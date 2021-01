Kühlungsborn

Genutzt wird jeder mögliche Platz: Auf den eigenen Liegenschaften will die städtische Wohnungsgesellschaft Kühlungsborn in den kommenden Jahren etwa 75 neue Wohnungen bauen. „Ich sehe da Potential“, sagt Ronald Grohmann, seit dem 1. Januar neuer Geschäftsführer der Noveg. Möglich sei etwa, Gebäude aufzustocken oder Dachgeschosse auszubauen. Ein erstes Beispiel entsteht am Wittenbecker Landweg. Das bisherige Satteldach des Wohnblocks wird abgenommen, anschließend wird in Holzbauweise ein Vollgeschoss aufgesetzt und mit einem Flachdach bedeckt. Fünf neue Wohnungen entstehen. Außerdem wird das ganze Haus energetisch instand gesetzt, es bekommt neue Fenster, eine neue Fassade und neue Balkone. Nach Angaben von Ronald Grohmann ist der Baubeginn im März oder April vorgesehen.

Neubau am Wittenbecker Landweg ab Sommer

Am Wittenbecker Landweg in Kühlungsborn soll ein vorhandenes Wohnhaus ausgebaut werden. Quelle: Noveg

„Im Sommer soll dann auf dem rückwärtigen Grundstück mit dem Bau von 13 neuen Wohnungen begonnen werden. Darauf freuen wir uns.“ Beide Objekte würden mit Aufzügen ausgestattet. Das sind bisher die wenigsten Noveg-Wohnungen in Kühlungsborn. Diese Barrierefreiheit sei für ältere Leute gut geeignet, sagt Ronald Grohmann. Aber auch wer einen Kinderwagen schiebe, freuen sich über einen Fahrstuhl. „Wir möchten auch gern junge Familien dort unterbringen.“ Deshalb plane man auch Spielflächen für Kinder und neue Stellplätze. „Wir wollen ein gut durchmischtes Quartier.“ Die Arbeiten am bestehenden Gebäude sollen zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, der Neubau wird Ende 2022 fertig, wenn alles nach Plan läuft. „Aber das soll erst der Anfang sein“, sagt Ronald Grohmann. Auch an anderen Stellen habe die Noveg noch Platz, wo Neubauten entstehen könnten. „Wir haben die Aufgabe, für die breite Bevölkerung Wohnungen anzubieten“, sagt er.

Wohnungen werden nach und nach saniert

Nicht zufrieden ist Ronald Grohmann mit dem äußeren Erscheinungsbild vieler Gebäude. „Da muss etwas getan werden.“ Im Innern sieht es anders aus. Wenn ein Mieter auszieht, nutzt die Noveg die Gelegenheit, um die Wohnung zu sanieren. Etwa sechs bis acht Wochen dauere es, die Räumlichkeiten auf den üblichen Standard zu bringen. „85 Wohnungen haben wir so bereits instand gesetzt“, sagt der Geschäftsführer. Das sei ein wesentlicher Teil der 430 eigenen, die die Wohnungsgesellschaft im Ostseebad hat. 1,3 Millionen Euro seien in den Bestand investiert worden. „Leider ist das von außen nicht zu sehen.“

Steigende Baukosten könnten Mieten steigern

Weitere Sanierungen sind nötig, auch im Hinblick auf die Energieeffizienz. Problematisch ist laut Ronald Grohmann, dass die meist in bewohntem Zustand durchgeführt werden müssten. „Denn wir haben keinen Leerstand.“ Das sei nicht nur ärgerlich für die Mieter, sondern erhöhe auch den Aufwand für die Handwerker und so letztlich die Kosten. Dafür sei die Noveg auf der Suche nach Fördermöglichkeiten – um der steigenden Baukosten Herr zu werden. „Sie steigen jedes Jahr um etwa drei bis fünf Prozent“, sagt Ronald Grohmann. „Das ist eine Herausforderung und wird nicht an allen Stellen gelingen. „Natürlich müssen wir die Kosten auch auf die Mieten umlegen. Wir versuchen natürlich, es moderat zu halten, aber wir werden nicht umhinkommen.“ Bislang zahlen die Mieter bei der Noveg in Kühlungsborn etwa fünf bis sieben Euro pro Quadratmeter. „Wir denken aber, dass wir unseren Mietern dann auch etwas Besseres anbieten können.“

Zur Person Ronald Grohmann (48) lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Kühlungsborn. Er wurde in Wismar geboren und studierte Bauingenieurwesen. Anschließend war Ronald Grohmann bei Bauunternehmen und Ingenieurbüros in Wismar, Hamburg und Rostock tätig. Ab 2017 war er Technischer Leiter bei der Noveg. Die Position als Geschäftsführer hat er für die kommenden fünf Jahre inne.

Parkplätze im Hanne-Nüte-Weg

Das versucht die Noveg auch im Hanne-Nüte-Weg. „In dem Bereich haben wir 80 bis 90 Wohnungen“, sagt der Geschäftsführer. „Da gibt es viel zu wenige Parkplätze. Deshalb sei man dabei, in Absprache mit der Stadt welche zu planen. Vermutlich im kommenden Jahr sollen dann die Sandstreifen, auf denen Autos jetzt hintereinander stehen, zu rechtwinkligen Stellplätzen umgebaut werden.

Noveg sucht Fachkräfte

Erneuerung braucht die Noveg aber nicht nur im Hinblick auf die Wohnungen und Gewerbeimmobilien, sondern auch auf das Personal. „In den nächsten fünf Jahren wird ein Großteil der Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden“, sagt der Geschäftsführer. Die Hauptbereiche des Unternehmens sind Wohnungswirtschaft, Technik und Buchhaltung. „Viele sind seit 30 Jahren im Unternehmen. Sie haben einen hohen Erfahrungsschatz.“ Der müsse rechtzeitig an neue Kollegen weitergegeben werden. „Ich will nicht gezwungen sein“, sagt Ronald Grohmann. „Ich bin jemand, der lieber in Ruhe etwas aufbaut und Dinge anschiebt.“

Von Cora Meyer