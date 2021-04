Kühlungsborn

Die Arbeiten an dem Mehrfamilienhaus im Wittenbecker Landweg gehen voran. Weithin sichtbar ist eine weiße Plastikplane auf dem Dach. „Wir bauen ein verschiebbares Gerüstdach“, sagt Ronald Grohmann, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Noveg, der die Blöcke gehören. Dadurch soll das Gebäude während der kommenden Wochen vor Regen geschützt werden. „Im Mai wird das alte Satteldach zurückgebaut und das neue Geschoss in Holzbauweise aufgesetzt“, sagt er. In dem sollen dann fünf zusätzliche Wohnungen entstehen.

Parallel werden die Fenster ausgetauscht. Zum einen werden neue in Dreischeibenverglasung eingesetzt. Der Wohnblock soll ein Energieeffizienzhaus werden. Es ist vorgesehen, auch die Fassade noch zu erneuern. Die Noveg bereitet aber auch den Anbau von Balkonen vor, die es an dem Mehrfamilienhaus im Wittenbecker Landweg bisher nicht gibt. „Deshalb müssen kleinere Fenster gegen größere getauscht werden“, sagt der Geschäftsführer. Dadurch können die Mieter dann nach draußen treten. Zudem wird an der Rückseite des Gebäudes eine Aufzugsanlage angebaut. Über einen Fahrstuhl verfügen derzeit die wenigsten Wohnungen der Noveg.

Neubau auf dem Grundstück geplant

Die Arbeiten am bestehenden Gebäude sollen zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Sie werden in bewohntem Zustand durchgeführt. Das bedeutet, dass die Mieter während der Arbeiten in den Wohnungen bleiben.

Im Sommer will die Noveg dann auf dem rückwärtigen Grundstück am Wittenbecker Landweg mit dem Bau von 13 neuen Wohnungen beginnen. Das Gebäude soll Ende 2022 fertig sein, wenn alles nach Plan läuft. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Kühlungsborn hat vor, in den kommenden Jahren etwa 75 neue Wohnungen auf den eigenen Liegenschaften zu bauen. Dazu plant das Unternehmen, Gebäude aufzustocken – wie am Wittenbecker Landweg – oder Dachgeschosse auszubauen.

