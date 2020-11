Bad Doberan

Schöner, gepflegter, entspannter: Wenn Katja Rusch von einem ihrer Hausbesuche bei Senioren aufbricht, fühlen die sich besser. Vor allem seelisch. Die Kühlungsbornerin bietet einen mobilen Kosmetikservice an und hat sich dabei auf ältere Menschen spezialisiert. „Ich möchte den Senioren an ihrem Lebensabend Erleichterung verschaffen“, sagt Katja Rusch. „Wenn sie zum Beispiel zur Fußpflege wollen, müssen sie ihre Angehörigen fragen, ob die sie fahren können.“ Vielen sei das jedoch unangenehm und sie mühten sich selbst.

Der Vorteil an ihrem Angebot, sagt die Kosmetikerin, sei, dass die Senioren ihre Wohnung nicht verlassen müssen, sondern da bleiben können, wo sie sich wohlfühlen. Auch die Corona-Pandemie spiele eine Rolle: „Einige sagen auch, sie lassen lieber jemanden kommen als irgendwo hinzufahren“, sagt Katja Rusch. „Sie fürchten, sich anzustecken.“ Zudem seien die Älteren in der Mobilität eingeschränkt, gerade in Regionen, in denen Infrastruktur und Busverkehr nicht so weit ausgebaut seien.

Jahrelang hinter Luxusmauern verborgen

Sie kennt diese Probleme aus der eigenen Familie: „Ich bin vor fünf Jahren nach Kühlungsborn gezogen und habe meine Eltern aus dem Harz mit hochgeholt“, sagt die 41-Jährige. Vor dreieinhalb Jahren kamen dann auch die Schwiegereltern aus dem Rheinland. „Es wurde schwieriger für sie“, sagt Katja Rusch. Die Krankenhausaufenthalte nahmen zu, häufig musste jemand aus dem Norden dorthin fahren.

Katja Rusch verwöhnte ihre Schwiegermutter gern mit kosmetischen Behandlungen. „Sie hat dann gesagt: ,Ich weiß von meinem Pflegedienst, dass es so viele Menschen brauchen’ und mich ermuntert, mich selbstständig zu machen“, sagt Katja Rusch: „Es klingt kitschig, aber ich habe es meiner Schwiegermutter auf dem Sterbebett versprechen müssen.“

Friseurin, Kosmetikerin, Wellnesstherapeutin und Fußpflegerin

Ursprünglich wollte Katja Rusch Ergotherapeutin werden. Über Umwege kam sie dann zu einer Friseurlehre – und darüber zur Kosmetik. „Da habe ich gemerkt, dass das mein Ding ist.“ Außerdem ist sie Wellnesstherapeutin und Fußpflegerin. Zum Lebenswert-Service von Katja Rusch gehören auch Haarpflege und Wohlfühl-Massagen. Sie besucht Kunden im Umkreis von 15 Kilometern um Bad Doberan. Als Kosmetikerin Hausbesuche zu machen ist für sie nichts Neues. „Ich bin schon eine Weile im Geschäft“, sagt Katja Rusch.

„In Berlin hatte ich für acht Jahre einen mobilen Kosmetikservice.“ Damit hatte sie unter anderem Bräute für ihren großen Tag schön gemacht. „Danach war ich versteckt hinter den Luxusmauern des Grand Hotels Heiligendamm“. Dort arbeitete sie im Wellnessbereich. „Vom Ambiente her war das ein zauberhafter Arbeitsplatz“, sagt die Kosmetikerin. „Ich blicke schweren Herzens zurück.“ Allerdings sei das emotional nicht mehr ihr Weg gewesen. „Ich habe mir gedacht, es gibt Wichtigeres als Prestigedenken und mir gesagt, es ist Zeit zu gehen“, sagt sie. „Da stand das Projekt Lebenswert gedanklich schon fest in Sack und Tüten.“

Corona: Sicherheit geht vor

Eigentlich wollte sie schon dieses Jahr im April anfangen. „Aber dann kam auch für mich Corona –und erst mal ein komplettes Kontaktverbot wegen des Berufes meines Mannes.“ Die Gesundheit ihrer Liebsten bleibt auch weiterhin ein wichtiges Thema für Katja Rusch bei ihrer Tätigkeit. „Natürlich muss ich mich absichern. Ich kann meine eigene Familie nicht in Gefahr bringen.“ Deshalb habe sie einen Anamnese-Katalog, mit dem sie bei jeder Anfrage Kontakte und Gesundheitszustand der Kunden abfragt. „Und wenn ich höre, dass jemand erkältet ist, kann ich da nicht hin.“ Schutzmaßnahmen wie Handschuhe und Desinfektionsmittel gehörten ohnehin grundsätzlich zum Beruf dazu.

Adventskalender zugunsten von Kinder-Wohngruppe

Ihren Service will die Kosmetikerin mit sozialen Projekten verbinden. Das erste steht bereits in den Startlöchern: Ein Adventskalender, mit dem sie die stationäre Wohngruppe für Kinder und Jugendliche „Archehof“ in Kröpelin unterstützen möchte. Das „Türchen“ öffnet sich vom 1. bis zum 24. Dezember wochentags jeweils um 10 Uhr. Der Kunde, der zu dieser Zeit einen Termin vereinbart, erhält ein kleines Überraschungstütchen. Und für jedes Tütchen stattet Katja Rusch, die selbst Mutter ist, den Kindern in Kröpelin einen Besuch ab, stylt ihnen die Haare oder verwöhnt sie mit einer Spa-Behandlung. Sie könne sich aber auch vorstellen, beispielsweise gemeinsam Seife herzustellen.

Katja Rusch ruft außerdem zu Spenden für den „Archehof“ auf. Dringend benötigt würden unter anderem Outdoor-Spielzeug wie Roller, Inliner oder ein Fußball, aber auch Tablet-Computer. „ Weihnachten steht für alle Kinder vor der Tür!“, sagt sie.

Von Cora Meyer