der Baltic-Park aufgewertet und erlebbarer gemacht werden. Der Park soll nicht mehr als Rückseite der Stadtbebauung herhalten, sondern den Stadtteil Kühlungsborn West verbinden. Es sollen neue Wegebeziehungen und Grünflächen entstehen, Kunst- und Kulturangebote etabliert und Stellplätze zurückgebaut werden.

Platz vor der Kunsthalle neu gestalten

Das Fokusgebiet 2 als Bereich von der Kunsthalle bis zum Parkplatz Waldkrone in der Tannenstraße soll bestehende lose Enden in der Wegeführung auflösen. Für die Einwohner und Besucher der Stadt soll die Erlebbarkeit von Kühlungsborn West nicht mehr am Baltic-Platz enden. Dafür soll das Umfeld der Kunsthalle neu gestaltet werden. Auf dem Parkplatz Waldkrone sollen künftig die Autos von Tagesbesuchern abgestellt oder auch E-Bikes aufgeladen werden können.

Lösungen für das Parkplatzproblem

Auch in der Schulzentrift, dem Fokusgebiet 3, sollen die Parkmöglichkeiten neu geordnet werden. Zudem schlagen die Planer vor, den Grünanteil zu erhöhen. Vor allem aber soll eine neu angelegte Fußgängerverbindung durch das Areal zur Grundschule führen, um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen auf ihren Schulweg deutlich zu erhöhen. Eine neu einzurichtende „Kiss-&-ride-Zone“ vor der 3-Möwen-Halle soll zudem den erheblichen Verkehrsdruck durch Elterntaxis vor der Grundschule entschärfen. Die Jungen und Mädchen können bereits dort aus dem Auto aussteigen und die Eltern fahren direkt weiter. So will man mehr Verkehrssicherheit in diesem Stadtteil erreichen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alles in allem könnten die im städtebaulichen Konzept vorgeschlagenen Vorhaben durchaus bis 2030 realisiert werden, heißt es aus der Verwaltung. Dafür wären allerdings Fördermittel von Bund und Land nötig. Zunächst einmal aber müsste die Stadtvertretung sich bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche dafür aussprechen.

Von Cora Meyer