Am 20. September wird die Ausstellung zum 80. Geburtstag von Anka Kröhnke im Museum Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“, Schlossstraße 4, eröffnet: „ Tapisserie, Objekte, Collagen – eine Werkschau zum Jubiläum“. Anka Kröhnke ist letztes Glied einer bedeutenden Künstlerfamilie. Nun gibt sie Einblick in ihr umfangreiches und vielfältiges Schaffen.

Rotes Relief, 2010 von Anka Kröhnke. Quelle: Privat

Die Einführung wird ab 15 Uhr Dr. Regina Erbentraut in ihrer Laudatio geben. Walter Martinez begleitet die Ausstellungseröffnung musikalisch. Die Werke aus sechs Jahrzehnten belegen den unerschöpflichen Reichtum der Künstlerin und werden Besucher in Form, Farbe und Ausdruck überraschen. 2004 eröffnete sie ihr Atelierhaus in Kühlungsborn, um die Werke ihrer Eltern Louise Rösler und Walter Kröhnke sowie ihrer Großeltern Oda Hardt-Rösler und Waldemar Rösler zu würdigen. Am 20. September sind nun erstmals in einer Werkschau ausgewählte Arbeiten von Anka Kröhnke selbst zu sehen, zu der auch ein Katalog mit 114 Abbildungen herauskam.

Ungewöhnliche Tapisserien

Ihre Tapisserien, die Bildwirkereien, die schon damals mit Beginn ihrer Arbeit ungewöhnlich waren, erscheinen auch heute noch einzigartig in Ausdruck und Fertigkeit. „ Anka Kröhnke erschafft Bilder, die unmittelbar Lust an der Farbe und an der unkonventionellen Verarbeitung von Materialien zum Ausdruck bringen. Dabei bilden Technik, Form und Farben ein jedem Werk eine untrennbare, ästhetische aufeinander bezogene Einheit“, so Dr. Katrin Arrieta. Äußerst innovations- und experimentierfreudig nimmt Anka Kröhnke über Jahrzehnte eine unverwechselbare, stets auf der Höhe der Zeit befindliche Position ein, ohne die handwerklichen Traditionen ihres Metiers zu negieren“, so die künstlerische Leiterin des Kunstmuseum Ahrenshoop.

„In ihren Werken verbinden sie sich mit einer handwerklichen Disziplin, einer formalen Sicherheit und einen ideellen Potential, wie es große Kunst überhaupt ausmacht“, sagte die Kunsthistorikerin Gesa Bartolomeyczik. Bis heute bleibt sie experimentierfreudig.

Öffnungszeiten Atelierhaus Rösler-Kröhnke, Schlossstraße 4: freitags, sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung: 038293-15339.

Von Sabine Hügelland