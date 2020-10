Kühlungsborn: Neun Ostseegemeinden sind „Modellregion 2020/21“

Kühlungsborn/Börgerende

Das Ostseebad Kühlungsborn ist mit acht Nachbargemeinden neben der Insel Usedom und Wolgast, Fischland-Darß-Zingst, der Stadt Rostock mit Güstrow, Teterow und Schwaan sowie der Mecklenburgischen Seenplatte jetzt offiziell „ Modellregion zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption“. „Die Bewerbung hat durch ein geschlossenes Auftreten aller beteiligten Gemeinden überzeugt“, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe bei der Projektvorstellung.

„Alle Regionen eint das Ziel, leistungsstarke Küstenorte mit touristisch relevanten Orten im Binnenland zu verbinden und dafür grundlegende Regelungen bezüglich Finanzierung, Mobilität und Digitalisierung zu erproben“, sagte Glawe.

Mit den Modellregionen solle der Tourismus in MV zukunftsfähig aufgestellt werden, so Glawe. Unter anderem werden neue Wege im Tourismus erprobt. Dabei geht es beispielsweise um ein einheitliches Erhebungsgebiet für Gästeabgaben sowie die Einführung von neuen Prädikaten für Urlaubsorte. „Ziel ist, die Projekte in die künftige strategische Ausrichtung der Branche einfließen zu lassen“, sagte der Minister.

Urlauber erhalten Mehrwert für Kurkarte

Neben Kühlungsborn sind auch Bad Doberan, Börgerende-Rethwisch, Kröpelin, Rerik, Nienhagen, Bastorf, Wittenbeck und Steffenshagen mit im Modellboot. „Wir wollen uns in einem gemeinsamen Prozess branchenübergreifend touristisch weiterentwickeln“, erklärt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO). „Es geht unter anderem darum, Konzepte für eine neue Finanzierung der Infrastruktur und die bessere Steuerung der Gästeströme zu erarbeiten – und die Urlauber erhalten so auch einen Mehrwert für ihre Kurkarte.“

Ich halte das für ein sinnvolles Vorhaben“, sagt etwa Horst Hagemeister (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Börgerende-Rethwisch. „Bestes Beispiel ist doch unser maroder Radweg: Allein können wir offenbar wenig erreichen, gemeinsam mit anderen sieht das schon ganz anders aus.“ Hintergrund: Vor mehr als drei Jahren musste der Rad- und Wanderweg zwischen Börgerende und Nienhagen wegen erheblicher Küstenabbrüche teilweise gesperrt werden – Hagemeister sieht hier das Land in der Pflicht: „Das ist ein europäischer Radweg – Mecklenburg-Vorpommern wirbt damit offensiv um Urlauber.“ Auch deshalb stehe seine Gemeinde hinter der Idee einer gemeinsamen Modellregion, so Hagemeister.

Auf die teilnehmenden Kommunen würden in der Projektlaufzeit von 24 Monaten mit Blick auf Personal- und Sachkosten rund 22 740 Euro an Eigenmitteln zukommen, erklärt Anett Bierholz – bei einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 113 652 Euro: „Diese Kosten teilen sich die neun Partner entsprechend ihrer Einwohnerzahl von Ende 2018 auf.“

Das hieße zum Beispiel für Börgerende-Rethwisch mit 1673 Einwohnern knapp 1140 Euro – diese Mittel müssen im Haushalt für das Jahr 2021 berücksichtigt werden. Bad Doberan müsste mit errechneten 12 491 Einwohnern rund 8500 Euro zahlen, Kühlungsborn (7896 Einwohner) 5370 Euro. Das Land steuert knapp 91 000 Euro bei.

Von Lennart Plottke