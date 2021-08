Kühlungsborn

Multimedial und interaktiv: Das Ostseebad Kühlungsborn hat drei neue digitale Infostelen aufstellen lassen. Die blendfreien Monitore stehen auf dem Seebrückenvorplatz, am Konzertgarten West und neben dem Haus des Gastes in der Ostseeallee.

Über einen Touchscreen können sich Interessierte informieren, wie das Wetter wird, welche Veranstaltungen stattfinden, wo sie das nächste Eiscafé oder ein interessantes Ausflugsziel finden. Außerdem zeigen die Bildschirme den schnellsten Weg zu Restaurants und unter welcher Telefonnummer dort ein Tisch reserviert werden kann. Bedient werden sie per Berührung.

Küsten-Guide für unterwegs

Bislang waren Urlauber auf die Öffnungszeiten der Touristeninformation angewiesen oder mussten die Informationen auf dem Smartphone selbst im Internet suchen. An den dunkelbraunen Infostelen mit dem 3-Möwen-Logo der Stadt findet sich auch ein QR-Code zum Küsten-Guide. Damit können sich Urlauber unterwegs informieren.

Nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian könnten noch zwei weitere Infostelen aufgestellt werden. Zunächst aber seien die drei vorhandenen ausreichend – zumal sie an den meistfrequentierten Plätzen stünden. „Wir gucken mal, wie es ankommt“, sagt Rüdiger Kozian. Bisher habe es ausschließlich positives Feedback gegeben.

WLAN am Strand kommt

Das alles ist möglich, weil die Standorte inzwischen mit Breitbandinternet versorgt sind, teilt Rüdiger Kozian mit. „Wir werden jetzt auch am Sportstrand und am Eventstrand gegenüber des Morada-Hotels WLAN einrichten.“ Die Stadtwerke Rostock haben in Kühlungsborn in einem ersten Bauabschnitt mit der Verlegung von Breitbandinternet im Bereich um den Stadtwald begonnen. Via Breitbandnetz werden auch unter anderem städtische Gebäude wie die Schulen, der Bauhof, die Sporthalle, die Mehrzweckhalle und das Rathaus intern miteinander verbunden.

Von Cora Meyer