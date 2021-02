Kühlungsborn

Ferienzeit in Kühlungsborn. Die Dünen sind mit Schnee bedeckt. An der Seebrücke haben sich Eiszapfen gebildet. Einige Schaulustige machen Fotos von dem Naturkunstwerk. Wo sich sonst zahlreiche Touristen tummeln, sind jetzt nur wenige Einheimische unterwegs. Geschuldet ist das dem Lockdown, der am Mittwoch bei dem Corona-Gipfel mit Angela Merkel (CDU) bis zum 7. März erneut verlängert wurde.

„Vielmeer“ bereitet sich auf Wiedereröffnung vor

Am Bootshafen herrscht Ruhe statt regem Treiben. Auf einer Tafel vor dem Restaurant „Vielmeer“, auf der normalerweise die Empfehlungen des Hauses stehen, heißt es: „Liebe Gäste, wir freuen uns darauf, bald wieder für Sie da sein zu dürfen! Bleiben Sie gesund!“ Das Restaurant hatte bis Mitte Dezember noch Heißgetränke wie Glühwein und Bratwurst und Mutzen To-Go verkauft. Das Angebot sei gut angenommen worden, wie Toni Weide, stellvertretender Geschäftsführer, erzählt.

Nachdem die Ausgabe von alkoholischen Getränken im Freien verboten wurde, ist der Service eingestellt worden, so der 33-Jährige. „Wir sind jetzt dabei, den Laden auf Vordermann zu bringen, um bereit zu sein, wenn es wieder losgeht“, sagt er optimistisch.

Tafel beim „Vielmeer“ Restaurant. Quelle: Gina Henning

Denkt er an den Winter im letzten Jahr, erinnert er sich an eine erfolgreiche Zeit für das „Vielmeer“. Das Restaurant habe am 23. März 2020 schließen müssen, aber die Wochen davor seien „grandios für den Winter gewesen“, berichtet Weide. Bereits im vergangenen Frühjahr habe er alle Kosten auf den Prüfstand gestellt. Von den Corona-Hilfen habe er jetzt den ersten Abschlag für November bekommen. Dennoch ist der stellvertretende Geschäftsführer dankbar: „Der letzte Sommer ist zum Glück auf einem guten Niveau verlaufen.“

Glücklich sei das Team vom „Vielmeer“ auch über den Zuspruch der treuen Gäste, die ihnen Mut zusprechen und sich auf baldige Besuche freuen würden. „Wir arbeiten gerade auch an neuem Onlineshop-System“, erzählt Weide. In dem Shop wird Merchandise wie Handcreme, CDs, Mützen oder Sonnenbrillen verkauft. Das komme ebenfalls gut an.

Kulturelles Angebot zog Kühlungsbornerin ins Ostseebad

Etwa 500 Meter weiter auf dem Seebrückenvorplatz ist ebenso wenig Betrieb. Ein Verkaufswagen bietet dort seit Dezember warme Getränke oder auch Waffeln am Spieß an. Vor allem am Wochenende sei dort viel los, berichten die Verkäuferinnen. An der Seebrücke haben sich Hannelore Erxleben und ihre Freundin Ingrid Franke für einen Ausflug verabredet. Letztere ist erst im November nach Kühlungsborn gezogen und habe sich für das Ostseebad als neue Heimat entschieden, da es kulturell viel zu bieten habe, wie sie erzählt. Dies bleibe erst mal auf der Strecke.

Auf der Promenade geht Jana Zindler spazieren. Sie besucht hier ihre Familie. Als Kellnerin in einem Café ist sie seit November in Kurzarbeit und verbringt ihre Zeit gerne am Strand. „Besser als nur zu Hause zu hocken“, findet sie. Diesen Gedanken hatten auch Walter Marron und seine Frau aus Rohlstorf bei Wismar. Sie nutzen auch bei Wind und Wetter die Zeit, im Lockdown hier die frische Luft zu genießen.

Hotel Vier Jahreszeiten hat sonst Auslastung bis 80 Prozent

Die Türen des Hotels Vier Jahreszeiten in der Ostseeallee: Verschlossen. Die Treppenstufen und die Terrasse sind mit Schnee bedeckt. Im Inneren des Hotels herrscht gähnende Leere. Die Lichter sind aus, die Tür zur Bar verschlossen. „Meine Mitarbeiter sind hauptsächlich in Kurzarbeit“, erzählt Geschäftsführer Christian Kermel.

Derzeit werden im Hotel nur noch Kleinigkeiten renoviert, da größere Arbeiten bereits im ersten Lockdown vergangenes Jahr vorgenommen wurden. Eigentlich hätte das Hotel zu dieser Zeit eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent. „Wir hatten aber einen guten Sommer letztes Jahr und viele hoffen, dass es in diesem Jahr wieder so ist“, sagt er.

Christian Kermel, Geschäftsführer des Hotels Vier Jahreszeiten in Kühlungsborn Quelle: Gina Henning

Das Hotel Vier Jahreszeiten würde aber bereits wieder zahlreiche Reservierungen annehmen. Auch für Ostern buchen die Menschen schon Übernachtungen. Ob diese dann wirklich stattfinden können, bleibe abzuwarten. „Wir nehmen erst mal alle an“, so der Geschäftsführer.

Kunsthalle Kühlungsborn hält Cartoon-Ausstellung bereit

Eisiger Wind pfeift über den Baltic Platz in Kühlungsborn-West. Auf dem Spielplatz sind ein paar Kinder, der Parkplatz an der Villa Baltic ist nahezu leer. Am Strand gehen Dagobert Hasenbank und seine Frau spazieren und suchen Steine und bunte Scherben, aus denen sie Mosaike basteln. Sie kommen aus Schwerin und genießen den fehlenden Trubel.

Franz N. Kröger in der Kunsthalle Kühlungsborn. In den Winterferien würde er hier eigentlich täglich 100 Gäste begrüßen. Quelle: Anja Levien

Einig Meter weiter in der Kunsthalle in Kühlungsborn würde Kunsthallen-Chef Franz N. Kröger eigentlich mindestens 100 Besucher pro Tag begrüßen. Stattdessen ist sie geschlossen. Die Cartoon-Ausstellung, die am 5. Dezember aufgebaut wurde, hat noch niemand gesehen. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so lange geschlossen bleiben muss“, sagt Kröger. Ihm fehlten die Einnahmen, die er dringend brauche, um den Eigenanteil für die Fördermittel aufbringen zu können, die er für die Kultureinrichtung erhalte.

Von Gina Henning