Friedemann Arndt und Terry Wynne vom Kühlungsborner Ortsverband der Grünen sind besorgt. Sie achten darauf, was in dem Ostseebad wächst – und auch darauf, was nicht mehr wächst. Zum Beispiel die kleinen Bäumchen am August-Bebel-Platz. „Die sind einfach weggemäht worden“, sagt Friedemann Arndt. „Aber wenn es keiner sieht, kann auch keiner was machen.“ Das gleiche gelte für die seiner Meinung nach unzureichende Pflege der Grünstreifen. „Gerade wenn das externe Firmen machen, muss das nachgehalten werden.“ Der Kühlungsborner bemängelt, dass seitens der Stadt zu wenig kontrolliert werde.

Bevor sie heranwachsen konnten, wurden diese Baumsetzlinge in Kühlungsborn abgemäht. Quelle: Ortsverband Grüne

Umso erfreuter sind Friedemann Arndt und Terry Wynne, dass die Verwaltung das nun ändern will. Im Bauamt soll es wieder einen zuständigen Sachbearbeiter für die Grünflächenpflege geben. Seit die ehemalige Beschäftigte in diesem Bereich in den Ruhestand gegangen war, hatten die übrigen Mitarbeiter des Bauamtes ihre Aufgaben unter sich aufgeteilt. Die Stadt hat nun wieder eine entsprechende Stelle ausgeschrieben. „Es gibt fünf Bewerber“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Er hofft, dass die Arbeit im Bereich der Grünflächenpflege besser strukturiert werden könne, wenn sie nicht mehr auf verschiedene Schreibtische im Bauamt verteilt sei.

Lob dafür kommt von Lars Zacher, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Ostseebad. „Wenn die Stadt aktiv wird, ist das natürlich in unserem Sinne, dann werden Kapazitäten frei für andere Dinge.“ Die Grünflächen machten immer mehr Arbeit und als grüner Stadt am Meer stehe es Kühlungsborn besonders gut, ein Augenmerk darauf zu richten, sagt Lars Zacher.

Augen auf im Außendienst

Terry Wynne und Friedemann Arndt finden es aber wichtig, dass der oder die Grünflächenbeauftragte nicht nur hinter dem Schreibtisch sitzt, sondern auch regelmäßig im Ort unterwegs ist. „Sie sollte zum Beispiel kontrollieren, ob die Bäume im Sommer genug Wasser haben.“ Besonders die Bäume in der Strandstraße litten dann unter Trockenheit.

Einige der Bäume entlang der Strandstraße werfen bereits vorzeitig ihre Blätter ab. Quelle: Cora Meyer

Friedemann Arndt schlägt vor, dass der Grünflächenbeauftragte täglich beispielsweise sechs Stunden im Büro und zwei Stunden an der frischen Luft verbringt. Auch eine tageweise Regelung kann er sich vorstellen. Das sei gut für eine Person zu schaffen, glaubt Friedemann Arndt, „wenn die Person nicht für andere Dinge verheizt wird, sondern sich nur darauf konzentrieren kann.“ Terry Wynne wünscht sich, dass der Sachbearbeiter beispielsweise mit dem Bauhof und externen Dienstleistern zusammenarbeiten soll. „Er gibt ihnen Aufträge und sie pflegen oder ersetzen, wenn es etwas zu tun gibt.“ So denkt sich das auch Bürgermeister Rüdiger Kozian: „Entscheidend ist, dass es bearbeitet wird.“

Auch Peter Menzel von der Initiative Zukunft hält den Außendienst für wichtig. „Aber das ist normalerweise Aufgabe des Ordnungsamtes. Die Mitarbeiter sollten entsprechend geschult werden“, sagt er. Der Sachbearbeiter habe einen „Bürojob mit Außenkenntnis“, könne aber nicht den ganzen Tag selbst draußen herumlaufen.

Zusammenarbeit mit Kreis und Bauhof

Wenn es nach dem Willen der Stadt geht, soll er ein Kataster der Bäume und Grünflächen erstellen. Die liegen Terry Wynne und Friedemann Arndt besonders am Herzen. Zum Beispiel die auf dem Grundstück hinter der ehemaligen LPG in der Schlossstraße. Die beiden Männer fürchten, dass die Bäume beim geplanten Bau eines Wohnquartiers in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. „Wir versuchen aufzupassen, dass sie erhalten bleiben“, sagt Friedemann Arndt. Wenn Bäume wegen Baumaßnahmen gefällt werden müssen, ist es vorgeschrieben, an anderer Stelle neue zu pflanzen. Das geschehe aber nicht in ausreichendem Maß, sagt Friedemann Arndt. „Von 27 Ersatzpflanzungen haben nur vier stattgefunden.“ Und um Bäume einer bestimmten Größe überhaupt fällen zu dürfen, müssen die Eigentümer einen Antrag beim Kreis stellen, nicht bei der Stadt. „Damit die weiß, wo Fällgenehmigungen erteilt wurden, muss die Kommunikation zum Kreis erhalten bleiben“, sagt Friedemann Arndt.

„Wenn alles umgeholzt wird, sieht das auch für den Tourismus nicht gut aus“, sagt Terry Wynne. „Denn die Leute kommen nicht nur wegen Sand und Strand und Meer, sondern auch wegen der intakten Natur.“

Von Cora Meyer