Mehr als 100 zusätzliche Wohnungen könnte es bald in Kühlungsborn geben. „Das wäre wie ein Befreiungsschlag“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Denn das Wohnungsproblem in Kühlungsborn sei brenzlig. Fehlen würden vor allem kleinere Wohnungen. Die sollen auf dem Gelände der ehemaligen LPG an der Kreuzung Pfarrweg/Schlossstraße in Kühlungsborn entstehen. Von neuem bezahlbaren Wohnraum sollen insbesondere Angestellte in Hotellerie, Gastronomie und Landwirtschaft profitieren. „Es wird auch etliche in die Lage versetzen, wieder herziehen zu können“, sagt der Bürgermeister.

Die Fläche von etwa 1,5 Hektar Größe trägt bisher den Arbeitsnamen „Wohnquartier Waterkant“. Der Name lehnt sich an den der Landwirtschaftlichen Lohn GmbH Waterkant aus Kröpelin an. Sie hatte die Fläche ehemals als Maschinen- und Technikstützpunkt genutzt. Weil die Betriebsstätten des Unternehmens nun jedoch zusammengelegt werden, hatte sie sich zunächst entschieden, das Areal selbst für ein Wohngebiet zu entwickeln. Inzwischen wurde es jedoch nach Angaben des Bürgermeisters an einen privaten Investor verkauft. „Der sorgt für die Rahmenbedingungen“, sagt Rüdiger Kozian.

Seinen Angaben zufolge handelt es sich um die Familienstiftung von Josef Boquoi, dem Begründer des Tiefkühlkost-Lieferdienstes Bofrost. Rüdiger Kozian schätzt, dass das Projekt innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt sein kann. Derzeit befänden sich der Investor und das städtische Bauamt in Abstimmung über die Bauweise der geplanten Häuser. „Aber ich bin sicher, sie werden sich einigen“, sagt der Bürgermeister. Man sei sehr erfreut über die Pläne der Stiftung.

Nach bisherigen Absprachen sollten die Gebäude vorwiegend zwei Stockwerke haben, jeweils mit Staffelgeschoss oder einem ausgebauten Dachboden. Es entstehen Ein- bis Vierzimmerwohnungen. Die Häuser werden als lärmschützende Bebauung am Pfarrweg mit einem beruhigten Innenbereich konzipiert. Die Bauweise muss sich an die umgebende Bebauung anpassen.

Die Grünflächen und die Bäume auf dem Gelände sollen weitestgehend erhalten bleiben, teilte Peggy Westphal im Oktober vergangenen Jahres mit, als das Projekt öffentlich bekannt wurde. Zudem sei geplant, Regenwasser über Zisternen aufzufangen. Die vorhandenen zwei Zufahrten zum Grünen Weg sollten beibehalten werden.

Die entstehenden Wohnungen sollten nicht zu Zweit- oder Ferienwohnungen umfunktioniert werden dürfen.

