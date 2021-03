Kühlungsborn

Freie Fahrt zu Ostern: Fahrradfahrer können sich dann auf eine Tour entlang des Ostseeküstenradwegs vom Fulgen in Kühlungsborn bis zum Wohnmobilstellplatz Wittenbeck freuen. Die Stadt will dieses etwa einen Kilometer lange Teilstück des Weges erneuern beziehungsweise unterhalten. Das teilte das Bauamt mit. Im Rahmen der Maßnahmen soll eine neue Deckschicht in wassergebundener Bauweise aufgetragen werden.

Die Arbeiten beginnen am Montag, den 22. März, und dauern bis zum Freitag, den 26. März. Während dieser Zeit muss der Radweg nach Angaben des Bauamtes allerdings voll gesperrt werden. Die Radwegequalität werde dadurch jedoch in diesem Bereich verbessert. Eine direkte Umleitung für Radfahrer kann nicht ausgeschildert werden. Sie müssten von Wittenbeck aus den Radweg entlang der Landesstraße nach Kühlungsborn nehmen. man bemühe sich, die Bauarbeiten so kurz wie möglich zu halten, hieß es aus dem Bauamt.

Seit vielen Jahren zählt der Ostseeküstenradweg zu den beliebtesten Fernradwegen in ganz Deutschland. Mit dem Bike-&-Travel-Award des gleichnamigen Magazins für Fahrradreisen ist die maritime Panoramastrecke als beste Genusstour 2021 ausgezeichnet worden. Außerdem schaffte er es in der jüngsten Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) auf Platz 3. Die guten Platzierungen dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Radwege-Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern noch ein erhebliches Ausbaupotenzial hat, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Dies gelte auch für den Ostseeküstenradweg.

An vielen Stellen in der Region ist der Weg allerdings marode und sanierungsbedürftig. Zwischen Nienhagen und Börgerende gibt es ihn nach einem Abbruch der Steilküste nur noch als Provisorium über einen Acker. Auch in Meschendorf bei Rerik ist der Ostseeküstenradweg durch Sturm und Hochwasser abgebrochen. Wittenbeck, die Nachbargemeinde Kühlungsborns, will ebenfalls in den Ostseeküstenradweg in ihrem Gebiet in Richtung Nienhagen investieren. Geplant ist, den Weg auf einer Länge von 700 Metern in Richtung Kühlungsborn und 1200 Metern in Richtung Heiligendamm instand zu setzen. Insgesamt 125 000 Euro wird die Maßnahme nach Angaben des Bauausschussvorsitzenden Thomas Zietz kosten. Sie soll in diesem Jahr beginnen. Dafür hat die Gemeinde Fördermittel beantragt und hofft auf finanzielle Unterstützung von 90 000 Euro. Gemacht werden sollten neben der Tragschicht des Weges auch Rastbänke. Außerdem sei geplant, die Bäume entlang der Strecke zurückzuschneiden.

Von Cora Meyer