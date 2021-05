Kühlungsborn

Auch wenn bislang kaum Gäste kommen dürfen: Der Bootshafen in Kühlungsborn bereitet sich auf die Saison vor. Und mittendrin ist Richard Strattner. Der 32-Jährige ist der neue Hafenmeister in dem Ostseebad.

Er tritt in große Fußstapfen: Sein Vorgänger Jens Buchwald war kürzlich verstorben. „Jens war über Jahre das Gesicht des Hafens“, sagt Gerd Susemihl, Geschäftsführer der Touristik Service Kühlungsborn GmbH (TSK), die den Bootshafen betreibt. „Diese Lücke kann man natürlich nicht einfach so füllen.“ Und auch Richard Strattner sagt: „Jens kann man nicht ersetzen.“

Vorgänger kürzlich verstorben

Er hat am 1. Mai im Hafen angefangen und arbeitet sich so langsam ein. Durch Corona sei dazu sicher etwas mehr Zeit als sonst, glaubt Richard Strattner. Er wurde nach dem Tod von Jens Buchwald gefragt, ob er den Job des Hafenmeisters übernehmen wollte. „Ich habe gezielt im maritimen Umfeld gesucht“, sagt Gerd Susemihl. Denn ein gewisses Grundverständnis für diesen Bereich sei seiner Ansicht nach wichtig für einen Hafenmeister. „Meine ersten Ansprechpartner waren die Seenotretter.“ Hier engagiert sich Richard Strattner seit Jahren. „Wir machen im Moment einmal in der Woche ein Mannschaftstreffen“, sagt er. Außerdem gebe es regelmäßige Kontrollfahrten mit dem Boot. Richard Strattner hofft, dass die Zahl der Einsätze möglichst gering bleibt. „Denn das heißt auch, dass die Bootsbesitzer gut vorbereitet sind“, sagt er. Das betreffe sowohl den technischen Stand der Boote als auch die Seemannschaft. Denn häufig müssten die ehrenamtlichen Retter ausrücken, weil ein Boot liegen geblieben ist. Beruflich leitete der Vater einer Tochter seit fast acht Jahren den Getränkemarkt im Edeka in Kühlungsborn West. Als die Anfrage aus dem Bootshafen kam, musste er nicht lange überlegen. „In meinem alten Job hab ich mich auch wohlgefühlt“, sagt er. „Aber das war eine Herausforderung und die Chance, mal etwas ganz anderes zu machen.“

„Aufgabe wird oft unterschätzt“

Aus dem Getränkemarkt ist der gebürtige Kühlungsborner den Umgang mit Menschen gewohnt. Der wird auch Teil seiner Arbeit als Hafenmeister sein. Der Bootshafen ist an sieben Tagen in der Woche mindestens zehn Stunden täglich besetzt, danach sind die Hafenmeister telefonisch zu erreichen. „Die Leute haben immer Fragen“, sagt Gerd Susemihl. Der Hafenmeister kümmert sich darum, dass jedes Boot am richtigen Liegeplatz landet und um viele Kleinigkeiten rund um den Hafen. Er wird aber auch schon mal gefragt, wann die Geschäfte geöffnet haben. Freundlichkeit, Kompetenz und Verbindlichkeit sind gefragt. Aber das ist nicht alles. „Die Aufgabe des Hafenmeisters wird oft unterschätzt“, sagt der TSK-Geschäftsführer. Er hält die Stege instand und kümmert sich unter anderem darum, dass Wasser, Strom und Beleuchtung funktionieren. Auch beim Kranen und Tanken hilft er oder unterstützt die Skipper, wenn sie Probleme beim Festmachen haben. Diese technischen und organisatorischen Abläufe musste der 32-jährige Seenotretter erst lernen. Er fühlt sich gut aufgenommen: „Es ist ein super Team“, sagt er. Hilfreich für die tägliche Arbeit sei auch, sagt Richard Strattner, dass er eine handwerkliche Ausbildung gemacht habe. „Im Hafen ist es gut, wenn man nicht zwei linke Hände hat.“ Denn auch kleine Reparaturen gehören zu seinen Aufgaben.

Anleger wünschen sich persönlichen Kontakt

Vielen Anlegern ist es wichtig, dass sie im Hafen einen persönlichen Ansprechpartner haben. „Das kommt besser an, als wenn man alles telefonisch macht“, sagt Richard Strattner, der in seiner Freizeit seit zwanzig Jahren im Blasorchester in Bad Doberan Schlagzeug spielt.

Ob der Job als Hafenmeister im Bootshafen in Kühlungsborn ein Traumjob ist, kann er nach knapp zwei Wochen noch nicht sagen. Aber bis jetzt gefalle es ihm sehr gut. „Man arbeitet an der frischen Luft und ist an einem Ort, wo alle Urlaub machen wollen. Das ist schon schön.“

