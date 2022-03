Kühlungsborn

Die Sanierung der Villa Baltic, die Umgestaltung des Baltic Parks und des Bereiches Kunsthalle sowie ein Parkhaus auf dem Parkplatz Tannenstraße sollen in den kommenden Jahren in Kühlungsborn realisiert werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Vorhaben für die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils West mit Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Lebendige Zentren“. Darüber informierte Bauamtsmitarbeiter Peter Kahl im Bauausschuss der Stadt. Dafür müssen die Stadtvertreter dem Fördergebiet „Baltic“ zustimmen.

Mit dem Fördergebiet sollen folgende Missstände, Defizite und Mängel beseitigt werden: Verfall der Villa Baltic, massives Parkplatzproblem, städtebauliche Isolation der Kunsthalle und des Bereichs Unter den Kolonnaden, mangelhafte städtebauliche Vernetzung in Bezug auf Radverkehr, Wegebeziehungen und Barrieren sowie die Versiegelung, abweisende Raumkanten und ein Funktionsverlust des Baltic Parks.

Kühlungsborn Fördergebiet Baltic Quelle: Arno Zill

B-Planänderung für Villa Baltic und Hotelneubau

Der Ausschuss sprach sich dafür aus, empfahl ebenso die Zustimmung für die Aufstellung zur ersten Änderung des Bebauungsplanes 16 (B-Plan) für den Baltic Park. Dieser schafft die Voraussetzungen, um die Villa Baltic mit Restaurant, Bar und Räumen für kleine Veranstaltungen wieder zu nutzen, und einen Hotelanbau mit Geschäften, Restaurant und Spa-Bereich sowie einen Veranstaltungssaal für 400 bis 500 Besucher realisieren zu können. Hierbei soll im B-Plan nicht nur die Anzahl der Zimmer mit maximal 120 festgehalten werden, sondern auch die Anzahl der maximalen Betten mit 240.

„Wir haben einen Förderantrag gestellt und gehen davon aus, dass wir im Mai die Fördermittel bekommen“, so Peter Kahl. In einer Prioritätenliste sind die Maßnahmen aufgeführt, die vom Ministerium gefördert werden. Unter anderem fällt darunter die Sanierung der Villa Baltic für den Erhalt der stadtbildprägenden Baukultur. Das sorgte im Bauausschuss für Nachfragen.

Eigenanteil der Stadt für Fördergebiet bei etwa 2,5 Millionen Euro

„Die Stadt beantragt Fördermittel für ein privates Projekt“, fragt Burkhard Huly (Grüne). Das sei gang und gäbe in der Stadtsanierung, antwortet Peter Kahl. Hintergrund: Die Villa Baltic gehört den Brüdern Jan und Berend Aschenbeck, die sie sanieren und für die Öffentlichkeit wieder nutzbar machen wollen. „Das Land und der Bund sind bereit, für die Sanierung der Villa Baltic Fördermittel einzusetzen“, sagt der Bauamtsmitarbeiter.

Dabei bleibt ein Eigenanteil bei der Stadt, da es selten eine hundertprozentige Förderung gibt. Laut Prioritätenliste liegt der bei der Villa Baltic bei einer Millionen Euro. Insgesamt muss die Stadt für die sieben Maßnahmen im Fördergebiet Baltic etwa 2,5 Millionen Euro an Eigenmittel aufbringen, wie Bauamtsleiterin Peggy Westphal auf Nachfrage von Annelie Schmidt (UWG) bestätigt.

„Es geht darum, den Bereich, der noch nicht entwickelt ist, insgesamt zu entwickeln. Da ist die Villa Baltic ein Teil von, deshalb ist sie Teil des Fördergebietes“, so Peggy Westphal. „Der Bereich soll der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt werden.“

Für den Hotelneubau mit Veranstaltungshalle sind keine Fördermittel vorgesehen, allerdings für den Wettbewerb zum Hotelneubau. Begründung: Sicherstellung der besten städtebaulichen, architektonischen Lösung.

Zwei Parkhäuser möglich – je nach Bedarf

Das städtebauliche Konzept für West sieht auch eine Neuordnung der Parkplätze vor. Der städtische Parkplatz neben dem Lidl soll größtenteils wieder zum Park werden. Norman Ruß (KL) wollte wissen, ob schon Konkretes feststehe, ob eine Tiefgarage gebaut würde oder nicht. „Wir müssen ein Parkraumkonzept beauftragen, um zu sehen, wie die Bedarfe sind“, so Peter Kahl. Die Stadt kann sich vorstellen, ein Parkhaus auf dem Parkplatz Tannenstraße oder auch an der Schulzentrift zu errichten. Am Konzept sei die Stadt dran, erläutert Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos). Mit einer Umsetzung des zweiten Bauabschnitts Baltic Park sei in diesem Jahr aber nicht zu rechnen.

Die Neugestaltung der Straße Schulzentrift und des Parkplatzes vor der Sporthalle und Grundschule werde vom Land nicht über Städtebaumittel gefördert, informiert Peggy Westphal. Hier habe die Stadt jetzt eine Vorplanung erarbeitet, die für eine Förderung über andere Programme eingereicht werden soll.

Von Anja Levien