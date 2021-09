Kühlungsborn

Was haben Elvis Presley und Roland Kaiser mit Kühlungsborn zu tun? So einiges, zumindest spielt das Ostseebad eine größere Rolle im neuen Video des Schlagersängers. Er covert darin den Hit „In The Ghetto“ des King of Rock ’n’ Roll. Schauplätze sind Berlin, die Halbinsel Wustrow, Wismar und das Ostseebad Kühlunsgborn.

Genauer gesagt der Molli-Bahnhof in West – gerade erst als „Bahnhof des Jahres“ ausgezeichnet. Der Protagonist, ein kleiner Junge, will seinen Bruder in Berlin besuchen. Dafür muss er seinen wertvollsten Besitz, eine Taschenuhr, verkaufen. Diese Szene spielt in Wismar. Von dem Geld kauft der Junge am Schalter in Kühlungsborn ein Ticket und wartet am Gleis auf den Zug. Deutlich im Hintergrund zu sehen ist das markante Bahnhofsgebäude. Anschließend dampft der Junge mit dem Molli ab – in Wirklichkeit in Richtung Bad Doberan, im Musikvideo geht es natürlich nach Berlin. Dort trifft er dann auf Roland Kaiser. Der Künstler selbst war bei den Dreharbeiten in Kühlungsborn leider nicht dabei.

Von Cora Meyer