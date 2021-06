Kühlungsborn

Nicht nur gut aussehen, sondern auch Gutes tun sollen die Kunden von Steffen Boer und Josefine Kramer. Die beiden jungen Leute aus Kühlungsborn und Rostock haben eine Modemarke gegründet, mit der sie bedrohte Tierarten unterstützen.

„Es hat angefangen durch einen Film darüber, wie Delfine in Japan abgeschlachtet werden“, sagt Steffen Boer. „Danach haben wir uns mit dem Thema näher beschäftigt. Auch mit Gütesiegeln und was man wirklich drauf geben kann. Wir wollten, dass auch die Leute in der Region das sehen und darüber nachdenken.“

Für jedes Tier ein Shirt

Deshalb haben sie eine spezielle T-Shirt-Kollektion entworfen. Die Designs stammen von Steffen Boers Schwester. „Sie ist sehr kreativ und unterstützt uns“, sagt er. Auf den Charity-Shirts abgebildet sind jeweils ein Tier und ein kurzer Spruch. „Our future is in your hands“ (dt.: „Unsere Zukunft liegt in deinen Händen“), ist dort etwa zu lesen. Ein Teil des Kaufpreises kommt dieser Tierart zugute. Die Kunden haben die Wahl zwischen Eisbär, Delfin, Schildkröte, Robbe und Pottwal.

„Wir haben auch noch andere Kollektionen“, sagt Josefine Kramer. Pro Shirt werden dabei ebenfalls pauschal zwei Euro gespendet. Das Geld geht an die Organisation „Ocean Care“, die sich für den Schutz der Weltmeere einsetzt. „Wir haben eine unabhängige, gemeinnützige Organisation gesucht und sind auf ‚Ocean Care‘ gestoßen“, sagt Steffen Boer. Charity, also der gute Zweck, steht für die beiden im Vordergrund. „Sandgaper“ heißt das Modelabel, das sie gegründet haben. Das ist der englische Name für die „Klaffmuschel“.

Momentan noch Produktion auf Nachfrage

Mit ihrer Mode wollen die beiden aber nicht nur Spenden sammeln. Auch Nachhaltigkeit sei ihnen wichtig. „Die T-Shirts sind aus fair gehandelter Bio-Baumwolle“, sagt Steffen Boer. Bei einigen Pullovern werden zusätzlich 40 Prozent recycelte PET-Flaschen hinzugefügt. Der Schwerpunkt von „Sandgaper“ liegt aber ganz klar auf den T-Shirts, die sowohl Männer als auch Frauen tragen können. Bedruckt werden sie in Berlin. „Wir würden aber gerne noch regionaler werden.“ Momentan werden die Kleidungsstücke noch auf Nachfrage hergestellt, „irgendwann werden wir aber auch ein Lager brauchen“, sagt Josefine Kramer.

Sie arbeitet momentan noch als Kauffrau für Büromanagement. Abends und am Wochenende kümmert sie sich um die Entwürfe. „Das ist ein guter Ausgleich“, sagt sie. Ziel sei es aber, irgendwann selbstständig von der Modemarke leben zu können. Josefine Kramer ist froh, dass sie und ihr Lebensgefährte Steffen Boer darin etwas gefunden haben, das sie gemeinsam aufziehen können.

Von der Hotelküche zum Online-Marketing

„Wir wollten vor allem ein Zeichen setzen und mehr Leute dazu bewegen, sich einzusetzen. Wir wollten aber auch zusammen etwas starten. Und ich bin sehr interessiert im Bereich Mode“, sagt sie. Dabei teilen die beiden sich die Aufgaben in ihrem Unternehmen: „Wir entwickeln zusammen Ideen, aber ich übernehme den Hauptteil beim Design“, sagt Josefine Kramer.

Steffen Boers Part ist vor allem das Marketing. Er hat schon eine zweite Karriere gestartet. Eigentlich ist der Kühlungsborner ausgebildeter Koch, hat zuletzt als stellvertretender Küchenchef in einem Hotel in dem Ostseebad gearbeitet. „Aber das hat mich irgendwann nicht mehr erfüllt.“ Stattdessen zog es ihn in den Bereich Online-Marketing. Vor drei Jahren gründete er dann eine eigene Firma.

Neue Kollektionen und Motive folgen

Die Reaktionen auf die T-Shirts seien bisher positiv, sagt Steffen Boer. „Weil wir im Internet auf vielen Plattformen präsent sind, haben wir auch Kunden in den USA.“ Die meisten kämen bislang aber aus Deutschland und Österreich. Über die sozialen Medien, etwa über Facebook oder Instagram, erhalten sie außerdem Anregungen, was sie an den Produkten verbessern könnten. „Wir haben vorher auch Umfragen gemacht – unter anderem im Freundeskreis – und nehmen jedes Feedback und jede Kritik dankend an“, sagt Josefine Kramer. „Wir machen regelmäßig neue Kollektionen und neue Motive“, sagt Josefine Kramer.

Von Cora Meyer