Kühlungsborn

Keine Tagesbesuche, bei längerer Einreise ein aktueller negativer Virustest, nach Ankunft 14-tägige Quarantäne: Berliner Feriengäste müssen aufgrund sprunghaft gestiegener Infektionszahlen auch im Ostseebad Kühlungsborn hohe Urlaubshürden überwinden. Strenge Auflagen der Landesregierung – mit denen die meisten Gastgeber aber fast schon routiniert umgehen. „Negative Auswirkungen halten sich bei uns noch in Grenzen“, sagt etwa Sven Löwe, Direktor im Ringhotel Strandblick. „Unsere Gäste kommen vor allem auch aus Niedersachsen, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen und eben nicht nur aus der Badewanne Berlin.“

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) würde täglich Listen mit Corona-Kennzahlen und entsprechenden Postleitzahlen zur Verfügung stellen, so Löwe: „Die pflegen wir in unser System ein und sind so immer aktuell auf dem Laufenden.“ Bislang hätten noch keine Urlauber an der Rezeption wieder nach Hause geschickt werden müssen, betont der Hotelchef: „Es ist eher so, dass uns die Leute ein paar Tage vor Reisebeginn selbst anrufen – eigentlich kann niemand mehr sagen, dass er nicht informiert ist.“

Auch im Upstalsboom-Hotel gebe es derzeit viele Nachfragen zu möglichen Reisebeschränkungen, sagt Stefanie Siewert, Assistentin der Geschäftsführung: „Man merkt schon, dass die Verunsicherung bei den Leuten sehr groß ist.“ Aktuell sei die Situation mit Blick auf mögliche Stornierungen auch aus Berlin „noch sehr überschaubar“, so Siewert: „Das dürfte sich aber schon in einer Woche ändern – es ist einfach für alle Seiten bedauerlich, dass es wieder zu mehr Einschränkungen kommt.“

Hoteliers profitieren vom Standortvorteil Ostsee

Immerhin: Nach den Totalausfällen in den Lockdown-Monaten April, Mai und Juni hätten sich die Buchungszahlen im Juli und August schon auf Vorjahresniveau bewegt, erklärt Ringhotel-Direktor Sven Löwe: „Und der diesjährige September war tatsächlich der umsatzstärkste aller Zeiten.“

Auch im Gastronomiebereich gebe es zweistellige Zuwächse – „das gleicht die Verluste durch entfallene Wellness-Angebote wieder aus“. Grundsätzlich sei er froh, dass sein Hotel direkt an der Ostsee liege: „Viele Ringhotels sind Stadthäuser – aufgrund der fehlenden Tagungs- und Businessgäste kommen die Kollegen aktuell auf eine Auslastung von nicht mehr als 20 Prozent.“

Das gilt für Urlauber in der Region Die neue Quarantäneverordnung für MV gilt in allen Landesteilen gleichermaßen. Örtliche Unterschiede in den einzelnen Urlaubsregionen gibt es nicht. Für Touristen gilt im Landkreis Rostock deshalb: Eine Einreise aus Risikogebieten nach MV kann nur dann erfolgen, wenn ein amtlicher Corona-Test mit einem negativen Befund vorliegt. Dieser Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Einreisende, die sich im Landkreis Rostock aufhalten möchten, müssen sich beim Gesundheitsamt Landkreis Rostock melden. Telefon 03843/755 53 999, E-Mail: CoronaErmittler@lkros.de. Corona-Tests werden entweder im Testzentrum der Uni Rostock, Schillingallee 35, Telefon 0381/49 80, oder auch bei einem Hausarzt durchgeführt. Vorab muss telefonisch erfragt werden, ob die Praxis Testungen durchführt. Das Gesundheitsamt führt keine Corona-Tests durch. Eine Kontaktaufnahme muss telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Ein Besuch vor Ort ist nicht möglich. Unter folgender Seite können ebenfalls Termine für Corona-Tests gebucht werden: www.116117.de Welche Orte als Risikogebiet gelten, listet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) täglich auf seiner Internetseite www.lagus-mv-regierung.de neu auf. Tagesbesuche und Einkaufsfahrten aus den Risikogebieten nach MV sind grundsätzlich nicht erlaubt.

Selbst von diesen Zahlen kann Jens Langguth aktuell nur träumen: „Für mich war das Jahr 2020 ein wirtschaftlicher Totalausfall“, sagt der Bröbberower Unternehmer, der in Kühlungsborn Kremserfahrten für bis zu 32 Personen anbietet und für gewöhnlich von Hochzeitsgesellschaften und Urlaubern gut gebucht ist. „In diesem Jahr wurden alle Fahrten storniert.“

Die Menschen hätten Angst, zu nah beieinanderzusitzen und wollten bei Ausflügen keine Maske tragen, so Langguth: „Ich verstehe das – und ich hoffe, dass es irgendwann eine Impfung gibt und die Menschen wieder zuversichtlich sein können.“ Er lebe derweil von privaten Reserven. „Staatliche Hilfen bekomme ich nicht“, so Langguth.

Corona-Routine in den Arztpraxen

Doch nicht nur die klassischen Touristiker müssen sich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie einstellen. Auch der Handel oder Ärzte spüren die Folgen unmittelbar. Zu den Patienten von Hausärztin Dr. Sabine Bitter im Fischersteig gehören auch viele Urlauber: „Das bleibt nicht aus, die ganze Stadt ist schließlich voll mit Touristen, und natürlich werden die genauso krank.“

Sie mache sich deshalb aber keine Sorgen. Schon seit Monaten gelten in ihrer Praxis die üblichen Maßnahmen, um das Risiko von Infektionen zu verhindern: Desinfektionsmittel, eine Scheibe am Tresen und die Einhaltung der Aha-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske).

Alle Patienten sind zudem aufgefordert, sich vorher telefonisch anzumelden, wenn sie Fieber haben. „So können wir sie direkt von den anderen Patienten trennen“, erklärt Bitter. In der vergangenen Woche habe sie Abstriche für Corona-Tests bei Patienten gemacht, die verunsichert waren, ob sie sich vielleicht angesteckt haben: „Zum Glück waren alle Ergebnisse negativ.“

Einzelhändler sehen Maßnahmen gelassen entgegen

Auch im Edeka-Markt von Mario Hoffmann gehören Touristen zum Alltagsbild: „Natürlich kaufen viele Urlauber bei uns ein, und wenn man sieht, was in Berlin los ist, macht man sich schon Sorgen.“ Die vielen Desinfektionsspender habe er in seinem Laden seit März beibehalten und die Maßnahmen nie zurückgefahren, so Hoffmann: „Wir tun alles, um Infektionen zu verhindern, und die Kunden sind froh, dass sie ihre Einkaufskörbe bei uns abwischen können.“

Geschäftlich mache er sich keine Sorgen: „Bei uns ist immer viel los, wir haben durch Corona nicht gelitten.“ Deshalb sieht er weiteren möglichen Maßnahmen der Landesregierung gelassen entgegen: „Wenn wir die Zügel enger ziehen müssen, werden wir das natürlich tun.“ Ähnlich sieht es auch Dietrich Rehpenning. „Egal, ob ich mit Geschäftsleuten am Hafen oder in der Strandstraße spreche – wir werden sehr gut frequentiert“, sagt der Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV). „Und auch die Restaurants freuen sich über viele, auch frühzeitige Reservierungen – ein absolut positives Zeichen.“

Von Juliane Schultz und Lennart Plottke