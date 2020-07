Kühlungsborn

In diesem Jahr ist er etwas ganz Besonderes: Der Kunsthandwerkermarkt im Konzertgarten West in Kühlungsborn. Denn auch die Aussteller müssen sich an die Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen zur Eindämmung des Coronavirus halten. „Wir mussten ein Konzept vorlegen“, sagt Mitorganisator Klaus Dieter Meyer, der selbst Holzkünstler ist.

Auf dem Boden zwischen den Ständen weisen Pfeile den Weg und es gibt Markierungen, die helfen sollen, den Mindestabstand einzuhalten. „Wir haben Schilder verteilt, die auf die Regeln hinweisen.“ Mit einem Chipsystem wollen die Verantwortlichen verhindern, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten.

Anzeige

Chips kontrollieren Besucherzahl

Am Eingang haben sie einen Kasten mit 300 Marken aufgestellt. Jeder Besucher nimmt sich eine und gibt sie am Ausgang wieder ab. „Wenn die alle sind, wird geblockt“, sagt Klaus Dieter Meyer. Das sei bisher jedoch nicht nötig gewesen. „Die Leute sind sehr verhalten“, sagt er. „Man merkt, dass sie nicht so gelaunt sind wie in den Vorjahren.“

Weitere OZ+ Artikel

Zum Schutz der Aussteller gibt es größere Abstände zwischen den Ständen und die Künstler tragen im Gespräch mit Kunden einen Mundschutz. „Jeder hat sein eigenes Fläschchen mit Desinfektionsmittel“, sagt Klaus Dieter Meyer. Damit würden die Werke desinfiziert, die ein Kunde in die Hand genommen hat, um sie näher zu betrachten.

Corona-Pause war für Kunsthandwerker schwer

Trotz der Auflagen sagt der Mitorganisator: „Wir sind froh, dass wir endlich wieder starten konnten.“ Weil das Gesundheitsamt das Hygienekonzept der Veranstalter noch nicht abgenommen hatte, mussten die ersten Märkte in diesem Jahr ausfallen. Das gilt auch für andere Kunsthandwerkermärkte an den Wochenenden in der Region. Im Konzertgarten West sind Aussteller aus der näheren Umgebung, aber auch aus Neubrandenburg und Schleswig-Holstein, dabei.

Die Zeit der corona-bedingten Pause sei auch für einige Kunsthandwerker arg gewesen. „Einige haben abgesagt, weil sie zu klamm für die Standgebühr und die Fahrkosten waren.“ Das beträfe vor allem Aussteller, die ihrem Kunsthandwerk nebenberuflich nachgehen. Die meisten der Aussteller in Kühlungsborn seien jedoch hauptberuflich tätig.

„Ich bin gespannt, wie es im nächsten Jahr läuft“, sagt Klaus Dieter Meyer. „Ich hoffe, dann läuft es wieder an. Es wäre schade, wenn dieser Tupfer der Kultur verloren ginge.“ Dinge, die individuell und nicht von der Stange seien, gebe es selten.

Werke für jeden Geschmack

Beim 12. Kunsthandwerkermarkt sind auch in diesem Jahr Arbeiten aus Stoff, Bernstein- und Silberschmuck, Skulpturen aus Holz oder Stein sowie Grafiken zu finden. „Es ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei“, sagt Klaus Dieter Meyer.

Ausfallen muss in diesem Jahr allerdings der Kuchenbasar. Dabei haben die Kunsthandwerker sonst Spenden für das Projekt „Mike Möwenherz“ der Uniklinik in Rostock gesammelt, das sich um schwerstkranke Kinder kümmert. „Dazu waren die Auflagen zu hoch“, sagt der Mitorganisator.

Der Kunsthandwerkermarkt ist noch bis September jeden Dienstag von 1o bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Cora Meyer