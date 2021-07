Kühlungsborn

Der neue Heimatkalender des Ostseebades Kühlungsborn ist erschienen. Für 2022 hat der Verein der Heimatfreunde Kühlungsborn das Thema der FDGB-Ferienhäuser gewählt. „Viele Besucher unserer Heimatstube im Haus Rolle fragen oft nach einem ganz bestimmten Gebäude, welches zur DDR-Zeit ein FDGB-Ferienheim war. Viele kennen die Häuser noch durch persönliche Besuche in früheren Jahren,“ sagt Marita Karl, Vorsitzende des Vereins. Deshalb suchten die Mitglieder alte Ansichtskarten im Archiv der Heimatstube heraus und ergänzten sie mit neuen Aufnahmen des Fotografen René Legrand. „Durch die Gegenüberstellung von neu und alt wird dieser besondere Teil der Heimatgeschichte von Kühlungsborn sehr schön gezeigt,“ sagt Marita Karl.

Wie bereits im letzten Jahr unterstützt der Tourismusverband Kühlungsborn e.V. das Kalenderprojekt. „Für viele Gäste ist ein Urlaub in Kühlungsborn auch eine Zeit der Erinnerungen“, sagt der Vorsitzende Jörg Schlottke. „Manch einer kennt das Ostseebad bereits durch Besuche in der Kindheit oder Jugend und sucht nun nach kleinen Puzzleteilen, um Erlebtes wieder aufzufrischen. Wir schätzen die Arbeit des Heimatvereins sehr, daher unterstützen wir gern wieder dieses Projekt.“ Pro verkauftem Exemplar fließen 80 Cent als Spende an den Verein der Heimatfreunde Kühlungsborn. Die Auflage beträgt 1200 Stück. Wegen der großen Nachfrage im vergangenen Jahr wurden 200 Exemplare mehr gedruckt als sonst üblich.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab dem 24. Juli wird der neue Kühlungsborn Kalender für 9,50 EUR im Haus Rolle in der Ostseeallee sowie in der Strandbuchhandlung Neumeister Ost und West, der ARAL-Tankstelle, dem Souvenirgeschäft Dittmann, der Villa 28 im Haus Bartelmann, dem Baumarkt Kartaschewski und im Aparthotel Am Weststrand ausliegen.

Von Cora Meyer