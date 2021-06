Kühlungsborn

Damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, holt Tom Wenzel die Kinder in Kühlungsborn auf eine krumme Bahn. Zusammen mit Gleichgesinnten baut er eine Mountainbike-Strecke in Kühlungsborn West. In Kurven und an Hindernissen können Radfahrer dort ihr Können unter Beweis stellen.

Tom Wenzel will aber schon viel früher ansetzen: Er will den Kühlungsborner Kindern beibringen, wie sie sicher Fahrrad fahren können. „Wir wollen sie von der Konsole wegholen, damit sie wieder mehr Sport machen“, sagt er. Die Freizeitmöglichkeiten in dem Ostseebad seien für Kinder zwischen 11 und 16 Jahren begrenzt. „Da hast du nur Tennis, Segeln und Fußball. Da wollte ich eine Alternative schaffen“, sagt er. „Fahrrad fahren alle gern.“

Lokale Unternehmen unterstützen

Auf dem Gelände hinter dem Parkplatz am Ende der Waldstraße entsteht eine Hindernisstrecke für Mountainbikes. Quelle: Verein

Die Idee trägt er schon seit drei Jahren mit sich herum. „Im März habe ich angefangen, ein Konzept und ein 3-D-Modell auszuarbeiten, und habe bei der Stadt vorgesprochen.“ Die verpachtet ihm ein 1,2 Hektar großes Grundstück in der Waldstraße, den ehemaligen NVA-Sportplatz. Dort haben jetzt die Bauarbeiten begonnen. „Zuerst haben wir gemäht“, sagt Tom Wenzel, der für sein Vorhaben einen Verein gegründet hat. Das Gras sei hüfthoch gewesen. „Der Platz wurde ja jahrelang nicht genutzt.“ Nun sollen dort Hindernisse für Mountainbikes entstehen.

„Von der Firma Werges bekommen wir Unterstützung im Bereich Material für Hügel und Strukturen“, sagt Tom Wenzel. Der Kühlungsborner Garten- und Landschaftsbaubetrieb Ollhoff helfe mit Maschinen aus. Die Muskelkraft kommt von den Vereinsmitgliedern. 24 sind es inzwischen, zehn davon sind Kinder. Die Hügel werden mit Schippe und Spaten aus Lehm modelliert, sagt der Vorsitzende. Dabei helfen alle mit. „Die Kinder merken, wie anstrengend das ist“, sagt er. „Wir arbeiten damit gegen den Vandalismus an. Wer macht schon seine eigene harte Arbeit kaputt?“ Dadurch, dass die Kinder mithelfen, hätten sie aber auch ein Erfolgserlebnis. Allerdings: „Die Schule geht immer vor.“ Auch die anderen Vereinsmitglieder können momentan nur nach Feierabend weiterbauen. „Der Plan ist, im August oder Anfang September mit der Strecke fertig zu sein“, sagt Tom Wenzel. Mitarbeiten wird auch ein befreundeter Verein aus Flintbek bei Kiel. Geplant ist außerdem eine kleine Hindernisstrecke für Laufräder. „Damit es wirklich für Groß und Klein etwas ist.“

Fahrradführerschein für Kinder

Derzeit spreche sich die Nachricht von der Mountainbike-Strecke im Ort herum. „Das Feedback ist gut“, sagt Tom Wenzel. Auf dem Gelände soll es aber nicht nur einen Pumptrack mit Sprüngen, Kurven und Hindernissen geben. In einem gesonderten Bereich möchte der Kühlungsborner auch Kurse für Kinder mit „normalen“ Fahrrädern anbieten. Sie sollen dort ein Sicherheitstraining und schließlich einen Fahrradführerschein machen können. Eine Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ist angedacht. Eine Möglichkeit dazu gebe es seines Wissens nach derzeit in Kühlungsborn nicht. Deshalb hat der Kühlungsborner bereits die Kitas und die Schulen im Ort kontaktiert.

„Die Kinder fahren zwar alle, aber viele sind unsicher. Sie wissen nicht, wie sie richtig abbiegen, was die Verkehrszeichen bedeuten und ob das Fahrrad verkehrssicher ist.“ Gemeinsam mit einem Bekannten aus Schwerin plant er außerdem Erste-Hilfe-Kurse für Kinder. „Und wenn wir mit den Inzidenzen wieder etwas runter sind, wollen wir gemeinsame Ausfahrten machen in den Harz oder den Deister in Niedersachsen.“ Auch Turniere und Wettbewerbe sollen dann stattfinden.

Strecke öffentlich zugänglich

Demnächst wollen die Vereinsmitglieder einen Startturm aufstellen, von dem aus die Mountainbiker auf die Strecke fahren, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch einen Container als Unterstand. Momentan gibt es eine kleine Hütte, die die Tourismus, Freizeit- und Kultur GmbH gespendet hat. „Die stehen hinter dem Projekt“, sagt Tom Wenzel. Er hofft, dass das auch andere tun: Der Verein ist auf der Suche nach Sponsoren.

Aber auch wer nicht Mitglied ist, soll die Strecke nutzen dürfen – gegen einen kleinen Obolus und unter Aufsicht. Wenn das Wetter es zulässt, wird sie das ganze Jahr über geöffnet sein. Kinder unter 10 Jahren müssen allerdings in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Und gut geschützt. „Ein Helm ist Pflicht“, sagt Tom Wenzel. Wer mit dem Mountainbike auf die Hindernisstrecke will, sollte allerdings möglichst auch noch zusätzliche Schutzausrüstung tragen. Interessierte können sich über www.mtb-kühlungsborn.eu mit dem Verein in Verbindung setzen.

