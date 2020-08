Kühlungsborn

Der Januar beginnt eisig. Die stählernen Seebrückenpfeiler sind weiß mit Eis und Schnee ummantelt. Ein weiteres Foto zeigt ebenso eine Seebrücke, doch sie stammt aus den 20er-Jahren. Damals beschädigten dicke Eismassen die aus Holz gebauten Pfähle. Der neue Heimatkalender 2021 kommt am 15. August in Kühlungsborn heraus.

„ Ostseebad Kühlungsborn – so schön, heute und früher“ stellt historische Postkarten neuen Fotografien gegenüber, die an ähnlicher Stelle abgelichtet wurden. In Anlehnung an das Jubiläum „150 Jahre Ansichtskarte“, das 2019 stattfand, bringt der Verein Heimatfreunde Kühlungsborn zum zweiten Mal einen historischen Kalender heraus. Die alten Postkarten, zum Teil 100 Jahre alt, stammen aus der Sammlung des Heimatvereins Kühlungsborn sowie aus dem Archiv von Wolfgang Baade. Die neuen Fotos fing der lokale Fotograf René Legrand mit seinen Kameras ein. Viele Male musste er zu den jeweiligen Motiven, um das beste Licht für jedes Bild zu finden. Besonders der Monat August hat es in sich, denn dort wurde bis vor Kurzem im Vorgarten der Hermannstraße 23 noch gebaut. Als die Baufahrzeuge endlich verschwanden und der Rollrasen an seinem Platz lag, konnte René Legrand mit einer Drohne eine interessante Übersicht – inklusive weißem Cadillac der zufällig vorbeifuhr – fotografieren. Geduld gehört für ein gutes Fotos dazu.

Unterstützung vom Tourismusverband

„Der Kalender in A3-Format, ist auf 1000 Stück limitiert und äußerst beliebt bei Stammgästen und Einheimischen“, sagt Jörg Schlottke, Vorsitzender des Tourismusverband Kühlungsborn sowie geschäftsführender Gesellschafter des Aparthotels „Am Weststrand“ in Kühlungsborn. Denn der Verband unterstützt das Projekt und finanziert die kompletten Produktionskosten vor. „Mit dem Verkauf, der Preis beträgt nur 9,50 Euro, fließen 80 Cent als Spende in den Heimatverein“, sagt Jörg Schlottke. „Der Hintergrund ist, dass die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH in diesem Jahr einen eigenen und modernen Kalender herausgibt und deshalb diesen nun erstmals nicht mehr vorfinanziert“, erklärt er. „Doch die beiden Kalender sind sehr unterschiedlich gestaltet, deshalb wird jeder seine Liebhaber finden“, sagt Jörg Schlottke.

Seit den 90ern gibt der Heimatverein nun schon seine Kalender heraus. „Anfangs übernahm die Gesellschaft für Stadterneuerung und Ortsentwicklung, später die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH die Kosten“, erklärt Marita Karl, die Vorsitzende des Heimatvereins. „Frau Karl kam zu mir und fragte, ob ich eine Lösung für die Finanzierung hätte“, sagt Jörg Schlottke. „Der Heimatkalender erzählt eine Geschichte und vor allem hat er Tradition. Die möchten wir als Tourismusverband gern erhalten. Es gibt viele Freunde des Kalenders, die jedes Jahr schon darauf warten, dass dieser erscheint.“ Zu erwerben ist er unter anderem in der Strandbuchhandlung Neumeister, der Heimatstube „Haus Rolle“, Baumarkt Kartaschewski, im Haus des Gastes „Laetitia“, bei Dittmann, Souvenirs, Accessoires und Präsente, sowie im Geschäftshaus Bartelmann.

DDR-Kalender in Planung

„Ich verzichtete bewusst darauf, alle Motive vom gleichen Standpunkt aus zu fotografieren“, sagt René Legrand. „Es geht vielmehr um die Stimmung in den Jahreszeiten.“ Mit dabei ist erstmals auch das Anwesen von Anka Kröhnke in der Schlossstraße, wo sich ihr Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ befindet. Auch dies ist eine Aufnahme aus der Luft. „Manchmal habe ich aber auch eine Detailansicht genommen, wie für den Monat April“, sagt René Legrand. Sie zeigt Jugendstil-Elemente des Hotels „Vier Jahreszeiten“ in der Ostseeallee, inklusive Kirschblütenpracht. Der Wechsel zwischen den Drohnenaufnahmen, den totalen Ansichten sowie den Detailaufnahmen machen den Kalender abwechslungsreich für den Betrachter. „Ich bin froh, dass Wolfgang Baade vom Heimatverein so viele historische Postkarten sammeln konnte. Er hat ein Riesenarchiv“, sagt der Fotograf. „Die Hoteliers und Pensionswirte in Kühlungsborn erkannten den Marktwert der neuen Postkarten damals schnell“, erzählt Wolfgang Baade. Die Älteste im Kalender stammt von 1908 und zeigt die Seebrücke. „Wir denken darüber nach, einen Kalender mit Postkarten aus der DDR herauszugeben. Mit den FDGB-Heimen vielleicht. Da gibt es auch immer wieder viele Nachfragen bei uns in der Heimatstube“, so Marita Karl.

Von Sabine Hügelland