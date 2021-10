Kühlungsborn

Bis zum Jahresende ist erst einmal Ruhe: Bis dahin sind die Zahlungen der Kreismusikschule an die Stadt Kühlungsborn ausgesetzt. Darüber informierte die zuständige Dezernentin Anja Kerl den Bildungsausschuss des Landkreises bei einer Sondersitzung. „Wir geben das noch mal in die Ausschüsse“, sagt der Kühlungsborner Bürgermeister Rüdiger Kozian. Dort soll der Sachverhalt erneut diskutiert werden.

Die Kreismusikschule des Landkreises bietet Kurse in den Räumen der Schulen des Ostseebades an und soll dafür jetzt Miete zahlen. Es gebe zwar einen Ermessensspielraum, sagt der Bürgermeister. Den habe die Stadt jedoch bereits ausgeschöpft. So verlange man von der Kreismusikschule lediglich acht statt wie sonst üblich 25 Euro pro Stunde.

Miete anderswo offenbar nicht üblich

Die Stadt müsse die Gebäude heizen, pflegen, reinigen und desinfizieren. „Die Kosten, die wir haben, sind höher als das, was wir gegenüber der Kreismusikschule geltend machen.“ Die Gebührenordnung lasse es zu, dass die Kosten auf Null gestellt würden. „Das bezieht sich aber auf Angebote, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.“ Das treffe auf die Musikschule nicht zu.

Der Bürgermeister befürchtet, dass dann auch andere Veranstalter kommen und eine Verringerung ihrer Gebühren fordern würden. „Das könnte sehr erhebliche Einnahmeverluste zur Folge haben“, sagt er.

Der Sozialausschuss der Stadt Kühlungsborn hatte sich in einer ersten Sitzung bereits dagegen ausgesprochen, dass die Kreismusikschule Gebühren zahlen muss. In anderen Städten, in denen die Einrichtung Kurse anbietet, ist das nach Angaben von Anja Kerl ebenfalls nicht üblich.

Von Cora Meyer