Kühlungsborn

Das Krippenspiel vor dem Altar in der Kirche – wegen des Corona-Virus gehört es in vielen Gemeinden der Vergangenheit an. Um trotzdem nicht auf das Schauspiel mit der Weihnachtsgeschichte verzichten zu müssen, ist man kreativ geworden.

In Kröpelin konnten die Besucher die Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes mitverfolgen. Von der Kirche aus machten sich Maria und Josef mit einem Esel und einem Pony – echten Tieren aus Kröpelin – auf den Weg. Statt an Herbergen klopften sie am Rathaus und an der Sozialstation und baten um Obdach – werden jedoch abgewiesen. Dabei arbeitet die Gemeinde mit der Stadt zusammen.

„Es ist einfach schön, die Geschichte hautnah zu erleben“, sagt Diakonin Aranka Leingang. „Es ist sehr wichtig, dass es für alle greifbar ist.“ Neben 26 Kindern wirkte auch ein Chor aus zehn Erwachsenen mit, der den Weg zur Krippe mit Liedern begleitete. Am Hirtenfeld, wo in der Krippe Jesus geboren wird, wartete an einem Lagerfeuer schließlich noch Schafe aus Hohenfelde und zwei Alpakas.

Bildergeschichte in Kühlungsborn

Auch in Kühlungsborn hat sich das Pastorenehepaar Borchert für die St.-Johannis-Gemeinde und die übrigen Einwohner und Gäste etwas besonderes ausgedacht. Pastorin Maren Borchert hat die Weihnachtsgeschichte neu geschrieben und in die heutige Zeit versetzt. Herausgekommen ist „Die Weihnachtsgeschichte 2021 in Bildern“.

„Wir haben Fotoshootings gemacht“, sagt Pastor Matthias Borchert. „Das letzte Foto vor der Krippe entstand vor dem Restaurant ,Vielmeer‘. Da wurden auch Kühlungsborner und Gäste mit einbezogen.“

Für diese Variante habe man sich aus Sicherheitsgründen entschieden. Zudem habe es krankheitsbedingt im vergangenen Jahr einige Ausfälle gegeben.

In der Geschichte kommen Maria und Josef nach Kühlungsborn. Sie klopfen an mehreren Hotels und werden teilweise abgewiesen. Die Ankunft der Engel erfolgt mit einem Fischkutter. „Und die drei Weisen kommen bei uns natürlich von Institut für Atmosphärenphysik“, sagt der Pastor.

Proben in Kleingruppen in Bad Doberan

In Bad Doberan übernahm in diesem Jahr erstmals die katholische Gemeinde die Verantwortung für das ökumenische Krippenspiel. Wegen der Pandemie wurde die Zahl der Mitspielenden begrenzt. Nach Angaben von Pastor Albrecht Jax fanden die Proben in kleinen Gruppen statt. Erzählt wurde die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht von zwei Mäusen.

Von Cora Meyer