Südafrika, New York – und jetzt Kühlungsborn: Um Kindern zu helfen, sind Madeleine Kraus, Tabea Lüth und Elisabeth Werz auf der ganzen Welt unterwegs. „Wir schauen, wo wir im Urlaub am meisten gebraucht werden“, sagt Elisabeth Werz.

In der kommenden Woche engagieren sie sich in der Urlauberseelsorge in der evangelischen Kirchengemeinde in dem Ostseebad.

Strandkorbgeschichten mit Bildern erzählen

Elisabeth Werz ist Realschullehrerin und kommt aus Stuttgart. Dort wohnt auch Tabea Lüth. Sie arbeitet als Teamassistentin in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Madeleine Kraus ist bei einem Logistikunternehmen tätig und studiert nebenbei Business-Consulting. Sie kommt aus Hamburg. Der Einsatz in Kühlungsborn ist nicht der erste, den die drei Frauen zusammen angehen. „Letztes Jahr waren wir an einer Sprachschule in Berlin“, sagt Elisabteh Werz. Dort haben sie vormittags Unterricht gegeben und nachmittags ein Freizeitprogramm für die Kinder gestaltet. Gemeinsam mit Tabea Lüth hat sie auch schon drei Monate lang in New York verbracht, um mit Kindern zu arbeiten. Mit Madeleine Kraus betreute sie in Südafrika auf dem Gelände eines Gefängnisses die Kinder der Angestellten. Dort hätten sie ein spezielles Programm kennengelernt, mit dem christliche Geschichten erzählt werden. „Im Zentrum steht eine Geschichte, die anhand von Bildern erzählt wird“, sagt Tabea Lüth. Das wollen die drei Frauen auch bei den Strandkorbgeschichten am Sportstrand in Kühlungsborn im Rahmen der Urlauberseelsorge tun.

Gemeinsames Engagement im Urlaub

Über die Tante von Tabea Lüth sind sie darauf aufmerksam geworden. Denn eigentlich sollte es in diesem Jahr zu Kindern nach Uganda gehen. „Wir setzen uns immer Anfang des Jahres hin und machen einen Schlachtplan“, sagt Madeleine Kraus. Doch Corona machte ihnen diesmal einen Strich durch die Rechnung. „Also hieß es Neustart“, sagt Elisabeth Werz. Sie nahmen Kontakt zu Pastor Matthias Borchert in Kühlungsborn auf und machten sich von Stuttgart und Hamburg aus an die Planung. „Wir überlegen, was wir tun werden und was wir dafür brauchen“, sagt Elisabeth Werz. „Dann beten wir zusammen und schließen das ab. Das funktioniert relativ gut.“

Die Freundinnen sehen sich meist nur im Urlaub und nutzen die gemeinsame Zeit im Anschluss an das ehrenamtliche Engagement auch gern noch, um gemeinsam einige Tage auszuspannen. „Bei uns ist derselbe Herzschlag da“, sagt Elisabeth Werz. „Wir sind dankbar, dass wir zusammen unterwegs sein können.“

Lagerfeuer, Musik und Filmnacht

In Kühlungsborn planen sie am einen Lagerfeuer für junge Leute an der Pfarrscheune. „Wir wollen Stockbrot machen und gemütlich zusammensitzen“, sagt Tabea Lüth. Geplant ist außerdem ein musikalischer Abend am Strand. „Wir wollen die Gitarre mitnehmen, christliche Lieder singen und die Leute einladen, mitzumachen“, sagt sie. Auch eine Kinonacht stellen die drei Frauen auf die Beine. Und sie wollen mit den Urlaubern und den Kühlungsbornern basteln: Krabbeltiere aus Muscheln, Boote aus Strandgut und Windlichter. Darüber hinaus soll es eine neue digitale Schnitzeljagd für Kühlungsborn geben.

Das sind die Angebote Kirche am Urlaubsort ist ein Programm für Familien in Kühlungsborn. Noch bis zum 31. August gibt es unterschiedliche Angebote. Dazu stellt die Kirchengemeinde einen Strandkorb am Strandzugang 4 auf. Dort werden immer dienstags bis donnerstags um 17 Uhr Strandkorbgeschichten für Kinder erzählt. Bei Regen ziehen die Erzähler in die katholische Kirche, Ostseeallee 1b, um. Mittwochs und donnerstags ist Pastor Matthias Borchert im Strandkorb zwischen 11 und 14 Uhr zum Gespräch anzutreffen. Jeden Freitag gibt es in der Pfarrscheune (Schlossstraße 19) Bastelangebote und Aktionen für Familien von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Lagerfeuerabend mit Stockbrot am Donnerstag, dem 5. August, von 18.30 Uhr bis 22 Uhr in der Pfarrscheune Musik am Strand mit der Gitarre am Freitag, dem 6. August, von 19 bis 21 Uhr am Strandzugang 4 Filmnacht am Samstag, dem 7. August. Der Film startet um 19.45 Uhr in der Pfarrscheune und ist für Menschen ab 15 Jahren geeignet. Weitere Angebote und Veranstaltungen auf www.kirche-kuehlungsborn.de

„Es ist toll, dass wir die Möglichkeit haben, mal etwas anderes zu machen als im Alltag“, sagt Madeleine Kraus. Um einen Einfluss auf Kinder zu haben, brauche es nicht viele Jahre, sondern „coole Ideen und jemanden, der sich engagiert.“ Das wollen die jungen Frauen nun auch in Kühlungsborn tun. „Kinder sind so begeisterungsfähig“, sagt Tabea Lüth. „Und man lernt selbst so viel, wenn man mit ihnen arbeitet.“

Neue Erfahrungen gemacht

Diese Erfahrung hat auch Elke Krause aus Minden gemacht. Drei Wochen lang war sie bei der Urlauberseelsorge in Kühlungsborn. „Ich war überrascht, dass es so gut geklappt hat, denn mit Kindern hatte ich bisher nichts zu tun.“ Im Alltag ist sie in einem Alten- und Pflegeheim tätig und arbeitet mit sterbenden Menschen. Vor einem Jahr war sie im Urlaub in Kühlungsborn selbst Gast bei der „Kirche im Strandkorb“ – und bot ihre Hilfe an. Die Zeit in der Kirchengemeinde hat sie genossen. „Ich durfte selber eigene Ideen einbringen und umsetzen“, sagt sie. Elke Krause erzählte unter anderem abends Strandkorbgeschichten am Strand und bastelte mit Familien. „Der Kontakt mit den Menschen war toll“, sagt sie. Besonders in Erinnerung bleiben werden ihr aber die Kinder, „die mich mit großen Augen angucken und mir intensiv zuhören.“ Elke Krause will sich im kommenden Jahr wieder bei der Urlauberseelsorge engagieren. „Ich hatte das Gefühl, geholfen zu haben.“

Von Cora Meyer