Kühlungsborn

Für die fünf neuen Fahrradboxen am Auffangparkplatz am Grünen Weg gibt es bereits die ersten Interessenten. Insgesamt stehen dort nun zehn Boxen, in denen Pendler, ihr Fahrrad abstellen können. Das soll einen Anreiz bieten, das Auto für den Weg in die Stadt stehen zu lassen.

In den verschließbaren Boxen, die 85 Zentimeter breit, 2,05 Meter lang und 1,18 Zentimeter hoch sind, können alle Räder mit gängigen Maßen auf einer in der Mitte verlaufenden Hohlschiene abgestellt werden. Zum Ablegen des Fahrradhelmes befindet sich ein Haken an der Innenseite der Boxentür.

Anzeige

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Nutzung selbst kostet nichts, für den Schlüssel muss jedoch eine Kaution von 50 Euro hinterlegt werden. Interessenten erhalten im Bauamt unter der Telefonnummer 038293 / 823446 weitere Informationen und werden dann auch auf die Warteliste aufgenommen, falls dies gewünscht ist.

Von Cora Meyer