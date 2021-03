Kühlungsborn

In der Mehrzweckhalle in Kühlungsborn laufen trotz Corona die Saisonvorbereitungen. Die Eisfläche, auf der im Winter Eislaufen möglich gewesen wäre, wurde nach Angaben des Bürgermeisters Rüdiger Kozian inzwischen vollständig abgetaut. Probleme habe es dabei nicht gegeben. Für die wärmeren Monate soll in der Mehrzweckhalle nun eine Erlebniswelt entstehen, in der sich Besucher verschiedener Altersgruppen aktiv betätigen können. Bis es soweit ist, hat sich die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) ein Überbrückungsangebot ausgedacht.

„Damit die Halle nicht leer steht, bereiten wir einen Pumptrack vor“, sagt Geschäftsführer Ulrich Langer. Dabei arbeite man mit dem Rostocker Unternehmen Supreme Surf zusammen, das auch an den Festivals „Pangea“ und „Zuparken“ beteiligt sei. Ein Pumptrack ist ein Parcours aus Geraden, Wellen und Kurven. Er soll 65 Meter lang werden, sagt Ulrich Langer. Befahren werden kann die Anlage seinen Angaben zufolge dann mit Skateboards, Rollern und Mountainbikes.

„Wir sind am vorbereiten, sodass wir zu Ostern arbeiten könnten“, sagt der TFK-Geschäftsführer. Selbstverständlich sei das derzeit noch unklar und abhängig von den Inzidenzzahlen, aber in Kühlungsborn wolle man auf jeden Fall vorbereitet sein. Ulrich Langer hofft, dass zumindest die Abenteuer-Minigolfanlage neben der Halle dann wieder für Besucher öffnen darf. Die TFK plant mit mehreren Szenarien: Dass man nur für Einheimische öffnen darf, auch für Übernachtungsgäste aus dem eigenen Bundesland oder sogar für Urlauber aus ganz Deutschland.

Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH hatte den Betrieb der Mehrzweckhalle im vergangenen Sommer übernommen. Mit dem vorigen Betreiber war es zu einem Streit gekommen. Beim Abtauen der Eisfläche war Wasser in die Wände gelangt. Sowohl die Stadt, der die Halle gehört, als auch der Betreiber, weisen die Verantwortung dafür von sich und stehen einander derzeit vor Gericht gegenüber. Die „Nordische Eiszeit“ musste in diesem Winter wegen des Corona-Virus ausfallen. Stattdessen hatte die Stadt die 500 Quadratmeter große Eisfläche Schulen für den Sportunterricht zur Verfügung gestellt.

Von Cora Meyer