Der Bahnübergang im Hermann-Löns-Weg in Kühlungsborn könnte bald für Autos gesperrt werden. Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH verfolgt diesen Plan schon seit langem. Derzeit ist der Übergang nur in Richtung Hafenstraße passierbar. Die Stadtvertreter des Ostseebades sprachen sich gegen dieses Vorhaben aus.

Dadurch würde ein ganzes Wohngebiet abgeschnitten und auch der Rettungswagen bräuchte im Notfall länger. Zudem wäre die Umgestaltung des Übergangs mit erheblichen Kosten für die Stadt verbunden. Unfälle habe es dort bislang nicht gegeben.

Zwei Verkehrszählungen geben der Molli GmbH nun Rückenwind. Sie haben ergeben, dass tatsächlich viele verkehrt herum oder zu schnell über den Übergang fahren. „Da wird jetzt verschärft kontrolliert und es werden auch Bußgelder verhängt“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Ich hoffe, es ändert sich etwas. Ich will nicht, dass der Bahnübergang dicht gemacht wird.“

In Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße ist der Bahnübergang im Hermann-Löns-Weg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Quelle: Cora Meyer

„Bis zu 40 Prozent verhalten sich verkehrswidrig“, sagt Johann Kopsch, Ingenieur für Eisenbahninfrastruktur bei der Mecklenburgischen Bäderbahn. Die Molli GmbH schätzt, dass davon etwa 25 Prozent Einwohner sind. Bei denen müsse man davon ausgehen, dass sie ortskundig seien und die Verkehrsregelung an dieser Stelle kennen. „Das ist für uns ein nicht akzeptables Sicherheitsproblem“, sagt Johann Kopsch. „Wir sind mit der Stadt und dem Energieministerium im Gespräch und wollen eine sinnvolle und sichere Lösung finden.“ Ziel sei, das bis zum Februar zu schaffen.

Haltepunkt Mitte für Radfahrer gefährlich

Mit der Stadt Kühlungsborn arbeitet die Molli GmbH auch am Haltepunkt Mitte zusammen. Hier waren immer wieder Radfahrer mit den Reifen in die Schienen geraten und gestürzt. Daraufhin hatte man Gummilippen angebracht, um das zu verhindern. Diese wurden jedoch inzwischen wieder entfernt. „Es war eine Probephase, die wir tatsächlich vorzeitig abbrechen mussten, weil sie sich nicht bewährt hat“, sagt Johann Kopsch. „Und wir haben festgestellt, dass es keine Alternative ist. Wir sind aber dabei, chemische Analysen zu machen, um eine andere Alternative zu finden.“

In der Zwischenzeit habe man sich mit der Stadt geeinigt, das Beschilderungskonzept an der Stelle zu überarbeiten. So sollten die Markierungen auf dem Boden erneuert und andere Schilder angebracht werden. „Man darf nicht vergessen: Die meisten Unfälle sind aufgrund verkehrswidrigen Verhaltens passiert.“ Die Situation an dem Haltepunkt soll sich verändern: Demnächst beginne die Prüfung für die Vorplanung für ein alternatives und langfristiges Konzept, den Kreuzungswinkel dort anzupassen. Bis es so weit ist, sagt Johann Kopsch, müsse man jedoch an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appellieren.

Lokschuppen am Bahnhof West wurde saniert

Neuer alter Glanz am Bahnhof in Kühlungsborn West: Die mecklenburgische Bäderbahn hat den historischen Lokschuppen saniert. Von außen wurde die Mauersteinfassade erneuert – unter Beachtung des Denkmalschutzes, sagt Johann Kopsch, Ingenieur für Eisenbahninfrastruktur. „Es ging darum, die Bausünden der letzten Jahrzehnte zu beseitigen“, sagt er. Im Anschluss soll die Fassade des Hauptgebäudes saniert werden.

Der Bahnhof West wird saniert und ein Übergang und ein Haltpunkt sind gefährlich. Quelle: Arno Zill

Auch im Innern des Lokschuppens ist einiges passiert. „Wir haben einen modernen und neuen Sanitärtrakt mit Duschen für Damen und Herren“, sagt Johann Kopsch. Zudem gebe es einen Wäschewaschraum und einem Aufenthaltsraum mit Teeküche für die Mitarbeiter. Außer einem Warenlager und einer kleinen Werkstatt ist in dem Gebäude auch ein Labor untergebracht. „Hier entnehmen wir Proben für chemische Substrate.“

Der Bahnübergang am Wohnmobilstellplatz in Wittenbeck ist unbeschrankt. Quelle: Lutz Werner

Unklar ist, wie es am Wohnmobilstellplatz in Wittenbeck weitergeht. Die Betreiber wollten den Platz erweitern. Dadurch erwartet die Mecklenburgische Bäderbahn am unbeschrankten Bahnübergang mehr Verkehr. Deshalb soll der nun sicherer werden. Wie das aussehen soll und wer dafür bezahlt, ist allerdings nicht geklärt.

Die Molli GmbH will die Kosten nicht übernehmen und auch die Gemeinde will möglichst davon freigehalten werden. „Uns liegt ein Gutachten vor“, sagt Johann Kopsch. „Darin werden allerdings nicht alle Rahmenbedingungen berücksichtigt. Deshalb ist es für uns nur bedingt geeignet, um eine Lösung zu finden.“ Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH hat deshalb Anfang Januar eine neue Stellungnahme an das Amt Bad Doberan-Land geschickt. „Ergebnisse liegen noch nicht vor.“

