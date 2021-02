Kühlungsborn

Es könnte so schön sein: eine Wanderung durch die Kühlung. Doch die ist bisher nicht ohne weiteres möglich. „Es gibt bisher keinen Weg, der in die Kühlung führt“, sagt Uwe Wiek (Grüne). Wanderer und Radfahrer müssten sich an der Straße entlang bewegen. „Das ist recht ungemütlich.“

Stattdessen sollten Rad- und Wanderwege auch hinaus in die Natur führen, findet Anne-Kathleen Jacob (Kühlungsborner Liste). „Es ist gesund, in Bewegung zu sein“, sagt sie. „Und wir haben mehr zu bieten als die Ostseeküste.“ Durch Elektro-Fahrräder hätten die Menschen einen viel weiteren Bewegungsradius als früher und könnten auch weitere Touren in die Region unternehmen. „Das ist ja auch Ziel der Modellregion.“ Dazu gehören neben Kühlungsborn auch Nienhagen, Rerik, Bad Doberan, Börgerende-Rethwisch, Kröpelin, Bastorf, Wittenbeck und Steffenshagen. Zunächst aber solle der Fokus auf der Gemarkung von Kühlungsborn liegen. Zudem würde es zur Entzerrung in der Stadt führen, die Leute in die Umgebung zu locken. Viele Urlauber kämen zum Wandern und Radfahren nach Kühlungsborn.

Unterstützung für den Rad- und Wanderweg kommt auch von Annelie Schmidt (UWG), Mitglied im Bauausschuss. Der Ausbau von Rad- und Wanderwegen nicht nur entlang der Küste werde auch im Tourismuskonzept des Ostseebades ausdrücklich gefordert, sagt sie. „Wir sind natürlich interessiert an Ausbau, Pflege und Instandhaltung, möglichst auch über die Stadtgrenzen hinaus“, sagt auch Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK).

Mögliche Wege durch die Kühlung

Eine Möglichkeit wäre der noch lückenhafte Buttweg. Er erhielt seinen Namen, weil darüber einst der Fisch nach Kröpelin gebracht wurde. Der Weg endet bisher am Doberaner Landweg, könnte aber zwischen den Häusern hindurch hinter der Schloßstraße am Regenrückhaltebecken vorbei in Richtung Friedhof weitergeführt werden. Auch die Kirche, glaubt Uwe Wiek, könnte ein attraktives Ziel für einen Spaziergang sein. Für die Instandsetzung des Buttweges setzen sich die Grünen bereits seit L99ängerem ein. Vor einigen Jahren habe es noch mehr Wanderwege in der Region gegeben, sagt Anne-Kathleen Jacob, von denen viele heute nicht mehr sichtbar sind. „Es wäre schön, solche Wege mit historischem Bezug wieder herzustellen.“

Eine andere Möglichkeit wäre ein Wanderweg zwischen dem Grünen Weg und dem Bastorfer Landweg in Nord-Süd-Richtung. „Er würde das Wanderwegenetz erweitern und auch bereichern“, heißt es in einer Beschlussvorlage einer Zählgemeinschaft der Grünen mit Stefan Sorge (CDU), über die der Bauausschuss kürzlich beriet. „Damit hätte man einen wunderbaren Rundweg“, sagt Uwe Wiek. Der fehle bislang in der Gegend. Auf einem Teil der Strecke gebe es sogar schon einen alten Weg. Die Flächen entlang der Trasse sind allerdings in Privatbesitz. Zunächst muss sich die Stadt also mit den Eigentümern auf eine Lösung einigen, die für alle Seiten akzeptabel ist.

Hans-Joachim Ollhoff (HGV), Vorsitzender des Bauausschusses, ist skeptisch, was diesen Vorschlag angeht. Er bezweifelt, dass ein Weg dort genutzt werden würde. Aber: „Es ist wichtig, dass die Kühlung fußläufig erreichbar ist“, sagt auch er. Die Wege in die Kühlung zu verbessern, sei schon länger geplant gewesen, sagte die Bauamtsleiterin. Dafür habe man mit den Nachbargemeinden zusammenarbeiten wollen. Der Plan sei jedoch daran gescheitert, dass diese keine ausreichenden finanziellen Mittel dafür hatten.

Auch Radwege sollten geprüft werden

Hans-Joachim Ollhoff wünscht sich, dass auch die Radwegeführung in Kühlungsborn noch einmal geprüft wird. Vor allem im Wohngebiet Alt Arendsee. Dort beklagen die Anwohner seit Längerem, dass zahlreiche Radfahrer lautstark durch das Wohngebiet fahren. „Stattdessen könnte man vom Kägsdorfer Landweg am Wohngebiet vorbei einen Radweg zur Reriker Straße bauen und den ordentlich ausschildern“, sagt Hans-Joachim Ollhoff.

Von Cora Meyer