Kühlungsborn

Im Museum Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ wird am 10. April um 15 Uhr die neue Ausstellung „Malerei und Collage – Manfred Zoller und Louise Rösler“ eröffnet. Dr. Katrin Arrieta hält die Laudatio zur Vernissage. Die Ausstellung in der Schlossstraße 4 verbleibt bis zum 31. Juli im Haus.

„Es ist eine große Freude für das Museum Atelierhaus Rösler-Kröhnke, dass sich Manfred Zoller, ein über Deutschland hinaus bekannter Künstler, als Gast an der Ausstellung beteiligt“, sagt Anka Kröhnke, Künstlerin und Inhaberin des Museum-Atelierhauses. Dass Manfred Zoller in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, mache sie zu einem besonderen Ereignis. Gezeigt werden seine Arbeiten zusammen mit Werken von Louise Rösler.

Künstler trennt eine Generation

Obwohl die beiden Künstler eine Generation trennt – Manfred Zoller ist 1947 geboren, Louise Rösler 1907 – ist die leidenschaftliche Hingabe an die Malerei beiden gemeinsam, gleichzeitig bilden sie ein spannendes Gegenüber.

Die Kunsthistorikerin Katrin Arrieta, künstlerische Leiterin des Kunstmuseums Ahrenshoop, die sich mit beiden Künstlern intensiv beschäftigte, beurteilt deren Schaffen so: „Die in der Ausstellung gezeigten Gemälde und Collagen Manfred Zollers zeugen von dem Drang des Künstlers zur Entfesselung der Farbe. Dieser bricht sich an einem kompositorischen Ordnungswillen und einem Hang zur Reflexion, die beide das Temperament des Malers nicht weniger stark beherrschen.“

„In der Malerei ist das Ergebnis meist über einen längeren Zeitraum hinweg errungen und sperrig“, sagt Arrieta. „Manfred Zoller arbeitet sich durch viele Zustände seiner Bilder hindurch – sein Ziel dabei ist immer eine Offenheit der Form, ein frischer Farbgedanke, Leichtigkeit. Arbeiten dieser Art – Papiercollagen und Objekte – entstehen spielerisch und beglücken den Künstler besonders.“

Collage als wichtiger künstlerischer Schritt

Auch bei Louise Rösler waren Collagen ein wichtiges Gestaltungselement. Dazu erklärt Katrin Arrieta: „Die Hinwendung Louise Röslers zur Collage unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war in dieser Schaffensphase wohl der wichtigste Schritt, um die Bildgestalt weiter auszudifferenzieren und mit neuen Elementen zu bereichern.“ Die Künstlerin nutzte Alltagsfundstücke zur Gestaltung: „Materialbeschaffenheit, Struktur und Farbe der ins Bild hinein geholten Fundstücke erweitern die substantielle Vielfalt ihrer Bildrauminszenierungen entscheidend.“

Die veränderte Textur der Arbeiten wirkte auf die Malerei zurück. „Louise Rösler hat die dynamische, laute, anonyme und auch aggressive Welt der Großstadt als zweite Natur empfunden und hegte dieser gegenüber keinerlei Berührungsangst.“

Öffnungszeiten: freitags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 038 293/15 339.

Von Sabine Hügelland